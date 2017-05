Você está: Novelas

Confira a semana de O que a vida me roubou (15 a 20/5)

Segunda-feira



Maria, astuta, faz Alessandro acreditar que o Padre Anselmo lhe falou do bilhete deixado por Joaquim. Alessandro diz que ninguém deve saber da existência dessa mensagem, pois dela depende sua liberdade. Hipócrita, Maria diz que o que mais quer é que ele esteja livre. Macário diz a Montserrat que o Padre Anselmo foi atrás de José Luis para lhe entregar algo que Alessandro o deu. Ele diz ainda que o padre estava muito nervoso. Montserrat se preocupa e lhe diz que essa é a única prova da liberdade de Alessandro, que se cair nas mãos de Jose, Alessandro jamais sairá da prisão. Nadia, com mentiras, consegue falar com Samuel e lhe diz que Pedro é seu esposo. Eles ficam por um longo período falando sobre o caso de Alessandro. Fabiola diz a Sandro que conheceu Jose Luis e vai se casar com ele. Sandro responde que ele não é seu tipo, muito menos tem dinheiro. Fabiola responde que ele herdará uma fortuna com a morte de Angélica e é muito atraente. Montserrat diz ao Padre Anselmo que agradece por ele não ter encontrado Jose Luis, já que ele continua odiando seu marido e faria mau uso da prova da inocência Alessandro. Maria diz a Pedro que Alessandro encontrou o bilhete de Joaquim e o deu ao Padre, mas ela o encontrou e já destruiu a prova. Maria diz a Adolfo que o bilhete está com ela e Joaquim não culpa Alessandro, mas Pedro Medina. Assim, ela diz que vai guarda-lo para usar algum dia, se necessário. Nadia diz a Montserrat que Pedro lhe pediu que engravidasse de Victor.



Terça-feira



José Luis se desculpa com Alessandro pela demora em ir vê-lo. Ele afirma que não podia deixar Angélica sozinha. Alessandro responde que o entende e sabe que resta muito pouco tempo de vida a Angélica. Pedro escuta Nadia e Victor conversando que Maria roubou do padre o bilhete onde Joaquim confessava que Pedro era seu único cúmplice e que Alessandro é inocente. Fabiola tenta convencer Montserrat a entregar-lhe o testamento de Benjamin Almonte. Ela responde que terá que esperar que Alessandro saia em liberdade. Jose Luis procura o padre Anselmo para que lhe entregue o bilhete que Alessandro o deu. Montserrat, zangada, o expulsa de sua casa, acreditando que ele ainda queria destruir Alessandro. Fabiola diz que não acredita que Jose Luis queira fazer isso, pois ficou muito zangado quando descobriu que Maria roubou esse papel. Pedro agride Maria para que lhe entregue o bilhete de Joaquim. Ezequiel diz a Carlota que Pedro é um delinquente capaz de matar. Ezequiel pede a mão de Carlota em casamento e lhe dá um anel de compromisso. Graziela, sarcástica, diz a Carlota que Ezequiel só está a usando. Jose Luis, diante de Maria, se surpreende ao vê-la agredida. Ele tem certeza que foi Pedro quem fez isso. Neste momento chega Montserrat e Maria faz Jose Luis acreditar que foi ela quem a agrediu. Montserrat, furiosa, a insulta e diz odiá-la. Montserrat se oferece para levar Maria ao hospital. Ela rejeita a oferta. Adolfo diz a Maria que Alessandro estava disposto a pagar milhões pelo bilhete de Joaquim. Maria responde que Pedro o tem em seu poder.



Quarta-feira



José Luis pressiona Montserrat para que ela aceite que ainda sente algo por ele e a beija. Ela o esbofeteia, pede que ele jamais volte a tocá-la e diz que não deseja voltar a vê-lo. Maria se apresenta na prisão para tentar convencer Alessandro de que José Luis e Montserrat seguem se vendo, e desejam destruí-lo. Pedro, furioso, diz a Nadia como pretende engravidar tomando anticoncepcionais e a afirma que só permita que ela se deite com seu amante para que lhe de um filho. Ezequiel diz a Pedro que sua esposa foi à prisão, falou com Samuel, e que lhe parece um grande equívoco que deixem Maria viva. Pedro concorda e manda um recado a Adolfo para que acabe com Maria. Angélica pede a sua mãe que a ajude a organizar o casamento de Esmeralda e Renato, mas que isso precisa ser rápido, pois não lhe resta muito tempo de vida. Amélia pergunta se está certa que eles irão se casar. Angélica responde que sim e, como não tem dinheiro, ela ficou de ajudá-los. Alessandro diz a Jose Luis que precisa que ele seja honesto e lhe diga a verdade. José Luis o confessa que beijou Montserrat, mas jura que isso jamais voltará a acontecer. Alessandro, furioso, repreende José Luis. Pedro ordena Adolfo a assassinar Maria e o avisa que se não o obedecer, a ordem será para que matem a ele. Adolfo procura Maria, a pede perdão, e dispara. Ezequiel diz a Pedro que Maria já deixou de ser um problema.



Quinta-feira



Ezequiel faz Pedro acreditar que Adolfo assassinou Maria. Ezequiel pede a Esmeralda que permita que Maria se esconda em seu negócio, até que reúna provas para demonstrar que Pedro Medina é um narcotraficante corrupto e que abusa de seu posto. Sandro diz a Pedro que Fabiola tem algo muito importante para lhe dizer, mas não quer ver seu nome envolvido no assunto. Pedro, furioso, diz a José Luis que ele o traiu e também à marinha, e que vai se arrepender de ter se colocado contra ele e a favor de um narcotraficante. Jose responde que Alessandro é inocente e ficará livre. José Luis diz ao capitão Robledo que o responsável por queimar o dinheiro foi ele e não Alessandro. O capitão diz que o que fez foi um delito, e deve pagar por ele. Jose diz estar ciente, e só deseja que ele o permita ficar com sua esposa até seu último dia de vida. Depois disso, se entregará. Graziela diz a Josefina que lhe custa muito reconhecer, mas percebeu que Demetrio se transformou em um rapaz de bem e se apaixonou por ela verdadeiramente. Ela se desculpa por seus maus tratos. Pedro diz a Adolfo que ele o demonstrou lealdade ao assassinar Maria e, em agradecimento, vai torná-lo seu braço direito. Adolfo responde que acreditava que seu braço direito era Ezequiel. Pedro responde com desprezo que Ezequiel e Maria não valem nada para ele, que Ezequiel sonha em chegar a ser prefeito municipal, mas jamais o será.



Sexta-feira



Jose Luis diz a Renato e Demetrio que o capitão Robledo o afastará da marinha. Renato responde que isso é injusto. Jose diz que cometeu um delito e terá que pagá-lo. Pedro, furioso, diz a Nadia e Victor que foi muito tolerante com eles, mas as coisas podem mudar. Rosário diz a Alessandro que Montserrat foi falar com o capitão Robledo, para que o ajude em seu caso e na investigação. Montserrat pede ao capitão Robledo que investigue Pedro Medina, pois Joaquim deixou um bilhete, posteriormente roubado por Maria, que o comprometia. Ezequiel se enfurece, mas disfarça quando Pedro lhe diz que Adolfo ocupará a prefeitura municipal quando ele se tornar governador. Ezequiel, furioso, adverte Adolfo que jamais será prefeito, pois esse cargo corresponde a ele. Sandro entrega a Pedro o testamento de Benjamin Almonte que Fabiola roubou. Jose Luis diz a Alessandro que está fora da investigação e também da marinha. O capitão Robledo diz a Pedro que José Luis cometeu um delito muito grave e Alessandro ficará em liberdade. Pedro, furioso, lhe diz que não pode fazer isso. O capitão diz que é claro que pode, pois sua palavra tem muito mais poder que a dele.





