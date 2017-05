Você está: Novelas

Confira a semana de A força do querer (15 a 20/5)

Segunda-feira



Joyce exige que Ruy não se afaste de Cibele. Cibele fala com um amigo e decide sair de casa novamente. Rubinho tenta disfarçar a tensão quando Bibi afirma que viajará com ele. Jeiza se prepara para sua operação policial. Ritinha e Ruy descobrem o sexo do bebê. Cibele faz um ensaio fotográfico. Irene fica satisfeita quando Miraceli é chamada para uma entrevista no escritório de advocacia. Ritinha confessa a Marilda que quer que Zeca continue gostando dela. Jeiza avisa a Cândida que não quer Ritinha em sua casa. Dantas ameaça desmascarar Cibele. Biga compra um ingresso para o show de Jane di Castro e Nonato tenta conseguir uma entrada com ela. Ruy se surpreende com o vídeo que Cibele divulga na internet.



Terça-feira



Joyce se desespera com o vídeo. Ruy não gosta quando Ritinha fala de Zeca. Mira é contratada por Caio e revela que sabe um grande segredo de Irene. Silvana pede dinheiro emprestado a Caio. Dantas se enfurece ao ver que Shirley o abandonou e levou quase todos os seus aparelhos eletrônicos. Rubinho recebe as coordenadas de um encontro à noite e fica nervoso quando Bibi avisa que eles irão para a Estudantina. Zeca afirma a Abel que falará com a advogada sobre seu divórcio. Jeiza consegue um apartamento para Edinalva e a expulsa de sua casa. Eugênio atende um telefonema de Irene, na frente de Joyce, e tenta disfarçar. Zeca decide fazer uma surpresa para Jeiza. Rubinho deixa a Estudantina e Yuri o vê saindo de casa em um carro estranho.



Quarta-feira



Rubinho deixa recados no celular de Bibi. Zeca pede Jeiza em casamento. Eugênio tenta ser solidário a Joyce. Mira teme que Caio descubra a verdade sobre ela. Eugênio recebe o contrato de aluguel de Edinalva e fica furioso. Jeiza exige a presença de Alan em sua festa de noivado. Cibele questiona Dantas sobre seus sentimentos por Shirley. Silvana furta dinheiro de Eurico. Cibele chega para trabalhar na C.Garcia e todos se surpreendem. Simone avisa que ajudará Ivana a se arrumar para o jantar na casa de Heleninha. Edinalva recebe o pedido de desculpas de Eugênio e provoca Abel. Yuri conta para Bibi que Rubinho não pegou um táxi para sair de casa. Ritinha e Cibele se encontram.



Quinta-feira



Cibele é irônica com Ritinha e Biga se preocupa. Jeiza e os policiais monitoram a conversa de uma facção criminosa. Eurico descobre o furto de seu dinheiro e desconfia de Biga e Nonato. Depois de conversar com a psicóloga, Ivana compra novas roupas. Dantas se surpreende com o comportamento de Cibele. Eugênio não atende o telefonema de Irene e Ivana desconfia. Ritinha conta para Marilda que Ruy está com ciúmes de Zeca. Silvana devolve o dinheiro para Eurico. Alan chega para a festa de noivado de Jeiza e Zeca não gosta. Jeiza e Zeca ficam noivos. Jeiza é chamada para trabalhar no meio da festa de noivado e Zeca se irrita.



Sexta-feira



Zeca decide ir com Jeiza para o batalhão. Cibele tem uma conversa séria com Joyce. Dantas afirma a Silvana e Eurico que não quer mais saber de Shirley. Leila torce o pé ao sair do carro e Bibi a ajuda, deixando Caio nervoso. Eurico revela a Leila que Bibi foi namorada de Caio. Uma policial aborda Zeca no estacionamento. Todos brindam ao noivado de Caio e Leila. Jeiza acerta com os policiais a operação. Nonato é hostilizado na rua por estar travestido. Zeca afirma a Abel que fará com que Jeiza mude depois que se casar com ela. Leila questiona Caio sobre Bibi. Edinalva pede para Eugênio comprar os móveis para sua casa. A psicóloga de Ivana pede para conversar com Eugênio. Cibele procura Ruy na empresa. Ritinha e Jeiza se conhecem.



Sábado



Jeiza se irrita quando Ritinha fala sobre seu casamento com Zeca. Zeca vê a ex-noiva e fica perturbado. Cibele vê Shirley saindo de um bar com um homem e conta para Dantas. Ritinha sente-se mal ao chegar do banho de mar. Dita comenta com Silvana que acredita que Eurico irá procurar o relógio que foi de seu pai. Bibi decide o lugar para onde viajará com Rubinho. Jeiza consegue mais informações do esquema da facção criminosa. Heleninha e Caio recebem um cartão-postal do pai. Edinalva pede para Zeca transportar sua mudança. Eugênio decide se afastar de Irene. Jeiza e os policiais se preparam para a operação.





