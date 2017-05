Você está: Novelas

Confira a semana de Rock Story (15 a 20/5)

15 Mai 2017







Segunda-feira



Léo termina o namoro com Manu. Zac cede à chantagem emocional de Mariane e resolve ir almoçar com a mãe em Petrópolis. Gordo percebe que Chiara não gosta de ir para a casa de Lázaro. Gui não gosta de saber que Zac está em Petrópolis com a mãe. Gilda avisa a Daniel que quer se divorciar de Haroldo. Ricardo conta a Júlia o que descobriu sobre a relação de Lorena com Salvatore e Mário. Alex pede a Romildo e William para ajudá-lo a sair da prisão. Júlia comenta com Gui que teme descobrir que Lorena teve participação na morte de Mário. Glenda surpreende Nelson com um beijo. A banda 4.4 é vaiada quando Tom anuncia que o show foi cancelado pela ausência de Zac.



Terça-feira



Gui diz a Júlia que Zac foi irresponsável ao ir para Petrópolis com Mariane. Zac promete não prejudicar mais a banda. Edith expulsa Nelson da sessão de fotos para a campanha de lingerie. Léo ajuda Stefany na venda das quentinhas. Ricardo diz a Júlia e Gui que desconfia de que Samira esteja fugindo e, por isso, sugere que eles viajem a Nova Iorque para encontrá-la. Mariane e Gui discutem. Lázaro não consegue agradar Chiara. Romildo se oferece para consertar o fogão de Néia. Gilda expulsa Marisa da churrascaria. Nicolau vibra ao saber que Luana está grávida. Zac fica indignado com Gui ao ver o vídeo da discussão entre o pai e Mariane. Lázaro diz a Diana que fará com que Gui agrida Mariane para acabar com a carreira do músico.



Quarta-feira



Gui pede perdão a Zac por ter brigado com Mariane. Romildo e William conseguem roubar dinheiro da casa de Néia. Lázaro combina com Mariane uma forma de incitar Gui a agredi-la fisicamente. Ricardo conta a Júlia que descobriu que Salvatore é casado com uma brasileira. Mariane tenta simular uma briga com Gui, mas o músico não cai em sua armadilha. Syl visita Nanda na clínica. Gui diz a Zac que Mariane precisa de tratamento médico. Lázaro orienta Mariane a inventar que Gui a empurrou da escada. Mariane grava um vídeo denunciando Gui por agressão.



Quinta-feira



Zac assiste ao vídeo da mãe e duvida da inocência de Gui. Diana conta a Gordo que a mulher que entrou em contato querendo investir na Som Discos agora enviou uma proposta para comprar parte da gravadora. Júlia viaja com Ricardo para os Estados Unidos. Manu inventa para Arthur que Stefany é uma garota de programa. Magoada, Stefany deixa o jantar sem que Léo a veja. Arthur avisa a Lázaro que Léo abrirá o show da cantora internacional no lugar da banda 4.4.



Sexta-feira



Léo se preocupa com o sumiço de Stefany do restaurante. Para não preocupar Júlia, Gui diz que está tudo bem entre ele e Zac. Ricardo avisa a Júlia que conseguiu marcar uma entrevista com Samira. Lázaro apaga o vídeo que compromete Ramon. Stefany termina o namoro com Léo. Alex diz a William e Romildo que fugirá da cadeia. Júlia conta a Gui que Samira não compareceu à entrevista. Gui pede que Zac encontre Mariane. Lázaro aconselha Mariane a não sair do apartamento. Ricardo e Júlia encontram Samira trabalhando em um bar. Contrariando Gordo, Diana manda Bianca pedir mais detalhes sobre a proposta de compra da gravadora. Júlia e Ricardo observam Salvatore ameaçando Samira. Samira jura a Salvatore que não sabe onde está o caderno do mafioso. Diana avisa a Gordo que venderá sua parte na gravadora. Júlia finge para Samira que é Lorena.



Sábado



Júlia descobre que Salvatore está atrás do caderno que Mário roubou. Gordo comenta com Eva que acredita que Diana venderá sua parte na gravadora para puni-lo. Júlia diz a Ricardo que o caderno do mafioso deve estar com Alex. Ricardo e Júlia decidem voltar ao Brasil. Léo apoia Almir, que finge ter sido atropelado para ficar perto de Néia. Nelson discute com Edith, e Glenda se aproveita da situação. Lázaro dá dinheiro para Mariane deixar o Rio de Janeiro. Yasmin conta a Zac que viu Mariane na casa de Lázaro. Mariane confessa a Zac que Gui não a empurrou da escada e que sua volta foi ideia de Lázaro. Gui decide se afastar da banda para não prejudicar a carreira dos meninos. Mariane confessa, durante entrevista na televisão, que Gui não a agrediu.





