Junho: Megapix tem comédia brasileira e "Frankenstein: Entre Anjos E Demônios"

robertoscalon - Ontem, 20:06







primeira mão , o VCFAZ.TV traz as novidades do Megapix . Conheça os destaques da "Sessão Megapix" para o mês de junho na sessão exibida sempre às sextas-feiras, às 22h30. Dentre os destaques estão a comédia brasileira "Vai Que Dá Certo 2" , a comédia "Roubo Nas Alturas" , os filmes de ação "Contrabando" e "Frankenstein: Entre Anjos E Demônios" , além da animação "A Origem Dos Guardiões"



A comédia nacional "Vai Que Dá Certo 2" traz Danton Mello, Fábio Porchat, Lúcio Mauro Filho, Natália Lage e Felipe Abib no elenco. Como os primeiros planos de enriquecer não deram certo, Rodrigo, Tonico e Amaral ainda precisam de dinheiro. Eles encontram um vídeo com cenas comprometedoras de Elói (Vladimir Brichta), e tentam chantageá-lo, mas os planos não funcionam como planejado. Até porque uma prima nada confiável e uma dupla de policiais corruptos também está interessada em faturar com essa história. O longa estreia dia 16 de junho , às 22h30.



Ben Stiller, Eddie Murphy e Casey Affleck estão "Roubo Nas Alturas" ( 30 de junho , às 22h30) e são funcionários de um prédio de luxo descobrem que foram vítimas de um golpe. O bilionário que vive na cobertura é preso pelo FBI e precisa cumprir a pena em domicílio. Dispostos a recuperar a grana que perderam, eles planejam um assalto.



Mark Wahlberg, Giovanni Ribisi, Kate Beckinsale estrelam o filme de ação "Contrabando" ( 02 de junho , às 22h30). No longa, Chris era ótimo em contrabandear todo o tipo de coisa, mas deixou essa vida para trás para começar uma família. Porém, seu cunhado desagradou um chefão do crime que passou a ameaçar toda a família de Chris. Agora, a única forma de mantê-los a salvo deste mafioso é fazendo um último contrabando.



"Frankenstein: Entre Anjos E Demônios" ( 23 de junho , às 22h30) traz o monstro, agora com o nome de Adam, sobreviveu até os dias atuais. Tentando encontrar o próprio caminho, ele acaba se envolvendo em uma guerra entre dois clãs imortais em uma cidade ancestral chamada Darkhaven.



Na animação "A Origem Dos Guardiões" , Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fada do Dente e Sandman são os guardiões das crianças. O grupo faz com que elas acreditem neles, mantendo viva a esperança. Quando o Bicho-Papão bola um plano para as crianças desacreditarem nos guardiões, eles precisam da ajuda de mais um para combater esse mal.





Outros filmes



Inédito na TV, "Mortdecai - A Arte Da Trapaça" ( 26 de junho , à 0h) traz Johnny Depp como um famoso negociador de arte que está com dificuldades financeiras. Para ter sua divida perdoada, ele precisa procurar um quadro roubado no qual foi escondido um código para um tesouro. Gwyneth Paltrow e Paul Bettany também estão no elenco.



John Travolta estrela "Eu Sou a Fúria" ( 14 de junho , às 21h45). No longa, a esposa de Stanley é friamente assassinada em um assalto. Indignado com a falta de atitude da polícia frente ao caso, Stanley decide fazer justiça com as próprias mãos, destruindo todos os envolvidos na morte da sua mulher. Em "Machete" ( 21 de junho , às 21h45), Danny Trejo vive Machete, um ex-agente federal mexicano contratado para matar um político americano, mas que acaba como alvo de outro matador. Ou seja, uma missão bem rentável torna-se uma conspiração sanquinária. Robert De Niro, Michelle Rodruiguez e Jessica Alba também estão no elenco.



Outro destaque é "Amizade Colorida" ( 13 de junho , às 22h) sobre dois jovens, bonitos e profissionais competentes em suas áreas de trabalho que se conhecem em Nova York e, carentes, resolvem iniciar uma amizade colorida, sem qualquer envolvimento emocional. No elenco Mila Kunis e Justin Timberlake.



