Confira a semana de Jikulumessu (17 a 22.7)



Vcfaz - 16 Jul 2017 - 14:18



Segunda-feira



Priscila vai à Exclusiva falar com Greg. Bianca chega à empresa, entra no escritório e vê Priscila sentada no colo do marido. Bianca chama Kleyde e pede que expulse a moça.



Priscila comenta que só queria trabalho e Kleyde diz que no bairro dela, no Dieji, vai abrir uma lanchonete e que talvez precisem de uma empregada para o estabelecimento.



Nina e Lemba preparam uma pequena festa par ao aniversário de Maria. Quem aparece sem ser convidado é Walter, que acaba por ver o colar valioso que Maria recebe de presente.



O chinesa Lao Kim contrata os serviços da empresa de entrega de encomendas onde trabalha Gerson.



Ivo fica em pânico quando percebe que o filho está na casa de Maria e, mais uma vez, conversando com a filha. Nina insiste com o pai que vá pedir desculpas a Gerson por tê-la obrigado a sair do salão de Nayr sem dar qualquer satisfação.





Terça-feira



Lao Kim, a chinesa da empresa misteriosa, compra um escritório no mesmo edifício da BSports e da Exclusiva. Bianca começa logo a ver a possibilidade de uma aliança para entrar no mercado chinês.



Bianca não perde tempo e contrata um professor de mandarim para dar aulas aos funcionários, mas Greg e Carlos acham um desperdício de dinheiro, uma vez que ninguém sabe do que se trata a empresa. Bianca concorda e promete descobrir tudo sobre a empresa.



Maria telefona para a pessoa misteriosa que lhe enviou o colar no dia do seu aniversário. Roberto, depois de ter se comportado bem e não ter bebido durante todo o jantar de aniversário de Maria, é convidado por ela para jantar a dois. Roberto avança até à porta de casa, mas perde as forças e para arranjar coragem bebe uma dose de álcool.



Lemba chega em casa e vê o pai à porta e percebe que ele bebeu. O pai diz que não vai jantar e pede que ela entregar uma caixa de bombons a Maria. Lemba e a mãe mais uma vez perdem a esperança em Roberto.





Quarta-feira



Bianca fica sabendo que o empresário misterioso além do escritório também comprou uma fabulosa casa. Ela está decidida a descobrir quem é este rico e misterioso empresário e Nuno vai ajudá-la.



Elena entra no gabinete de Margarita no momento em que a diretora está seduzindo um aluno. Margarita simula que estava sendo atacada pelo aluno e pede segredo a Elena. Apesar disso, em casa, ela comenta que diretora e aluno parecia que estavam envolvidos.



Ruth sugere que Ivo venda as alianças do seu casamento anterior com Laura para pagar a divida da oficina. Ivo concorda, porém o senhor Cardoso diz que a dívida já foi paga. Ivo receia que quem o fez, mais tarde, venha cobrar o favor.



Djamila sente-se mal e telefona a Nuno, mas o primo não atende, então liga para Greg e diz que precisa ir ao hospital. Greg e Nuno chegam ao bairro no mesmo momento. Nuno vê Greg e este arranja uma desculpa por estar ali à porta da casa do motorista. Greg fica sabendo que o famoso primo de Djamila é Nuno.





Quinta-feira



Greg vai visitar Djamila no hospital. Bianca acha tudo estranho, mas é Nuno que descobre que o tal Gregório, o jurado simpático que anda a seduzir a prima, é o marido de sua patroa. Greg compra o silêncio de Nuno.



Hoje é noite de fazer amor com Vanessa, mas Carlos só consegue ter vontade de ir para a cama com a mulher, depois de beber um chá que é estimulante sexual. Quando está preparando a bebida, aparece o sogro. Carlos fica nervoso e diz que aquele chá já acabou e que José tem de fazer outro.



Bianca pede a Nuno que siga Alberto, o agente imobiliário, porque, cedo ou tarde, ele vai ter que se encontrar com a Lao Kim. Nuno consegue descobrir onde a chinesa está hospedada.



Bianca decide fazer uma visita surpresa. Lao Kim a recebe e adianta que a empresa está ligada ao mundo da música. Diz também que o nome da empresa é Música.ao. Bianca acha que enganou a chinesa.



António decide ir à casa do amante, Carlos, que quando chega vê Vanessa com o juiz.





Sexta-feira



Carlos coloca uma substância na bebida de Antônio que começa a se sentir mal e sai da casa de Carlos, para grande tristeza de Vanessa que tinha acabado de ir calçar seus sapatos mais caros e ficou sem ninguém a quem mostrar.



Greg vai à rádio pedir para que Djamila não seja das primeiras concorrentes a cantar, mas já não é o seu amigo David o responsável pelo concurso. Greg, está habituado a comprar tudo e todos e tenta subornar o novo responsável pela Voz de Ouro.



No entanto, parece não ter surtido efeito, porque Djamila acaba por ser umas das sorteadas para cantar na semifinal no dia seguinte. Contra todas as expetativas, Djamila consegue cantar, e mais uma vez, encanta Luanda.



Lao Kim inicia as mudanças da Música.ao para o escritório novo. Bianca vai até lá e se convida para a festa de inauguração da empresa, mas Lao Kim diz para ela não se preocupar, porque ela e Greg fazem parte da sua lista de convidados há muito tempo.





