Confira a semana de O que a vida me roubou (17 a 22.7)



Vcfaz - 16 Jul 2017 - 14:21



Segunda-feira



Maria, chorando, diz a Adolfo que sentiu muita raiva por Alessandro a rejeitar outra vez, apesar de ela ter o testamento com o qual ele poderia recuperar sua fortuna e sobrenome. Adolfo descobre a arma com que Maria assassinou Sandro e a recrimina pelo feito. Maria responde que o matou porque ele roubou o testamento de Alessandro. Adolfo responde que Alessandro não quer nada com ela, e agora sendo uma assassina, sua situação piora ainda mais. José Luis tenta ter relações a força com Montserrat. Ela o rejeita e grita, desesperada. Demetrio chega para ajudá-la e ambos se agarram a socos. Macário e Rosário também chegam para auxiliar Montserrat. Macário diz a José Luis que se não soltar Demétrio, irá atirar nele. José Luis pede a todos que saiam e diz que eles ficarão bem. Alessandro, desesperado, pede a Victor que o ajude a conseguir uma arma, pois deseja tirar Montserrat da casa de José Luis. Victor pede que ele se tranquilize, pois José Luis ama Montserrat e não lhe fará mal. Rosário diz a Montserrat que se sente culpada pelo que ela está passando, já que não permitiu que ela dissesse a verdade a José Luis. Josefina diz a Demetrio que sentiu medo quando José Luis o estava agredindo. Demetrio pergunta por que e Josefina responde que não importa, apenas não deseja que lhe ocorra nada de mal. Montserrat diz a Jose que não o ama, que apenas se casou com ele porque pensava que Alessandro estava morto. Ela pede que ele a deixe ir. José responde que não pode deixá-la ir, ainda mais agora que está esperando um filho dele. Montserrat responde que esse filho pode ser de Alessandro. José Luis explica a Mônica que flagrou Montserrat em um hotel com Alessandro. Depois de fazerem amor, Josefina pergunta a Demetrio o que ele está pensando. Ele responde que foi um erro o que fizeram, e já não tem nada em comum. José Luis chega com policiais para deter Alessandro.



Terça-feira



José Luis, junto com o pessoal da polícia e da Marinha, detém Alessandro. Mônica se surpreende ao ver Demetrio na casa de Josefina. Rosário conta a Carlota que Montserrat está esperando um filho de José Luis e, quando Alessandro descobriu, não levou a notícia numa boa. Rosário diz a Montserrat e Carlota que foi Maria quem contou a José Luis que Montserrat estava em um hotel com Alessandro. Graziela diz a Fabiola que já pode voltar para a sua casa. Fabiola segue acusando Montserrat de assassinar Sandro. Graziela diz que certamente Fabiola estava bêbada quando viu Montserrat, pois sua filha não é uma assassina. Graziela diz que foi Maria quem matou Sandro ao descobrir que ele havia roubado o testamento de Alessandro. Pedro fica furioso quando Adolfo lhe diz que ainda não localizou Victor. Carlota exige a Ezequiel que ajude Alessandro a sair da prisão, já que como prefeito municipal tem poder para fazê-lo. Demetrio trata de falar com Mônica para lhe explicar o ocorrido com Alessandro. Renato diz a Demetrio que o avisou que se machucasse Mônica, se veria com ele. Victor, preocupado, diz a Macário que com a detenção de Alessandro, teme que Pedro descubra sobre sua volta a Água Azul. Graziela vai diante do juiz e lhe diz que mentiu ao culpar Alessandro de assassinar seu pai. Ela diz que o fez porque Sandro estava a ameaçando. Ela revela que os verdadeiros assassinos de Benjamin Almonte são Justino Zamudio em cumplicidade com sua sobrinha Maria. Montserrat, chorando, diz a José Luis que se libertar Alessandro, ela jamais voltará a vê-lo.



Quarta-feira



José Luis pede a Montserrat que jure que quando Alessandro recuperar seu sobrenome, sua fortuna e seu casamento com ela se torne novamente legal, se divorciará para se casar com ele. Montserrat responde que aceita a proposta, mas quer deixar claro que não deixará que ele coloque obstáculos para que Laurinho conviva com seu verdadeiro pai. José Luis responde que Laurinho poderá estar com seu pai, mas ela não voltará a ver Alessandro. O juiz diz a Graziela que vai fazer com que Alessandro fique em liberdade e gerará uma ordem de prisão contra Maria Zamudio. Josefina, chorando, confessa a Adolfo que passou a noite com Demetrio. O juiz diz a Alessandro que sabe da injustiça que se cometeu contra ele. Assim, o deixará de imediato em liberdade. Esmeralda procura Mônica para entregar lhe o convite para seu chá de bebê. José Luis diz a Alessandro que ficará em liberdade, mas desse momento em diante jamais poderá voltar a ver Montserrat. Ele diz que Rosário se encarregará de levar Laurinho para vê-lo. Alessandro diz a José que Montserrat fica a seu lado por sacrifício, não por amor. Maria se enfurece quando Adolfo diz que José Luis não matou Alessandro, nem Montserrat. Alessandro diz a Rosário que a liberdade não lhe serve de nada sem Montserrat. Mônica pede a Renato que façam amor, já que deseja se vingar de Demetrio. Renato está a ponto de concordar, mas se arrepende e diz que não pode colocar em risco sua relação com Esmeralda, ainda mais agora que seu filho está a ponto de nascer. Mônica concorda. Graziela diz a Montserrat que Alessandro vai recuperar seu sobrenome e seu casamento com José Luis perderá o efeito. Montserrat a conta sobre o acordo que fez com José e diz que está proibida de ver Alessandro. Graziela, furiosa, diz que José Luis não tem esse direito, pois foi ela quem fez com que Alessandro ficasse em liberdade.



Quinta-feira



Montserrat não acredita que sua mãe ajudou Alessandro para que ele ficasse em liberdade. Graziela diz que precisava reparar seu erro e ganhar um pouco de seu carinho. Sendo assim, José Luis não fez favor nenhum, apenas cumpriu uma ordem do juiz. Esmeralda encontra Renato na casa de Mônica, ambos seminus, e acredita que eles acabaram de ter relações sexuais. Mônica diz a Renato que sente muito por ter causado um problema entre Renato e Esmeralda e afirma para o rapaz que procurará Esmeralda para esclarecer as coisas. José Luis diz a Montserrat que graças a ele Alessandro ficou em liberdade. Graziela enfrenta Jose com a verdade. Montserrat diz a José Luis que ele enchia a boca para dizer que Alessandro a havia comprado e agora faz exatamente o mesmo. José responde que a perdeu não por dinheiro, e sim porque ela se apaixonou por Alessandro, porém nunca o amará tanto quanto um dia disse amá-lo. Montserrat diz que ele se engana, pois já está fora de uma vez por todas de seu coração. José ameaça Montserrat deixando uma vez mais muito claro que se caso a flagrar com Alessandro, matará os dois e se matará em seguida. Ezequiel diz a Carlota que graças a ele Alessandro é um homem livre. Esmeralda dá a luz um menino. Amélia parabeniza Renato. Demetrio diz a Mônica que tem que escutá-lo. Mônica pergunta ele a teria perdoado caso ela tivesse sido infiel e revela que esteve a ponto lhe trair com Renato. Alessandro diz a José Luis que não deve sua liberdade a ele, então verá Montserrat quantas vezes quiser. Demetrio pede a Mônica que se case com ele. Pedro se surpreende ao ver Alessandro. Este o diz que desejava muito vê-lo para dizer pessoalmente que acordou do coma.



Sexta-feira



Alessandro vai até a casa de Pedro Medina para que saiba que está vivo. Pedro diz que transformará sua vida em um inferno, a ponto de desejar não ter voltado do coma. Alessandro enfrenta o inimigo, diz que além de estar vivo conseguirá provar sua inocência e estará presente no casamento de Nádia e Vítor para brindar pela felicidade do casal. Enfurecido, Pedro aponta uma arma para a cabeça de Alessandro. Depois de descobrir a infidelidade de Renato, Esmeralda o expulsa do hospital e diz que ele não merece conhecer seu filho. Renato tenta se explicar, mas Esmeralda está irredutível. Montserrat comenta com Esmeralda que Alessandro está em Água Azul. Alessandro ajuda o filho na lição de casa e fica feliz ao perceber como Laurinho é inteligente. Maria tem em mãos o testamento e o seguro de vida de Benjamim. Ela pensa no que pedirá a Alessandro em troca do documento. Pedro leva Nádia para visitar Montserrat e aproveita para planejar com José Luiz sobre a maneira como vão se desfazer de Alessandro. José Luiz se nega. Montserrat diz a Nádia que José Luiz se nega a lhe dar o divórcio, mas continuará lutando para ver novamente sua família unida.





