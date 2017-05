Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (15 a 20/5)

15 Mai 2017







Segunda-feira



Keyla manda para as amigas uma foto de todas com Tonico. Keyla tenta fazer as pazes com Tato. Lica não conta para Marta que Malu está com Edgar. Mitsuko manda Tina se afastar de Anderson e Ellen. Marta estranha o comportamento de Malu e questiona a amiga sobre Edgar. Clara tenta se explicar para Lica, que se afasta correndo. K1 e K2 enviam uma denúncia falsa sobre a lanchonete do pai de Keyla pelas rede sociais e um fiscal aparece no local. Marta vê Lica falando com Malu e Edgar. Roney avisa a Keyla que a lanchonete será interditada.



Terça-feira



Keyla pensa em cancelar a festa de Tonico. Marta acusa Lica de traição e Leide sai em sua defesa. Marta se desculpa com Lica. Keyla, Lica, Benê, Ellen e Tina fazem um mutirão com os amigos na lanchonete. MB sente ciúmes de Felipe com Lica. Ellen tenta disfarçar a surpresa quando Jota revela o apelido virtual dela. Benê pede para Guto ensiná-la a tocar piano. Fio confessa a Anderson que gosta de Ellen. Roney se irrita quando vê a lanchonete sendo reformada, mas Keyla e Lica o tranquilizam. Keyla e Tato ficam tensos quando K2 questiona a paternidade de Tonico.



Quarta-feira



Tato e Keyla mentem para K2. Felipe e MB convencem Clara a ir para a festa. Marta se encontra com Luís. Mitsuko obriga Telma a ir à festa do bebê. Marta e Luís veem Malu e Edgar no restaurante. Tina faz uma homenagem para Keyla, com a ajuda de Anderson. Ellen se recusa a dançar com Fio. Felipe toca a mão de Lica, sem que Clara veja. Ellen e Jota copiam os contatos dos convidados da festa. K1 e Juca dançam juntos. Tato faz um discurso para elogiar Keyla. Ellen conserta o aplicativo no celular de Jota. Keyla beija Tato e Benê fotografa os dois. Tina e Anderson se beijam e Telma não gosta. Clara vê Lica e Felipe se beijando e avisa a MB.



Quinta-feira



Clara e MB tiram satisfações com Lica e Felipe. Tina enfrenta Telma. Fio e Jota discutem por causa de Ellen. Roney e Josefina não conseguem se entender. Benê beija Guto. Fio dança com Ellen e Jota os observa. Keyla vai à escola com Tonico e Tato, e K2 reage com despeito. Dóris flagra Fio falando com Ellen sobre o aplicativo que colocou nos celulares durante a festa. Ellen critica Benê por ter gostado de beijar Guto. Keyla garante a Dóris que não perderá o ano escolar. Os celulares com o aplicativo que Ellen instalou na festa começam a disparar ao mesmo tempo e a menina se desespera, com medo da reação de Dóris.



Sexta-feira



Ellen marca um encontro com Jota para resolver o problema do aplicativo nos celulares. K1 e K2 elogiam, na frente de Dóris, o aplicativo de Ellen. Ellen consegue desativar o aplicativo dos celulares e estranha que o mesmo não tenha sido ativado por Jota. Ellen conta para as amigas o acordo que tem com Dóris. Anderson dispensa uma entrega indicada por Moqueca. Benê cobra de Guto a aula de piano e Keyla explica como ela deve agir com ele. Roney e Josefina implicam um com o outro. Tato pede para namorar Keyla. Dóris desabafa com Bóris e lamenta a decisão de expulsar Ellen do colégio.





