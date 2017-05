Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Os dias eram assim (15 a 20/5)

Vcfaz - 15 Mai 2017 - 16:05







Segunda-feira



Renato se enfurece ao saber do casamento de Alice e pensa em voltar para o Brasil. Vitor discute com Alice. Rimena pede para Renato não ficar sozinho. Maria percebe a troca de olhares entre Gustavo e Vera, quando Domingos fala de Renato. Vitor se consola com Sara. Alice dorme na casa de Kiki. Renato não consegue ligar para o Brasil. Toni reclama da falta de apoio de Monique. Kiki tenta convencer Alice a continuar casada com Vitor. Rimena se preocupa com Renato, que se embriaga em um bar. Gustavo pede para Vera contar a verdade para a família. Renato e Rimena se amam. Vitor volta para casa e se surpreende por não encontrar Alice. Alice decide acabar com seu casamento.



Terça-feira



Alice discute com Arnaldo e decide sair de casa. Rimena chora ao ver Renato dormir com o recorte do jornal com a foto de Alice. Vitor implora que Alice volte para ele. Renato acorda e procura Rimena. Laura aconselha a filha a não se iludir com Renato. Hernando sugere inscrever Renato em um projeto de medicina humanitária. Vitor decide morar fora do Brasil com Alice. Cora quita sua dívida com Marcos. Renato e Rimena decidem tentar ficar juntos. Vitor avisa a Alice que eles irão morar fora do Brasil depois que o bebê nascer. Vera repreende Maria por querer falar de Renato. Passam-se alguns meses. Monique percebe que Alice se casou grávida e comenta com Toni. Renato e Rimena começam a namorar. Cátia reconhece um dos agentes no meio dos estudantes e avisa a Maria. Maria estranha quando Vera recebe uma carta do Chile. O filho de Alice nasce. Renato se casa com Rimena. Vera lê a carta de Renato para Gustavo, sem perceber a presença de Maria.



Quinta-feira



Maria se revolta e Gustavo tenta tranquilizá-la. Renato e Rimena saem em lua-de-mel. Vitor avisa a família sobre o nascimento do bebê. Vera lamenta por não ter mostrado para Alice a carta de Renato. Marcos avisa a Cora que irá à construtora cobrar de Vitor o dinheiro que ela lhe deve. Vitor se preocupa com a possibilidade de o filho descobrir que ele não é seu pai biológico. Renato lembra de Alice na noite de núpcias. Vitor exige que Amaral continue monitorando Renato. Cora pede que Amaral impeça Marcos de importuná-la. Alice escolhe um nome para o filho. Passam-se algumas semanas. Marcos aparece na casa de Cora, que o ataca. Vitor reclama da falta de intimidade com Alice. Renato e Rimena se preparam para iniciar o projeto de medicina humanitária. Alice se entrega a Vitor. Amaral se livra do corpo de Marcos e Cora o observa.



Sexta-feira



Alguns dias se passam. Alice se prepara para viajar e se despede de Arnaldo. Vitor convida Cora para morar com ele fora do Brasil. Vera recebe uma carta de Renato e se preocupa. Rimena encontra o recorte de jornal com a foto de Alice na carteira de Renato e se irrita. Gustavo procura Cátia. Vitor mostra a Amaral e Arnaldo a foto de Laura com a carta de Padre Nuno no jornal. Alice se despede de Renato em seu falso túmulo. Gustavo vê Maria em um protesto e corre para ajudar a irmã. Josias teme pela segurança de Natália. Toni marca um encontro com Monique, mas acaba dormindo dentro do banheiro. Renato rasga a foto de Alice na frente de Rimena. Gustavo decide ir embora e Vera se desespera.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).