Você está: Notícias

Truque de Humor

Gabriel Louchard une mágica e humor em novo programa do Multishow

robertoscalon - Ontem, 19:58







Gabriel Louchard aprendeu a fazer mágica aos 10 anos, aos 12 já era o mágico profissional mais jovem do Brasil e ingressava no teatro. Atualmente, aos 31, ele faz sua estreia como apresentador do primeiro programa de mágica e humor da TV brasileira. Em 15 episódios temáticos, “Truque de Humor” traz à tona assuntos como futuro, relacionamentos, tecnologia, dieta, estética, ecologia e super-heróis no Multishow .



Marcado por seu diferencial com muito bom humor e improviso na apresentação de números de mágica e ilusionismo, Gabriel interage e aborda o público de maneiras inusitadas, tanto na plateia, quanto nas ruas. Além de comandar o programa em um estúdio, o apresentador também gravou em lugares com grande fluxo de pessoas no Rio de Janeiro, como Mercadão de Madureira, Largo da Carioca, CADEG e a feira da praça General Osório em Ipanema.



Entre os títulos dos episódios estão: “Ser ou não ser ecochato”, “Amigos, amigos, risadas à parte”, “Em busca do match perfeito”, “Em boca fechada não entra caloria” e “Loucos por compras”. O programa também contou com participações, como de Aline Riscado, Bruno De Luca, Marcelo Marrom, Paulinho Serra e Titi Muller. Destaque para uma participação especial de Guilherme Rodrigues, pai de Gabriel, que também não foi poupado pelos truques do filho.



“Truque de Humor” estreia dia 15 de maio , com exibições de segunda a sexta, às 23h30 no Multishow .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).