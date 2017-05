Você está: Novelas

Confira a semana de Novo mundo (15 a 20/5)

Segunda-feira



Thomas afirma a Domitila que pode promover seu encontro com Dom Pedro, caso ela se comprometa a ajudá-lo. Jacira aceita se casar com Piatã. Domitila e Thomas fazem um pacto. Avilez decide embarcar Dom Pedro à força para Portugal. Germana é atingida por uma pedra e Licurgo a socorre. Anna decide sair de casa com Nívea para se abrigar no palácio. Jacira e Piatã tentam esconder que dormiram juntos. Avilez ameaça Dom Pedro. Peter e Libério se preocupam com o povo. Joaquim leva todos que estão no palácio para a fazenda de Santa Cruz. Anna se despede de Joaquim. Piatã pede Jacira em casamento diante dos Tucarés. Dom Pedro afirma que resistirá às tropas de Avilez. Joaquim pede a ajuda de Wolfgang e Diara. Domitila e Thomas jantam juntos. Avilez invade o Paço.



Terça-feira



Dom Pedro enfrenta Avilez. Leopoldina e Anna ficam aflitas na fazenda. Joaquim se une a Peter, Libério, Diara e Wolfgang e leva o povo para lutar a favor de Dom Pedro. Avilez desiste da batalha e é obrigado a retirar suas tropas. Cecília vibra com a notícia da vitória de Dom Pedro, enquanto Sebastião se esconde. Thomas passa a noite com Domitila. Piatã convence Jacira a seguir a tradição até o casamento. Leopoldina se preocupa com a saúde de João Carlos. Anna sente um leve desconforto por causa da gravidez. Dom Pedro manda Joaquim à fazenda Santa Cruz. Jacira encontra Ferdinando. Cecília escreve mais um artigo como Rosa Branca e Idalina se preocupa. As tropas de São Paulo e de Minas Gerais chegam ao Rio de Janeiro. Francisco pede a Chalaça que consiga o encontro de Domitila com Dom Pedro. Leopoldina se preocupa com Anna. Joaquim auxilia o parto de Anna.



Quarta-feira



Anna dá à luz uma menina e Joaquim se emociona. Leopoldina impede Anna de contar a verdade para Joaquim. Domitila se despede dos filhos. Nívea ouve Anna dizer que Vitória não é filha de Thomas. Ferdinando afirma a Jacira que não deixará a mata. Dom Pedro recebe uma carta com a suposta rendição de Avilez e Chalaça desconfia. Piatã questiona Jacira por sua demora em voltar para a aldeia. Joaquim afirma a Anna que irá ajudá-la a proteger Vitória. Libério descobre que Cecília é Rosa Branca. Peter conquista a confiança de Amália. Germana sugere que Elvira faça uma nova simpatia para se aproximar de Joaquim. Diara, Wolfgang e Joaquim pedem que Dom Pedro acabe com a escravidão. Thomas instala Domitila em um hotel e a orienta a permanecer no quarto até realizarem seu plano contra Chalaça. Thomas encontra Anna com Vitória em seu colo.



Quinta-feira



Thomas finge emoção ao conhecer Vitória. Piatã reclama do comportamento de Jacira para Padre Olinto. Thomas desconfia da paternidade de Vitória. Jacira entrega a Ferdinando as folhas que pegou na oca de Tibiriçá. Thomas leva Miss Liu para ajudar Anna. Leopoldina e Dom Pedro se preocupam com a saúde de João Carlos. Licurgo e Germana veem Avilez e Thomas em uma conversa suspeita. Ubirajara aconselha Piatã a tentar descobrir o que Jacira esconde. Licurgo bebe o café especial que Elvira preparou para Joaquim. Domitila questiona Thomas sobre a aparência de Vitória. Anna conta para Liu sobre seu livro. Chalaça desconfia da carta que recebe de Domitila. Cecília aproveita a saída de Idalina para encontrar Libério. Thomas arma para que Pedro acredite que Chalaça seja um traidor.



Sexta-feira



Pedro se enfurece com Chalaça e manda prendê-lo. Thomas conta para Anna que entregou o traidor para Dom Pedro. Joaquim conversa com Chalaça, que descobre a armação de Domitila. Leopoldina não acredita que Chalaça seja um traidor. Anna acredita que Thomas pode ajudar Dom Pedro. Licurgo tenta beijar Elvira e Germana se enfurece. Diara enfrenta os fazendeiros na reunião com Dom Pedro. Peter passeia com Amália pelo jardim do convento. Sebastião reclama, em nome de todos os fazendeiros, do apoio que Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que Piatã não duvide de Jacira. Domitila faz insinuações sobre Anna que deixam Thomas intrigado. Anna fala com Liu sobre seu pai. Thomas ameaça Nívea, que acaba revelando que Vitória é filha de Joaquim.



Sábado



Nívea se apavora com a reação de Thomas. Liu desconversa quando Anna a questiona sobre filhos. Dom Pedro impede Joaquim de beber o café preparado por Elvira. Licurgo confessa sua paixão por Elvira para Germana. Thomas descobre que Joaquim falou com Chalaça antes de ele ser deportado para Portugal. Piatã decide seguir Jacira. Ferdinando encontra a planta que procurava. Diara e Wolfgang ajudam pessoas escravizadas, fugidas da fazenda de Sebastião. Joaquim comenta com Dom Pedro sobre sua conversa com Chalaça. Germana faz ameaças a Elvira. Thomas diz a Domitila que Anna é sua prisioneira. Joaquim fala com o gerente do hotel onde Domitila está hospedada. Dom Pedro promove Joaquim. Chalaça promete se vingar de Domitila. Peter não consegue contar para Libério quem é o pai de Cecília. Idalina pede a Cecília que se afaste de Libério. Leopoldina implora que Peter salve a vida de seu filho. Thomas arma um encontro entre Domitila e Dom Pedro.





