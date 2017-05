Você está: Novelas

Confira a semana de A padroeira (15 a 20/5)

Segunda-feira



Molina descobre que Zuleika roubou o livro errado; Delfina e Manoel estranham a felicidade de Valentim; Diogo decide obedecer à mãe, embora Valentim o aconselhe a não fazer isso; Lourenço ouve Cecília dizendo que está apaixonada. Cecília admite que ama Valentim e pede que o pai permita seu casamento. Úrsula manda avisar que quer ver Manoel, Ursula vende feitiço para Delfina. João Fogaça tenta entrar na casa do poeta. Úrsula mostra para Manoel o mapa que Antônio lhe entregou, Manoel convence Ursulia a esconder o mapa. João Fogaça entra na casa do poeta e persegue as mucamas, mas Delfina chega e convence-o que elas são meninas. Tiburcina vê Úrsula e Manoel enterrando o mapa. Diogo decide obedecer à mãe, embora Valentim o aconselhe a não fazer isso. Izabel se preocupa com a ausência de Diogo, Cecília encontra Fernão. As velas em volta da santa acendem sozinhas e Filipe se emociona com o milagre; todos rezam emocionados.



Terça-feira



Braz se revolta ao saber que Lourenço prometeu deixar Cecília um dia se casar com Valentim. Cecília chega afirmando ter visto um milagre. Filipe confessa que ia jogar a santa no rio e Silvana manda ele devolver as moedas de Fernão. Imaculada percebe que João Fogaça foi enganado. Cecília fala do milagre para o Padre José, que decide ir ter uma conversa com os pescadores, que pedem que ele construa uma capela. Valentim encontra Cecília na igreja e afirma que vai ficar rico para casar com ela. Imaculada vai até a casa de Manoel pegar seus escravinhos, mas ele bebe a porção de amor e se apaixona por Imaculada. Manoel devolve os escravinhos para Imaculada, que, de castigo, proíbe que eles tirem os vestidos. Pescadores decidem que a capela é necessária para proteger a santa. Filipe tenta devolver as moedas, mas Fernão não aceita e o ameaça. Manoel se declara para Imaculada. Braz revela que seu pai está disposto a entregar Cecília para Valentim, deixando Fernão furioso.



Quarta-feira



Cecilia conversa com sua irmã Marcelina; Valentim vai à casa de Cecília e a beija. Silvana pede a Felipe ir embora, pois sabe que Dom Fernão se vingará. Imaculada leva os escravinhos na igreja com roupas de meninas. Cecilia vai na aldeia para ver Valentim. Tiburcina pega uma pá e começa a cavar, descobre o mapa. Delfina fala para Úrsula que Manoel tomou a porção do amor e agora está apaixonado pela Imaculada. Manoel vai atrás de Imaculada. Úrsula fala com Delfina sobre o antídoto da porção do amor. Tiburcina descobre o que tem dentro do baú. Úrsula vai a floresta pega cogumelos para o antídoto. Meninos chacotão os escravos que estão vestidos de menina. Izabel pede para mucama levar uma carta para Diogo. Cecília se encontra com Valentim. Imaculada briga com Izabel. O Padre vai até a casa de Joaquina. Joaquina confessa para o padre que o Diogo não é irmão de Izabel. OBS: Fala sobre o adultério de seu marido, e Joaquina menciona a palavra Inferno, várias vezes.



Quinta-feira



Delfina ensina Manoel dançar. Valentim lembra dos momentos que passou com Cecilia. Cecília conversa com seu pai. Izabel pede a Zacarias que a leve em um lugar. Tiburcina leva o antídoto para Delfina. Izabel vai até a casa de Diogo. Imaculada acha que Izabel foi na igreja, então, pede aos escravos irem atrás de sua filha. Diogo agarra Izabel a força, ela se incomoda e acha que Diogo está diferente. Diogo conversa com sua mãe sobre Izabel. O escravo de Imaculada entra na casa de Dom Lourenço e conhece Marcelina. Izabel conversa com Zacarias sobre Diogo. Imaculada força os escravos a se vestirem de mulher e vai até a casa do poeta Manoel. Delfina aproveita que Imaculada foi falar com Manoel e serve um chá com o antidoto para ele, mas, os escravos de Imaculada derrubam o antidoto. Diogo vai até a casa de Izabel, e a escrava fala pra ele que Sinhá Izabel quer encontra-la na igreja. Joaquina questiona seu filho se está indo atrás de Izabel.



Sexta-feira



Diogo vai até a igreja encontrar-se com Izabel. Damião vai à casa de Marcelina e fica conversando com a menina. Marcelina pergunta à mãe se na vila tem um Conde que tem um filho. Tiburcia fala com Valentim sobre o mapa que o pai de Valentim deixou pra ele. Izabel vai ao encontro de Diogo na floresta. Izabel conversa com Zacarias. Diogo conta à sua mãe sobre o encontro que teve com Izabel. Izabel vai visitar sua amiga Cecília e conversam sobre Diogo. Molina diz a Fernão que sabe como fazer Cecília casar-se com ele. Padre Molina fala para Fernão acabar com Lourenço, assim, Cecilia se casará com Fernão. Imaculada ensina para Manoel a doutrina da catequese. Delfina fala para Úrsula que não conseguiu dar a porção para Manoel. Valentim questiona Manoel sobre o mapa. Fernão vai à casa de Lourenço e Cecilia sai da mesa e sobe para o quarto. Marcelina faz companhia a ela. Fernão vai até a casa de Lourenço e convida Braz para sair. Lourenço se incomoda pois Braz iria ajudá-lo, mas deixa Braz ir. Marcelina conta à Cecília que tem um amigo, mas Cecilia acha que é imaginação. Silvana fala para João e Atanásio que é preciso montar uma capela para Santa.



Sábado



Imaculada quebra um dente e chora desesperadamente. Damião fala com Zacarias que conhece uma sinhá. Lourenço não aprova que Braz jogue cartas. Manoel visita Imaculada que está com dor no dente, então ele decide ir atrás de um cirurgião barbeiro. Fernão chama novamente Braz para jogar carta. Braz aceita a provocação de Fernão e decide ir de noite jogar carta. Izabel dá permissão para o cirurgião barbeiro tirar o dente de sua mãe. Fernão ameaça Manoel, porém, o poeta não fica quieto e diz que continuará vendo Imaculada. Imaculada não deixa Fernão jogar fora seu dente. Valentim pede para Atanásio que leve uma mensagem à Cecília. Braz pede a seu pai que lhe dê algumas moedas para jogar. Atanásio entrega o bilhete para a mucama de Lourenço. Cecília lê o bilhete e decide ir até a vila encontrar Valentim. Silvana convida Valentim para ver a Santa. Atanásio vai até a casa do padre, pede permissão para construir uma casa para a Santa. O padre diz que irá escrever uma carta para o Bispo. Gertudes vê Cecilia saindo de casa escondida. Cecilia pede para a sua amiga Izabel um cavalo emprestado, mas Izabel decide ir junto pois também tem um encontro. Delfina consegue pegar a ceroula de Manoel, para o feitiço. Valentim quer que Cecília fuja com ele, mas ela diz que precisa de tempo. Izabel vai encontrar Diogo na floresta e ganha um anel. Lourenço fica furioso em saber que Cecilia saiu de casa. Fernão convence Capitão Antunes ajuda-lo a trapacear o jogo e pegar o dinheiro de Braz.





