Fofoca extrapola na RedeTV!



Vcfaz - 13 Jul 2017 - 13:55



Nesta semana, uma novidade “temporária”, de acordo com Sonia Abrão, marca a programação da RedeTV!. Agora, a emissora de Dallevo e Carvalho exibe uma segunda parte do “A Tarde É Sua”, a partir das 18 horas.



A atração da apresentadora surge encaixado entre faixas alugadas por igrejas evangélicas. Antes das 15 horas, a Igreja Universal do Reino de Deus domina a faixa. Já às 17 horas, entra R.R. Soares com a Igreja Internacional da Graça de Deus.



O diretor artístico da RedeTV!, Elias Abrão, enfrenta esse grave problema. Diversos blocos impedem o efeito cascata, o que prejudica obter melhores índices de audiência. Nesta semana, sai pastor, entra Sonia, entra pastor e retorna Sonia.



A fofoca domina a grade de programação que sobra, além dos infomerciais. Logo pela manhã, no “Melhor Pra Você”, Vladimir Alves já revela os fatos e boatos das celebridades. Às 15 horas, entra o “A Tarde É Sua” com o mesmo noticiário.



Agora, às 18 horas, Sonia explorará mais fofocas. Hoje, por falta de assunto, a apresentadora teve que repetir a discussão sobre a declaração polêmica do cantor Victor, mesmíssimo assunto que já tinha sido abordado mais cedo.



E, por fim, na faixa das 21 horas, Nelson Rubens e Flavia Noronha falam sobre o mundo das celebridades no tradicional “TV Fama”.



A RedeTV! precisa investir na programação. Ceder espaço para Igrejas evangélicas e requentar notas dos famosos (que acrescentam pouco ao telespectador) em quase 70% da programação é contra procedente.



