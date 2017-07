Você está: FabioTV

"A Fórmula" estreia com gosto de quero mais



Vcfaz - 13 Jul 2017 - 14:00



Nesta quinta-feira (06/07), a TV Globo estreou “A Fórmula”, de Mauro Wilson e Marcelo Saback, com direção de Flávia Lacerda e Patrícia Pedrosa. A nova produção registrou 16 pontos de média e elevou os índices de audiência da emissora que exibia “Vade Retro” na faixa horária. O canal sacrificou a série de Fernanda Young e Alexandre Machado ao alterar o seu horário de exibição.



“A Fórmula” deixou um gosto de quero mais. A série foi ao ar com pouco mais de meia hora. O telespectador já compreendeu a proposta da atração. Texto ágil. Direção ágil. Atores tarimbados. Fabio Assunção personifica o cinquentão Ricardo. Faço um adendo para comentar um fato que movimentou as redes sociais.



Realmente, é muito triste acompanhar um ator do primeiro escalão, da maior emissora do Brasil, bêbado, jogado ao chão e detido em uma viatura policial. É uma questão que provoca reflexão. A fama, que muitos buscam a qualquer custo, tem o seu outro lado. Nefasto.



Voltamos a falar da série. Drica Moraes ressurge na pele de Angélica, uma cientista frustrada que cedeu sua chance ao então namorado Ricardo há 30 anos. Aliás, os anos 80 encontram-se na moda da TV Globo.



Em um capítulo de “Malhação – Viva a Diferença”, a produção teen exibiu uma festa para celebrar a década. A novela das onze (ou melhor, supersérie) vive o clima da época. E agora “A Fórmula” faz um bate e volta entre os anos 80 e a segunda década dos anos 2000. E naquela época (lembro muito bem), muitas pessoas questionavam como o período seria lembrado e tinham até uma perspectiva negativa (era melhor ser esquecido).



Luisa Arraes interpreta a versão rejuvenescida de Angélica. A cientista cinquentona reaparece como ninfeta na pele da atriz com 20 e poucos anos. Graças à fórmula que intitula o seriado. Klebber Toledo vive Ricardo “mais moço”.



“A Fórmula” apresenta uma história instigante. Lembra, de alguma forma, “De Volta para o Futuro”, filme que marca os anos 80. É um acerto da TV Globo.



