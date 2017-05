Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Chiquititas (15 a 20/5)

Vcfaz - 15 Mai 2017 - 15:56







Segunda-feira



Barbara diz que eles nunca devem andar sozinhos na mata e que os maiores sempre devem ficar de olho nos menores. Cintia e Armando vão novamente para o labirinto para procurar o tesouro. Um repórter filma escondido uma discussão de Tomás Ferraz com Érica, que tenta terminar o namoro com ele. Tomás a chama de oportunista. Maria Cecília e Junior chegam para a reunião com Beto e Tobias, que está vestido como Tomás Ferraz. Os dois avisam que o contrato de publicidade não será renovado devido a polêmica envolvendo Roberto Leal. Tobias surta, grita e chama todos de oportunistas e covardes.



Terça-feira



No acampamento, clipe de cena com a música "Berlinda". As crianças são divididas em três equipes para uma nova atividade. Miguel quase é flagrado por Cintia e Armando. O rapaz conta para Valentina que escutou os dois falarem do tesouro. Valentina diz que deve ter sido por isso que ela se aproximou de José Ricardo. Fernando chama Carol para sair. O rapaz convence Carol a deixar ele cozinhar um jantar para os dois na casa dela. Carol se arruma para receber Fernando. No acampamento, as crianças escrevem seus maiores medos numa atividade em volta da fogueira. Em seguida precisam passar o que escreveram para o amigo do lado. Mili se surpreende ao ler que Mosca escreveu que tem medo de perder as pessoas que ele ama, como os amigos, a irmã e Mili.



Quarta-feira



Todas as crianças jogam na fogueira os papéis com os medos. Antes de dormir, os meninos decidem sair da barraca para assustar as meninas que estão dentro da barraca delas. Mili e Pata flagram os meninos e acalmam as meninas. Para darem o troco, as meninas desmontam a barraca dos meninos com eles dentro. Carol e Fernando jantam e conversam. Carol elogia a comida feita por Fernando. Ele tenta beijá-la antes de ir embora, mas sem sucesso. No dia seguinte, Beto diz para Carol que ela está nitidamente apaixonada por Fernando. Na TV, são exibidas as imagens do surto de Tomás Ferraz em um programa de celebridades (De Olho na Fama). É revelado para todos que o namoro de Tomás Ferraz com Érica era uma fraude. No acampamento, as crianças se divertem antes de sair para uma grande atividade na mata. Através dos desenhos de Gabriela, Junior chega a conclusão que foi José Ricardo, seu pai, que está por trás do acidente de helicóptero de Miguel. As Chiquititas vão para a mata divididos em grupos.



Quinta-feira



No acampamento de férias, os grupos seguem trilhas diferentes para completar a missão descrita no mapa que receberam. Cris filma tudo para publicar em seu blog. Matilde está sozinha no orfanato e aproveita para dormir no sofá. Enquanto isso, Miguel sai do porão para dar uma volta pelas instalações do orfanato em busca de pistas que possam indicar quem é seu filho (que na verdade é Mili). Eduarda flagra Carmen colocando uma escuta escondida na bolsa de Cintia, que foi ao banheiro. Carmen explica que acha que a Cintia está mentindo para seu irmão, José Ricardo. Junior vai até a casa de Carol e conta que chegou numa conclusão sobre os significados dos desenhos de Gabriela (que sofre de um grave bloqueio psicológico). Junior diz que está convicto que seu pai, José Ricardo, mandou matar Miguel há 13 anos e por isso Gabriela, que era apaixonada por Miguel, está assim. Fernando chega e interrompe a conversa dos dois.



Sexta-feira



Além de remexer nos quartos, Miguel também investiga a diretora do orfanato, principalmente na parte da ficha de cada criança. Matilde acorda com o barulho e vai até a diretoria. Miguel foge pela janela para não ser descoberto. Matilde encontra as fichas das crianças no chão e fica se perguntando se alguém entrou no orfanato. Enquanto isso, na trilha, Maria segue uma borboleta e fica impressionada ao ver homens cortando troncos de árvores. Maria tenta levar Mili, Mosca, Binho e Dani para mostrar os homens, mas como ela não fala, não consegue convencê-los. O outro grupo, formado por Duda, Pata, Cris e Ana, que estão perdidos, tentam se encontrar pelo mapa. No último grupo, Rafa, Thiago, Vivi, Tati e Bia se assustam com um bicho e correm. Todos os grupos, em suas devidas localizações, decidem montar as barracas para passar a noite.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).