Confira a semana de Carinha de anjo (17 a 22.7)



Vcfaz - 16 Jul 2017 - 14:19



Segunda-feira



Gustavo tenta conversar com Dulce Maria para contar que Cecília irá deixar o internato. A carinha de anjo fica triste e sai correndo atrás de Cecília. Madre Superiora comunica para as freiras, Inácio, Páscoal e Diana que Cecília não é mais uma noviça. A religiosa avisa ainda que ela mesma dará a notícia para todas as crianças. Dulce pede para que Cecília não vá embora. A ex-noviça diz que estará sempre por perto, mas que precisa desse tempo para colocar sua cabeça no lugar. Cecília garante que um dia a menina vai compreender tudo. Dulce Maria ganha de presente uma foto de Cecília. Gustavo entra no quarto emocionado com a conversa entre as duas e entrega para Cecília uma foto dele com Dulce para que ela também guarde uma recordação da carinha de anjo. Estefânia e Vitor chegam ao internato para dar apoio a Gustavo e Dulce Maria. Cecília vai embora do internato, se despede dos amigos e lembra de vários momentos que viveu no local.



Terça-feira



Dulce sonha com a mãe, Tereza, e conversa sobre Cecília ter ido embora do internato. Tereza explica para a filha que Cecília apenas deixou de ser freira para buscar sua própria felicidade. Madre Superiora chama a atenção da irmã Luzia, de Bárbara e de Frida por terem estragado na semana anterior a festa surpresa de aniversário de Dulce Maria. A religiosa diz que se as pequeninas não mudarem o comportamento não vão mais poder continuar no internato. Fátima diz para Cecília que agora que ela está em sua nova casa pode tirar o hábito para ser apenas a Cecília. A ex-noviça diz que ainda é cedo para isso e que precisa apenas descansar. Gustavo conta para Cristóvão que Dulce Maria disse que o comportamento de Cecília é parecido com o de Tereza e que ele também acha as duas parecidas nas ações. Verônica escuta a conversa e fica triste, Fátima mostra roupas que havia separado para que ela possa se vestir como uma pessoa comum. Madre Superiora decide que Luzia irá dormir no quarto de Fabiana para que a noviça ensine para a freira um pouco sobre alegria e compaixão. Adriana diz para Dulce Maria que agora que Cecília não é mais noviça pode casar com Gustavo, mas a carinha de anjo diz que está confusa e não sabe mais se quer que os dois se casem.



Quarta-feira



Juju grava um novo vídeo para o seu vlog. Cecília vai até a igreja conversar com o Padre Gabriel. A ex-noviça conta que se sente culpada por ter saído do internato deixando Dulce Maria para trás. Mais tarde, Fátima conta para Cecília que ela precisa se declarar para Gustavo. A mulher garante ainda que por enquanto o pai de Dulce é apenas amigo de Verônica. Cecília conta para a irmã que está confusa e que gostaria de sumir para tentar se encontrar no meio de tudo o que aconteceu. Gustavo diz que está preocupado com Dulce Maria, que está triste por não poder ver Cecília todo dia. Estefânia comenta que para resolver essa situação basta ele querer, pois Cecília é a única mulher que Dulce aceitaria como mãe. Gustavo pede licença e vai até a cozinha. Dulce vai dormir no quarto de Fabiana após sonhar com a Cecília. Flávio vai ao jantar com uma mulher muito rica e influente chamada Noemia Medeiros (Stella Miranda).



Quinta-feira



Noemia está encantada por Flávio e diz ser uma empresária que está de passagem por Doce Horizonte. Verônica e Gustavo dizem para Cristóvão que ele deveria tentar conquistar Fátima. Frida e Bárbara escutam Madre dizendo para Dulce parar de insistir que quer ver Cecília. As duas decidem fazer uma carta anônima para a Madre dizendo que alguém está prestes a desrespeitar uma de suas ordens. Dulce pede para Fabiana a levar par ver Cecília e a noviça se rende ao pedido para deixar a carinha de anjo mais feliz. Cecília se olha no espelho enquanto lembra dos últimos acontecimentos. A ex-noviça tira pela primeira vez o véu que usa na cabeça e na sequência sai da casa de Fátima deixando um bilhete na cama.



Sexta-feira



Ainda vestindo o hábito, mas sem o véu, Cecília embarca em um ônibus rumo a outra cidade sem avisar ninguém. Ribeiro conversa com Silvestre para pedir a mão de Franciely em namoro. Silvestre faz Franciely escolher entre ele e Ribeiro e a cozinheira decide por Silvestre. Gustavo almoça com Verônica e conversam sobre relacionamentos. Fabiana e Dulce Maria chegam na casa de Fátima. As três descobrem que a mala de Cecília não está em casa e ao ler o bilhete ficam sabendo que ela foi embora. Dulce Maria fica chateada e sai correndo pela rua até ser atropelada por acidente, deixando Fabiana e Fátima desesperadas.





