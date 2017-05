Você está: Notícias

Julho: Baseado na obra de Dan Brown, "Inferno" é o grande destaque da HBO

VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades dos canais HBO para julho. Entre os destaques do mês estão o suspense "Inferno" , o filme de ação "Invasão a Londres" , a comédia "Cães de Guerra" , o drama "Já Sinto Saudades" e o terror "A Floresta Maldita" .



Baseado no livro de Dan Brown e estrelado por Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster e Omar Sy, "Inferno" começa com Robert Langdon acordando num quarto de hospital em Florença, sem memória do que aconteceu nos últimos dias. Ele se acha novamente na mira de uma grande caçada. Mas com a ajuda da Dr. Sienna Brooks e do seu conhecimento em simbologia, Langdon ira tentar recuperar sua liberdade e memórias perdidas, enquanto resolve o enigma mais intrigante que ele já presenciou. O longa estreia dia 15 de julho , às 22h.



Com a morte misteriosa do primeiro-ministro britânico, a presença dos líderes mundiais no seu funeral é indispensável, tornando o evento uma ótima oportunidade para destruir grandes monumentos e assassinar os governantes mundiais. É o que acontece em "Invasão a Londres" ( 22 de julho , às 22h), quando o agente secreto Mike Banning descobre uma conspiração para assassinar todos os líderes mundiais presentes. Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman estão no elenco.



"Cães de Guerra" ( 29 de julho , às 22h) mostra David Packouz, que leva uma vida tranquila em Miami, é casado e vai ter um bebê. Efraim tem um negócio lucrativo e, vendo que David vem passando por dificuldades financeiras, resolve chamar o amigo de infância para trabalhar com ele. Os dois, que na adolescência já foram presos fumando maconha, entram numa nova jornada juntos, descobrindo um enorme mercado de venda de armas. No elenco nomes como Miles Teller e Jonah Hill.



Drew Barrymore e Toni Collette estrelam o drama "Já Sinto Saudades" ( 1º de julho , às 22h). Jess e Milly são melhores amigas desde a infância. Enquanto Milly se casou, teve dois filhos e construiu uma carreira de sucesso, Jess decidiu levar uma vida pacata ao lado do marido Jago. Após se submeter a um tratamento, Jess enfim consegue engravidar. Mas a notícia vem justamente quando Milly descobre ter câncer de mama e precisa passar por quimioterapia, o que necessitará do apoio não apenas da amiga, mas de toda a família.



No terror "A Floresta Maldita" ( 08 de julho , às 22h), Sara tem uma irmã gêmea e está preocupada com o seu desaparecimento misterioso. O maior receio dela é que a irmã tenha ido para a floresta de Aokigahara, no Japão, mais conhecida como a floresta dos suicidas. Apesar de todos a alertarem para não ir, ela entra na floresta, repleta de horrores inexplicáveis, determinada a descobrir a verdade sobre o destino de sua irmã.



