Você está: FabioTV

FabioTV

Silvio Santos se transforma em Marcia Goldschmidt e Christina Rocha



Vcfaz - 13 Jul 2017 - 14:03



Olá, internautas



No último domingo (09/07), o “Programa Silvio Santos” viveu um momento desagradável. No tradicional “Jogo dos Pontinhos”, Flor atacou a “colega” de bancada, Livia Andrade. A eterna jurada do patrão reverberou toda a sua mágoa por, dentre outros fatos, Livia ter publicado uma foto, no Instagram, com o seu rosto coberto por uma cobra.



Inicialmente, a picuinha entre Livia e Flor surgia como jogo de cena. Porém, agora parece que realmente há um desentendimento entre as duas sbtistas. A brincadeira, no princípio, sensibilizou o ego de ambas e tornou-se algo real.



Durante o imbróglio, Flor menosprezou Livia ao afirmar que a ex-mallandrinha ganhou apenas 20 mil reais para posar nua na revista Playboy. Em seguida, comentou que Livia teria subido na carreira graças ao Sergio Mallandro. E pegaria dinheiro dos namorados.



A corintiana retrucou ao afirmar que Flor seria uma senhora com discurso machista e escroto. O papo desandou. “Eu ganhei dinheiro sim mostrando a minha periquita, mas não precisei dar ela pra ninguém, fofa. Juntei o meu dinheiro, hoje eu tenho o meu patrimônio, graças a mim, ao meu corpo e ao meu trabalho. Nunca precisei de ninguém”, detonou a morena.



De acordo com boatos ventilados pela imprensa, nos bastidores, a confusão continuou. Flor teria até chorado no camarim. A loira construiu sua carreira no SBT. Quem não se lembra do “Show de Calouros” nos anos 80? Aproveitou a oportunidade para ressurgir na emissora com o “Jogo dos Pontinhos” e faz de tudo para agradar ao “patrão”. Quando o animador cutuca, ela sente na obrigação de provocar alguma reação no comunicador.



Livia, que possui personalidade forte, não entra na onda da brincadeira e, nesta insegurança, ataca a colega. E o círculo vicioso aparece. Ou tudo pode ser jogo de cena para provocar burburinho na imprensa.



Silvio Santos sai da carcaça de animador e se traveste de apresentador do “Casos de Família”. Lidera o bate-boca, como faz Christina Rocha e, anteriormente, Marcia Goldschmidt. Só que sem o slogan “mexeu com você, mexeu comigo”. Muito pelo contrário. Ele mexe e remexe para criar tal situação e sai de fininho.



Tudo é show. Livia e Flor aceitam participar de tal espetáculo que simboliza a guerra de audiência dominical. Passou do ponto. O ar irreverente se transformou em patético.



Fabio Maksymczuk





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).