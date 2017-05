Você está: Novelas

RecordTV

Confira a semana de A escrava Isaura (15 a 20/5)

Vcfaz - 15 Mai 2017 - 15:59







Segunda-feira



Leôncio ameaça Belchior e Isaura. Malvina chega com Dr. Paulo. Isaura está com anemia profunda. Leôncio não tem dinheiro para pagar a consulta de Dr. Paulo. Álvaro se sente fraco com os sintomas da febre amarela. André discursa e convence os quilombolas a invadir as fazendas e libertar escravos. Rosa conseguiu comida e Helena planeja fugir. Tomásia festeja seu amor por Miguel. Serafina prepara o bordel para a festa. Belchior cuida de Isaura. Malvina descobre que Leôncio armou emboscada para Dr. Diogo. Malvina se arrepende de ter casado com Leôncio. Branca comemora o sucesso de seu plano. Álvaro sente-se mal.



Terça-feira



Geraldo diz à Branca que Álvaro já sabe das cartas falsas e que está decidido voltar para Campos. Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Geraldo segue viagem com o amigo. Bernardo pede novamente Moleca em casamento e ela aceita. Flor-de-Lis se despede de Serafina e sai com Henrique. Cel. Sebastião decide anular o casamento de sua filha Helena. Miguel conta sobre seu noivado à Isaura. Miguel pede Tomásia em casamento. Diogo e Helena trocam juras de amor. Gioconda se chateia com a ida do coronel ao bordel. Malvina quer ter um filho de Leôncio. Belchior dá caldo de feijão para Isaura.



Quarta-feira



Belchior tenta acalmar Isaura que chora muito. Henrique e Flor-de-Lis conversam sobre a situação deles. Leôncio sonha com Isaura. Cel. Sebastião avisa Rosa que Aurora, filha de uma irmã-prima, virá visitá-los. Miguel leva Gabriel para um passeio. Rosa pede ao coronel para ir ao casamento de Isaura. Gioconda recebe uma carta de perdão do Cel. Sebastião e Tomásia uma mensagem de telégrafo de Álvaro dizendo que está voltando para Campos. Branca não se conforma com o desprezo de Álvaro. Miguel sai para visitar Isaura. Leôncio ameaça Belchior caso ele ouse tocar em Isaura após o casamento. Álvaro chega na casa de Tomásia e lhe conta a verdade sobre as cartas falsas.



Quinta-feira



Tomásia acolhe Álvaro em sua casa. Geraldo pensa em algo para ajudar Isaura. Leôncio diz a Belchior quais serão as regras do casamento e aproveita para pedir a Francisco que tire a coleira de ferro do pescoço de Isaura. Henrique quer raptar Isaura. Miguel visita Isaura. Cel. Sebastião deixa Rosa ir ao casamento. Helena sonha com Diogo. Isaura se lamenta para seu pai. Malvina deseja que Isaura saia da fazenda e de sua casa. Tomásia diz a Miguel que Álvaro quer raptar Isaura. André conversa com João e Joaquina. Miguel visita Álvaro. Estela pede para que sua filha peça perdão à Perpétua, mas ela nega. Leôncio leva Isaura para o quarto e lhe diz que será sua despedida de solteira.



Sexta-feira



Leôncio discute com Isaura. Belchior comemora sua despedida de solteiro. Álvaro insiste que vai raptar Isaura. Serafina rejeita Belchior. Diogo e Helena estão felizes em uma hospedaria. Leôncio bate em Isaura e ameaça matá-la. Malvina flagra Leôncio. Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria. Dr. Paulo briga com Belchior. Leôncio assume que deu presentes para Isaura. Álvaro melhora da febre amarela e vai ao casamento. Belchior se arruma para seu casamento. Isaura veste seu vestido de noiva. Álvaro pede ajuda à Tomásia para raptar Isaura.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).