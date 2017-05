Você está: Novelas

Band

Confira a semana de Ezel (15 a 20/5)

Vcfaz - 15 Mai 2017 - 15:57







Segunda-feira



Bade convida Ezel para sair, mas ele recusa. Tefo manda Sebnem ir embora sozinha para seguir Bade pelas ruas. Temuz surpreende Sebnem em casa. Eysan vai à boate para tentar se reconciliar com Ezel e se surpreende quando ele diz que se apaixonou por outra mulher.



Terça-feira



Tefo e Ezel pensam que Bade está em contato com Cengiz. Eysan chega em casa furiosa e encontra Yussuf. Cengiz é trancado dentro da sauna. Ezel desconfia de Bade, mas é obrigado a pedir desculpas após descobrir a verdade.



Quarta-feira



Bade e Ezel se beijam. Ezel leva Bade à casa dos pais e Eysan vê o lado de fora. Meliah conversa com Bade e fala sobre o sofrimento que o filho passou. Yussuf é assassinado e Kenan acusa Cengiz pela morte. Seguindo as ordens de Ezel, Sebnem é obrigada a dizer a Tefo que nunca o amou.



Quinta-feira



Ali discute com Azad e em seguida os dois se beijam. Tefo fica arrasado após se separar de Sebnem. Ezel leva Bade para casa e os dois começam um relacionamento. Depois da morte de Yussuf, Ramiz é nomeado o novo líder dos negócios. Eysan visita Bade para pedir que ela deixe Ezel.



Sexta-feira



Bade conta a Ezel sobre a visita de Eysan, deixando ele furioso. Ezel vai à casa de Eysan e ela tenta seduzi-lo. Ramiz exige que Ali escolha entre ficar com Azad ou continuar os negócios. Bade abandona Ezel.



Sábado



Eysan tenta se aproximar de Ezel durante o jogo de pôquer. Kenan decide revelar a todos que Ezel é Omer. Ezel leva flores para Bade, mas ela o ignora. Ezel invade a sala de aula de Bade e insiste para que os dois saiam juntos.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).