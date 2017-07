Você está: FabioTV

Sadia rememora lembrança afetiva com nova propaganda



Vcfaz - 13 Jul 2017 - 13:58



Olá, internautas



A propaganda que invade a programação da TV brasileira também faz parte da memória televisiva do telespectador. A Sadia, agora, ativa a emoção com seu novo comercial que celebra os 73 anos da marca.



Em pouco mais de 30 segundos, o anúncio compila trechos de outras campanhas que entraram para a história da propaganda brasileira. O franguinho de óculos de motoqueiro atinge em cheio o telespectador. Quando ele aparece no vídeo, todos já sabem que é um anúncio da Sadia.



Neste comercial comemorativo, o trecho que atiçou a minha lembrança é a parte do garotinho com os olhos vendados que reconhece o presunto da Sadia. “Opa.. Esse é Sadia”, dispara o menino. Isso reabre as memórias afetivas que se encontravam no “fundo” da mente. Naquele momento, também era uma criança.



Esse comercial enlaça o telespectador e reforça que a marca é companheira de longa data do consumidor. As mais recentes também surgem. “Peruuuu de Natal.....”. “Nem a pau, Juvenal”....



“Quem não tem uma história com Sadia? Aquele cheirinho inconfundível do peru de Natal. O sanduíche de presunto da vovó. A lasanha que junta toda a família aos domingos. A salsicha que vira S e o frango que a gente S2”, descreve a empresa no comercial também divulgado no YouTube.



É bom saber que alguém te ama de verdade...Por toda a vida...Dentro do peito...É bom saber que existe amor assim...Parabéns aos publicitários que criaram a propaganda. O objetivo foi alcançado. Com emoção. Olhos marejados.



No YouTube para quem ainda não assistiu:











Fabio Maksymczuk





