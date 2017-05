Filmes do mês

Junho: Telecine Cult tem drama inglês, novo filme de Dárin e documentário dos Beatles

robertoscalon - Ontem, 20:01







VCFAZ.TV continua trazendo em primeira mão , as novidades da rede Telecine para junho. Um dos destaques do Telecine Cult é o longa "No Topo do Poder" . Tom Hiddleston, Jeremy Irons e Sienna Miller estrelam o drama que mostra a vida de residentes de uma torre de luxo que perde o controle quando uma guerra de classes é instaurada. A produção inglesa estreia dia 1º de junho , às 22h.



Ricardo Darín estrela o drama argentino "Kóblic" (dia 18 de junho , às 22h). No período da ditadura militar argentina, Kóblic, um ex-capitão das Forças Armadas, é responsável por coordenar as operações aéreas conhecidas como os "voos da morte", onde elementos considerados subversivos eram arremessados de dentro dos aviões diretamente ao encontro. No longa alemão "4 Reis" (dia 27 de junho , às 23h40), não aguentando mais os conflitos de seus pais, a jovem Alex toma uma decisão radical. Em uma clínica psiquiátrica, ela conhece Lara, Fedja e Timo, todos sob os cuidados do mesmo psiquiatra, o dr. Wolff. Juntos, eles vão ter um Natal que será uma experiência inesquecível.



No filme palestino "O Ídolo" (dia 07 de junho , às 17h50), um jovem rapaz de Gaza, Mohammad Assaf sonha um dia cantar na Cairo Opera House com sua irmã e sua melhor amiga, Nour. Um dia, Nour sofre um colapso e é levada ao hospital, onde descobrem que ela precisa de um transplante de rim, deixando Mohammad com o desejo de alcançar a fama como cantor. Escapando de Gaza para o Egito contra todos os obstáculos, Mohammad começa a jornada mais importante de sua vida.



Outro destaque é o documentário "The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years" (dia 20 de junho , às 19h15). A produção traz uma análise profunda entre os anos 1963 a 1966, quando os Beatles estouraram no cenário mundial e fizeram 250 shows durante "The Touring Years". O documentário inclui entrevistas, imagens raras e gravações da época.



