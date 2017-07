PopStar estreia sem Roberto Justus....

Você está: FabioTV

13 Jul 2017



Neste domingo (09/07), a TV Globo estreou “PopStar“. A emissora alardeou, aos quatro cantos, que a nova atração é um formato original produzido pelo canal. Isso deveria ser obrigação dos conglomerados televisivos em nosso País que atualmente preferem importar programas ao invés de desenvolverem opções com DNA tupiniquim aos telespectadores.



A premissa de “original” foge do escopo da nova aposta da TV Globo. Em primeiro lugar, o título “PopStar” remete ao “PopStars”, sucesso do SBT na década passada. A linguagem visual lembra o finado “SuperStar” e o “The Voice Brasil”.



A proposta do “PopStar” enfatiza uma das características atuais do canal. Utilizar as “estrelas” do elenco em diferentes situações. Agora, atores, atrizes e até jornalistas passeiam em diferentes atrações da casa. Visitam o “Mais Você”, passam pelo “Encontro” com Fátima Bernardes, encaram desafios no “Caldeirão do Huck”, são solidários no Estrelas” e até enfrentam “saia justa” no “Domingão do Faustão”, como aconteceu no recente quadro “Show dos Famosos”.



“PopStar” é um talent show (não utilizo o termo reality musical) com famosos que ganham destaque em outra vertente na mídia, mas também são apaixonados pela música. Alguns dos concorrentes já ganharam algum reconhecimento na seara musical, como Mariana Rios, Claudio Lins, Rafael Cortez e Sabrina Parlatore. Já outros apresentam tal faceta na competição. O jornalista Alex Escobar e o ator Murilo Rosa surgem como dois exemplos neste grupo. Só faltou o Roberto Justus...



O júri não será o mesmo em todas as edições. Haverá uma troca nos 10 “especialistas” a cada domingo. Já Fernanda Lima será a comandante da disputa.



A estreia do “PopStar” não empolgou. Faltou emoção. Clima de competição. Eliminação. A atração poderia ter sido idealizada como um quadro no dominical de Fausto Silva. Essa é a impressão que ficou na estreia.



Fabio Maksymczuk





