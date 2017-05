Você está: Novelas

Confira a semana de Rubi (15 a 20/5)

Segunda-feira



Depois de realizados os exames, fica comprovado que Alessandro é o pai da criança. Rubi diz a Alessandro que finalmente poderão formar a família feliz que sempre sonharam. Heitor, apavorado, diz a Helena que provavelmente herdou a loucura de seu pai, por isso, agradece a Deus que o filho que Rubi espera seja de Alessandro e não dele. Rubi, sarcástica, procura Maribel para dizer que já ficou comprovado que Alessandro é o pai de seu filho e, hipócrita, exige que a ex-amiga se afaste dele para sempre. Maribel chama Rubi de mentirosa e diz que não acredita em nada do que disse. Alessandro comenta com Marcos que o exame de DNA comprovou que ele é o pai do filho de Rubi. Rubi diz que eles poderão se casar e que Heitor já não se negará a assinar o divórcio. Alessandro deixa claro a Rubi que vai se responsabilizar pela criança, mas não pretende se casar com ela, pois não a ama. Rubi joga sujo e diz a Alessandro que se não se casarem então ela não terá o bebê. Rubi diz a Alessandro que não é justo que despreze seu próprio filho e que devem tentar viver juntos, pois a criança merece viver ao lado do pai e da mãe. Alessandro procura Maribel para dizer que pretende assumir a paternidade, mas deixa claro que não se casará com Rubi. Maribel diz que o ama, mas não pode deixar que seu filho cresça longe do pai. Rubi pede a Lúcio que a ajude a recuperar as ações e a conseguir que Heitor lhe pague uma indenização, pois perdeu três anos de sua vida a seu lado e não é justo que saia sem nem um centavo. Lúcio diz a Artur que gostaria de se casar com Maribel e que, apesar de saber que ela ama Alessandro, fará de tudo para conquistá-la. Lúcio adverte o Dr. Belmiro para que convença seu filho, Ernesto, a se afastar de Maribel. Heitor viaja com Helena para o interior.



Terça-feira



Heitor diz a Helena que gostaria de começar uma nova vida a seu lado. Rubi diz a Alessandro que não pode aceitar seu dinheiro sem o amor e a proteção que ela e a criança precisam, por isso, decidiu voltar a viver na Vila e aprenderá a lutar por seu filho. Rubi pede a Cristina que a deixe viver com ela, pois Alessandro não quer se casar nem se responsabilizar por seu filho. Cristina procura Alessandro e o aconselha a pensar bem antes de tomar uma decisão, pois é muito importante para uma criança crescer dentro de uma família. Alessandro explica que não deixará que falte nada a Rubi e seu filho mas não pode se casar com ela, pois já não a ama. Rubi tenta salvar Fernanda e é atropelada. Toledo a socorre e a leva para o hospital, mas ela perde o bebê. Alessandro tenta explicar a Artur que não pretende desamparar seu filho, mas ama Maribel e continuará lutando por seu amor. Artur deixa claro que não permitirá que nem ele nem ninguém continue fazendo mal a Maribel. Elisa pergunta a Alessandro se ele engravidou Rubi para se vingar de Heitor. Rubi pede a Lúcio que a ajude a esconder de Alessandro que ela perdeu o bebê. Heitor e Maribel se abraçam e Alessandro se surpreende ao vê-los. Alessandro, irritado, diz a Heitor que Maribel é sua namorada e o proíbe de voltar a se aproximar dela. Maribel volta a desprezar Alessandro e diz que seu lugar é ao lado de Rubi e de seu filho. Rubi pede a Alessandro que, por seu filho, lhe dê a oportunidade de demonstrar que mudou sua maneira de ser. Alessandro responde que por muito tempo ela ocupou seu coração, mas agora está apaixonado por Maribel e ela sempre estará em seus pensamentos. Rubi, hipócrita, diz que não pretende ser um obstáculo entre ele e Maribel. Mais tarde ela procura Maribel e acusa a ex-amiga de ser uma egoísta que, em nome de sua felicidade, é capaz de afastar um pai de seu próprio filho. Maribel responde que já terminou seu namoro com Alessandro e se ele não quer se casar com ela é por que não a ama. Helena visita a mãe, mas esta a expulsa depois de acusá-la de ser a culpada pela morte de sua irmã. Rubi diz a Alessandro que quer que seu filho cresça com os valores do pai e não sinta obsessão pelo dinheiro como ela.



Quarta-feira



Rubi beija Alessandro. Belmiro encontra Maribel e, sarcástico, a aconselha a tomar cuidado, pois algo grave pode lhe acontecer. Ernesto exige que o pai lhe explique quem é um tal de Cardoso e por quê o está acusando de comprar equipamento defeituoso. Belmiro diz ao filho que é inocente e pede que não se deixe influenciar por Alessandro e Maribel. Alessandro comunica a Rubi que vai se casar com ela. Ele diz que pensou muito antes de tomar essa decisão e que se casarão assim que Heitor lhe der o divórcio. Heitor diz à mãe de Helena que era ela quem tinha a obrigação de cuidar de suas filhas. Por isso Helena jamais poderia ser responsabilizada pela morte da irmã, pois era apenas uma criança. Rubi, vitoriosa, procura Maribel para dizer que mais uma vez lhe roubou o namorado, pois em breve vai se casar com Alessandro. Maribel, segura, responde que ele está se casando por que ela pediu que o fizesse mas, deixa claro que ainda pode se arrepender de tê-lo deixado livre. Maribel também sugere que procurem Alessandro para que ele mesmo responda a qual das duas ama.Helena procura sua mãe, que lhe pede perdão. As duas decidem recuperar o tempo perdido. Alessandro pede a Heitor que dê o divórcio a Rubi por que pretende se casar com ela. Heitor, furioso, diz a Alessandro que, por lei, Rubi continua sendo sua esposa e, portanto, tem direito sobre seu filho e o registrará como se fosse o pai biológico. Heitor também deixa claro que jamais permitirá que seja feliz com Rubi. Lúcio convida Rubi a acompanha-lo em uma viagem a Las Vegas. Rubi explica que vai se casar com Alessandro e por isso não pode aceitar o convite, mas deixa claro que nunca vai esquecer que está em dívida com ele. Alessandro ouve quando Rubi diz a Toledo que tirou a aleijada (Maribel) de seu caminho e já tem o amor de Alessandro e todo seu dinheiro, por isso, não precisa mais fingir que é boa e dedicada. Alessandro comunica a Rubi que Heitor se nega a assinar o divórcio. Ela propõe que vivam juntos. Ele responde que jamais viverão juntos ou se casarão. Ele deixa claro que nunca terá seu amor, pois agora ama Maribel. Rubi flagra Heitor e Helena na cama. Helena pressiona Heitor a se decidir entre ela e Rubi e diz que não está disposta a ser apenas um passatempo para ele. Heitor, acreditando que Rubi vai embora com Alessandro, rasga seu passaporte. Elisa comenta com Heitor que Alessandro não pretende se casar com Rubi.



Quinta-feira



Elisa diz a Heitor que Alessandro desistiu de se casar com Rubi. Marcos comenta com Alessandro que Maribel viajou com Lúcio a Las Vegas para resolver alguns assuntos para seu pai. Elisa diz a Heitor que ficou sabendo que ele, em um ataque de ciúme, rasgou os documentos de Rubi, por isso ela não viajou com Lúcio para Las Vegas. Heitor diz a Rubi que está sabendo que Alessandro não pretende se casar com ela e propõe que eles reatem o casamento. Alessandro viaja a Las Vegas e pede a Maribel que volte a ser sua noiva. Ele explica que não pretende fugir da responsabilidade que tem com Rubi e seu filho, mas não quer se casar com ela. Rubi fica furiosa ao saber que Alessandro foi a Las Vegas atrás de Maribel. Rubi telefona para Toledo e pede ao amigo que a ajude a por em prática o plano que preparou para Heitor. Rubi diz a Heitor que Alessandro a abandonou para ir atrás de Maribel e propõe a ele que tentem salvar a relação se perdoando mutuamente e se aceitando como são. Alessandro e Maribel fazem amor. Ela confessa que sempre sonhou que sua primeira vez fosse com o homem que ama e diz que não sabe o que acontecerá no futuro, mas hoje é a mulher mais feliz do mundo. Alessandro propõe que se casem imediatamente. Heitor procura Rubi para dizer que aceita sua proposta, mas ela diz que jamais voltará com ele por que continua sendo extremamente ciumento. Os dois discutem, se agridem fisicamente e ela se deixa cair. Rubi diz a Lúcio que tem um plano para separar Alessandro e Maribel e pede a ele que a ajude. Lúcio responde que ela já lhe deve muitos favores e propõe que comece a pagar sua dívida passando um final de semana com ele. Rubi telefona para Alessandro para dizer que sofreu uma queda e está no hospital por que corre o risco de perder o bebê. Alessandro não acredita em Rubi e Inácio pega o telefone para dizer que ela está dizendo a verdade. Alessandro diz a Maribel que terá que adiar o casamento, pois a vida de seu filho está em perigo. Marcos comunica a Caetano que ele está com um tumor no cérebro. Rubi diz a Alessandro que perdeu o bebê.



Sexta-feira



Rubi diz a Alessandro que perdeu o bebê e, se fazendo de vítima, reclama que esteva sozinha nesse momento tão difícil. Marcos abre o jogo com Caetano, diz que um dos maiores especialistas analisou seus exames e concluiu que só lhe restam alguns meses de vida, pois o tumor não poderá ser retirado. Caetano pede a Marcos que não diga nada a Cristina. Alessandro pede a Rubi que explique como foi que aconteceu o acidente. Rubi, cínica, diz que Heitor a procurou para pedir que voltassem a viver juntos e, como se recusou, acabaram brigando e ele a empurrou. Alessandro procura Heitor e os dois brigam violentamente. Rubi comenta com Toledo que todos acreditaram que acabou de perder seu filho e que Heitor é o culpado pelo que aconteceu. Helena diz a Heitor que Rubi o culpa por ter perdido o bebê, e deixa claro que ela acredita em sua inocência. Heitor responde que é importante que acredite nele, pois agora sim conseguiu perceber quem é Rubi e está decidido a se divorciar dela para que possam se casar. Helena diz a Heitor que o ama, mas tem medo de voltar a sofrer por sua causa. Heitor pergunta a Rubi por que o odeia tanto e por que, depois de tudo que lhe fez, ainda o culpa pela morte de seu filho. Rubi diz a Heitor que vai destruí-lo, pois ele nunca poderá provar que não a empurrou. Heitor pergunta porque quer que todos acreditem que a empurrou. Rubi, cínica, responde que é isso que lhe convém. Heitor tenta obrigá-la a dizer a verdade. Rubi o acusa de a estar pressionando a dizer mentiras e faz com que Inácio, Elisa e Genaro acreditem nela. Maribel diz a Alessandro que o viu beijando Rubi e pergunta o que acontecerá com o relacionamento deles. Heitor comenta com Helena que Rubi admitiu que mentiu mas, deixou claro, que diante de todos vai continuar afirmando que ele tentou matá-la. Heitor descobre que Rubi perdeu a criança ao ser atropelada. Ele se encontra com Rubi no hospital e a leva até Alessandro para que ela diga a verdade sobre o filho que perdeu. Rubi tenta escapar, mas Heitor consegue alcançá-la. Os dois entram em luta corporal, Rubi consegue atingir a cabeça de Heitor com uma pedra e ele cai inconsciente. Helena diz a Lúcio que vai deixar a empresa para começar uma nova vida com Heitor. Rubi diz a Alessandro que Heitor tentou matá-la mas, felizmente, conseguiu escapar. Marcos diz a Alessandro que Heitor chegou ao hospital gravemente ferido.





