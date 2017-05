Você está: Novelas

Confira a semana de Carinha de anjo (15 a 20/5)

Segunda-feira



Solange vai até a casa de Gustavo durante a noite e convida Silvestre para passear um pouco para conversarem e relaxarem. Dulce Maria diz para Gustavo que está feliz com a visita das amigas. A carinha de anjo revela que não quer mais fazer comerciais de televisão com Nicole, mas que ela está exagerando na brincadeira de mamãe e filhinha, mas que ela não quer. Gustavo diz para a filha ficar tranquila. Solange e Silvestre vão até uma sorveteria. O mordomo só reclama de Franciely e Solange pede para que ele para de falar da doméstica. Dulce Maria sonha mais uma vez com a mãe, Tereza, onde conversam sobre a peça da escola. A carinha de anjo conta que teve uma ideia para acabar com o preconceito. Gustavo leva Dulce Maria até a casa de Vitor e Estefânia para almoçarem. Peixoto conta para Rosana que Érica (Einat Falbel) foi presa. Selene, ex-namorada de Vitor, telefona para casa de Vitor e grita que quer encontrar com ele, quem atende é Solange. Franciely aproveita a folga para tentar sair com o policial Ribeiro. A noviça Fabiana continua com as aulas de canto com Zé Felipe e Zeca, para tentar com o caçula acerte a afinação. Flávio diz para Nicole que mudou e que agora é um bom homem, que inclusive auxiliou a polícia a prender uma criminosa que tentou aplicar um golpe em Rosana. Flávio pede para que a irmã lhe ajude a conseguir um emprego com Gustavo. Peixoto pede Rosana em namoro e faz uma bela declaração de amor. Rosana aceita o pedido, mas Ribeiro aparece e atrapalha. Diana conta para a noviça Cecília que o pai de Miguel não deve estar bem de saúde e que acredita que o homem inventou que iria trabalhar longe para não contar o que está acontecendo. Rosana revela para Emílio e Juju que está namorando com Peixoto, mas os filhos não acham que é uma novidade, pois esperavam que ela diria que se casaria com o delegado.



Terça-feira



Tia Perucas conta para Dulce Maria que está preocupada com Vitor, pois acha que o chef está escondendo algo dela. A mulher deixa a carinha de anjo no colégio, primeiro dia de aula após o acidente. Selene (Gabriela Petry) aparece pela primeira vez e vai até o food truck atrás de Vitor, mas é atendida por Fátima. Selene diz para Vitor que estava com saudade dele e que chegou ir atrás do chef em Paris, mas que não lhe encontrou. Vitor pergunta quem disse que ele estava no Brasil e em Doce Horizonte. A mulher ruiva conta que muita gente ainda torce pelo amor dos dois. Vitor diz que não possuem nenhum relacionamento e pede para que ela vá embora. Selene diz que irá na casa do chef, mas Vitor proíbe a mulher de ir lá. Irritada, Selene questiona se o chef já está com outra pessoa. Bárbara e Frida chamam a atenção de todas as meninas do colégio para falar sobre a peça e a volta de Dulce Maria. As duas vilãnzinhas entregam uma caixa de presente para Dulce, como sugestão para o papel que ela poderá fazer na peça Cinderela. Haydee conta para Flávio que se ele trabalhar com Gustavo, Fátima pode falar dele para Peixoto, o que poderá atrapalhar todo plano sobre ele parecer um bom moço. Gustavo vai almoçar na casa de Nicole. Dulce fica irritada ao abrir o presente e ver que se trata de uma roupa de príncipe. Bárbara e Frida riem da carinha de anjo. Dulce Maria conta que não possui preconceito e que já iria fazer o príncipe, pois uma atriz de verdade não pode recusar um papel. Frida fica irritada que Dulce gostou do presente e diz que se ela for o príncipe não vai mais querer ser a Cinderela. Vitor diz que Selene foi uma mulher por quem foi muito apaixonado, mas que revirou a vida dele de cabeça para baixo, por isso ele fugiu pelo mundo até conhecer Estefânia e se apaixonar novamente.



Quarta-feira



A professora Diana avisa as meninas do colégio que desta vez a feira do conhecimento da escola será com a temática sobre o combate ao desperdício. O professor de teatro, Tom, diz que a peça da Cinderela vai encerrar a feira e diz que Dulce pode escolher o personagem que fará. A carinha de anjo revela que quer interpretar o príncipe da história. Estefânia reclama novamente com Gustavo sobre ele querer anunciar o noivado com Nicole. Frida revela que não quer mais ser a Cinderela e o professor passa o papel para Adriana. Selene encontra com Vitor em uma cafeteria para conversarem. O chef diz que ela já destruiu sua vida uma vez e que isso não voltará a acontecer, por isso manda ela ir embora. A mulher fica irritada e sozinha promete que isso não ficará assim. Tom começa a ensaiar a peça com as meninas, que ganhou uma nova adaptação e terá narração de Cecília. Silvana tenta saborear um contrato traduzido por Veronica para prejudicá-la. A secretária conta com a cobertura de Nicole para a armação. Selene contrata um detetive para investigar se Vitor está com outra mulher e quem é ela.



Quinta-feira



Cecília conta para Fátima que não consegue esquecer Gustavo. Rosana faz a sessão de fotos com seu triciclo que ganhou do delegado Peixoto. Juju avisa seus amigos sobre irem fazer uma apresentação do rap da agua no colégio das freiras. Zeca e Zé Felipe cantam juntos e afinados ao lado de Miguel. Dulce Maria sonha com a mãe mais uma vez e dessa vez Tereza está vestida como sua madre madrinha e conta que a carinha de anjo pode conquistar muitos de seus sonhos e desejos sozinha. Silvana coloca a cópia do contrato adulterado na mesa de Veronica. Sem saber da armação, a secretária entrega na empresa o contrato traduzido do francês por ela para Gustavo assinar. Em casa, Franciely derruba molho no contrato por acidente antes que Gustavo leia e assine.



Sexta-feira



Flávio vai atrás de Fátima e na casa dela fala grosso. O homem revela toda a verdade para Fátima sobre seu verdadeiro nome e ser irmão de Nicole. Flávio diz que precisava de dinheiro, por isso mentiu para a mulher. "Você ficou maluca no bonitão aqui", diz o malandro para Fátima. Flávio chama a mulher de banana e lhe ridiculariza, além de ameaçar a mulher se não ficar em silêncio. Silvana diz para Cristóvão que não há arquivo do contrato no computador de Verônica. Sozinha, a mulher diz que se a outra secretária não será demitida, pelo menos terá trabalho dobrado. Selene descobre com o detetive que Vitor está noivo de Estefânia e entrega as fotos para a mulher. Selena instrui que o detetive descubra todas as informações sobre a vida pessoal de Estefânia, como endereço de onde mora. Juju e a turma do rap vai até o colégio para ensaiar. A vlogueira revela para Dulce que está namorando com Zeca e a carinha de anjo comemora. Silvana encaminha uma mensagem para Nicole avisando que o plano de sabotar o contrato não deu certo e a vilã fica furiosa com medo que a tarefa atrapalhe seu jantar com Gustavo.





