Confira a semana de O rico e Lázaro (15 a 20/5)

Segunda-feira



Asher nota o nervosismo da mulher misteriosa e começa a conversar com ela. Dana aconselha Joana. Asher fala de seu grande amor com Kassaia. Sammu-Ramat diz que poderia ser a segunda esposa de Nebuzaradã. Asher retorna para o alojamento. Kassaia conversa com Gadise e avisa que não rolou nada com o escravo. Amitis fica satisfeita ao saber que a filha passou a noite com o escravo. A rainha pede para Sammu pedir proteção aos deuses para a caçada que o rei fará. Nebuzaradã estranha o comportamento de Kassaia. Lia e Naomi ficam com medo de Larsa. A família de Ravina fala sobre a festa do Shavuot. Evil fica com medo ao saber que vai participar da caçada aos leões. Nervosa com a presença de Ebede, Gadise dispensa Matias. Kassaia se declara para o marido. Elga faz a divisão dos quartos em sua casa. Fassur encontra Chaim e diz que foi agredido por Zac. Chaim pede para o sacerdote ajudar Shamir e Tamir a consumar o casamento. Dalila estranha o sumiço de sua caixa de costura. Abednego estranha ao ver a caixa de costura de Dalila na sala dos sábios. Zelfa procura Shag-Shag e se entendem. Nicolau tenta aconselhar Tamir e Shamir. Rebeca demonstra seu interesse em Hurzabum. O músico retorna ao palácio. Elga se mostra enciumada com as noras. Sammu encontra Kassaia e diz que a rainha acreditou que a princesa se deitou com outro homem. A sacerdotisa se incomoda ao ouvir Kassaia dizer que está mais próxima de Nebuzaradã. Sammu diz que não deixará Kassaia engravidar. Joana mostra os tecidos para Dalila. Shamiran estranha o sumiço do creme dado por Nitócris. Neusta usa o creme e fica com o rosto todo vermelho de irritação. Namnu escuta Nitócris falar sobre o plano. Nabucodonosor autoriza a festa dos hebreus. Beroso fica tenso ao ouvir Daniel falar sobre as irregularidades nas contas do palácio. O rei diz querer saber quem está lhe roubando. Nebuzaradã encontra Joana no palácio e pede para ver os tecidos. Hurzabum conversa com Dana e Rebeca. Absalom chega e questiona a presença do músico. Naomi se recorda de ter sido abusada por Fassur. Ela vê Larsa e pula no rio fugindo de medo. Asher tenta ajudar, mas o feitor o impede.



Terça-feira



Asher pula no rio para salvar Naomi. Absalom se arrepende de sua atitude. Asher consegue salvar Naomi. Daniel encontra Joana no palácio. Beroso diz que está preocupado com a desconfiança dos sábios hebreus. Joana agradece a ajuda de Daniel. Naomi é levada até o alojamento de escravas. Com o rosto vermelho e irritado, Neusta se desespera. Dalila estranha ao ver Sadraque com sua caixa de costura. Rabe-Sáris se diz animado com a caçada. Daniel diz que alguém está roubando o rei. Neusta procura Sammu-Ramat. Daniel diz que mandará Matias para confirmar se está havendo roubo. Talita e Tamir discutem com Samira e Shamir. Elga prepara um bolo para uma deusa. Shag-shag sorri ao avistar Arioque. Kassaia encontra a rainha e finge que se deitou com o escravo. Nabonido tenta alertar Nitócris. Shamiran diz que Nitócris tentou sabotá-la. Ebede-Meleque pede para Neusta tratar melhor Edissa. Evil diz que tomará as providências contra Nitócris. Zac é gentil com Joana. Larsa manda Asher para o isolamento. Shag-Shag conversa com Arioque. Asher é jogado no calabouço. Joana fala sobre Zac com Dana e Rebeca. Edissa procura Joaquim e diz que precisa deixar o palácio. Na casa de Zac, todos são surpreendidos com a chegada de Fassur. Daniel escreve em seu livro. Lia diz que arrumará um jeito de fugir com Naomi. Nitócris é chamada no quarto do rei. Ela se surpreende ao ver Evil e Beroso no local.



Quarta-feira



Sínica, Nitócris nega ter feito algum mal à Shamiran. Joaquim implora para Edissa não deixar o palácio. Fassur diz que veio para ajudar na divisão dos quartos. Lia pede para Naomi confiar nela. Nitócris procura Sammu-Ramat e diz que Shamiran não pode engravidar. Nabucodonosor reclama dos filhos. Fassur diz que Shamir e Tamir não poderão dormir com as gêmeas antes do casamento. Dalila diz que precisa dar uma volta no palácio. Nitócris fica furiosa ao perceber que o rei está protegendo Shamiran. Zac fica indignado ao ver que Chaim chamou Fassur para aconselhar os irmãos. Evil-Merodaque conversa com Shamiran e diz que Nitócris foi desmascarada. Elga convida Fassur para o jantar. Zac e Zelfa decidem sabotar a comida do sacerdote. Doce, Shag-shag se despede de Arioque. Fassur começa a passar mal durante o jantar. Sadraque estranha ao ver Dalila completamente concentrada na costura. Aspenaz vê Arioque retornado ao palácio. Nicolau é agredido por Absalom. Fassur se deita com uma prostituta e a chama de Joana. No calabouço, Asher se lembra de seu grande amor. No palácio, todos riem dos trajes de Nabonido para a caçada aos leões. Neusta proíbe Joaquim de ir na caçada. Nitócris provoca Shamiran. Zac ajuda Joana nos afazeres de casa. Larsa avisa que Asher participará da caçada aos leões como isca. Elga discute com Samira e Talita. Lia conversa com Naomi e diz que chegou a hora da fuga. Escondido, Beroso se desespera ao ouvir Daniel dizer que alguém está roubando o rei. Na sinagoga, os hebreus discutem para ver quem fará leitura dos Dez Mandamentos durante a festa do Shavuot. Beroso procura Sammu-Ramat e diz que o governador precisa morrer.



Quinta-feira



Sammu-Ramat diz ter uma ideia. Oziel propõe que se faça uma votação para escolher o orador. Daniel diz que Ezequiel deve estar chegando na cidade. Todos se preparam para a caçada aos leões. Os hebreus preparam a cerimônia do Shavuot. Rebeca convida Hurzabum e Shag-Shag para a festa. Neusta e Joaquim dizem que participarão da festa dos hebreus. Raquel diz se sentir gorda. Os nobres deixam o palácio rumo a caçada. Asher, Lior e Joel seguem no comboio. Daniel diz que Ezequiel vai ler os mandamentos durante o Shavuot. Amitis diz que chamará as mulheres do palácio para um passeio nos jardins. Ravina discute com Fassur. Zadoque reclama do sacerdote. Nos jardins do palácio, Shamiran toca para as mulheres. Os hebreus iniciam a Festa da Colheita. Obedecendo as ordens de Nitócris, Belsazar derrama vinho em Shamiran. Sammu-Ramat aconselha Shamiran a ignorar a princesa. Larsa se insinua para Naomi. Kassaia discute com Nitócris. Ilana se incomoda ao ver Gadise na festa. Zadoque elogia o doce feito por Zelfa. Elga se irrita com as noras. Fassur questiona a presença das sobrinhas ao lado de Joana. Nebuzaradã provoca Asher.



Sexta-feira



Evil questiona a atitude provocativa de Nebuzaradã. Asher reconhece Rabe-Sáris. Fassur ofende Joana. Zac intervém. Nabonido consulta os astros. Fassur dá uma bronca em Oziel. Absalom presenteia Dana com uma flor. Chaim humilha os filhos. Belsazar confessa que Nitócris mandou derramar vinho em Shamiran. Neusta chega à festa. Zac fala mal de Fassur. Sammu-Ramat tenta acalmar Shamiran. Joaquim beija Edissa. Sammu diz que Nitócris está tramando alguma coisa. Ilana demonstra sua insatisfação com a presença de Gadise. Neusta se despede de Ezequiel. Raquel não dá atenção a Nicolau. Dalila diz que não costuma costurar a noite e Sadraque estranha. Zac convida Joana para dançar. Asher discute com Joel. Shag-shag e Hurzabum seguem para a festa dos hebreus. Edissa desabafa com Ebede-Meleque. Larsa encontra Zabaia e avisa que o Lobo de Judá partiu em uma caçada com os nobres. Lia e Naomi se preparam para fugir. Lia e Naomi fogem e seguem para festa. Daniel as protege. Rebeca recebe Shag-Shag e Hurzabum. Aspenaz conforta Joaquim. Samira e Talita discutem. Namnu diz que fez o que Nitócris pediu. Elga repreende a atitude das gêmeas. Amitis escuta um grito no palácio e se preocupa com Shamiran. Asher percebe Nebuzaradã indo atrás de Evil e decide segui-los. O hebreu vê uma leoa se aproximando do príncipe.





