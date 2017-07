Você está: Novelas

Confira a semana de Chiquititas (17 a 22.7)



Vcfaz - 16 Jul 2017 - 14:22



Segunda-feira



Samuca usa uma maneira única de falar, coloquial. Ele é um garoto muito genioso e usa tecnologias inventadas por seu avô, um grande inventor. Clarita encontra um bilhete em sua bolsa dizendo que gostaria de uma chance para se conhecerem melhor, porém o bilhete não possui assinatura. Beto avisa Tobias que recebeu uma ligação do cantor português Roberto Leal, que pediu para se encontrar com eles. Clarita encontra outro bilhete e acha que é Beto. O rapaz diz que não sabe do que ela está falando. Clarita passa a achar que se trata de Armando. Samuca lê um livro de física quântica. Os meninos vão ao quarto e encontram todos os instrumentos musicais restaurados. Samuca avisa que foi ele quem ajustou os instrumentos para os meninos. Tati, Ana, Thiago e Binho abrem as caixas de Samuca que estão na sala de limpeza. Em meio a todas as caixas, uma eles não conseguem abrir. Samuca aparece e avisa que ninguém jamais conseguirá abrir. Armando diz que ele não escreveu nenhum bilhete para Clarita. Roberto Leal se encontra com Tobias e Beto no Café Boutique, diz que teve conhecimento de toda a história por trás de Tomás Feraz e que decidiu perdoar o restante da dívida pelo uso indevido da canção ´A Festa Ainda Pode Ser Bonita´. Roberto diz que acha que Tobias devia continuar com o Tomás Ferraz. JP ensina Mili a tocar violão. Carmen altera o testamento e apaga toda citação feita a Mili. Valentina avisa que o estado de saúde de José Ricardo piorou e os médicos pediram para eles irem ao hospital. Valentina vai ao orfanato e avisa sobre o estado delicado de saúde de José Ricardo e pergunta se as Chiquititas não querem ir ao hospital como gesto de carinho e gratidão com José Ricardo. Mili e Pata prontamente avisam que querem ir.



Terça-feira



Junior, que está como escravo e prisioneiro de um grupo na floresta Amazônica, descobre através de um antigo refém do local que o acidente aéreo não foi acidente. Clarita continua ansiosa para saber quem está lhe enviando cartas amorosas secretas. Érica diz que só Clarita não reparou que quem envia os bilhetes é Francis. Clarita estranha e diz que eles são apenas amigos. Mili, Pata e Cris vão até o hospital desejar melhoras para José Ricardo. Emocionado, José Ricardo pede que Mili se aproxime e, com muita dificuldade, diz apenas uma palavra para ela: "Perdão". Mili se emociona e ninguém entende. Samuca lança mais um invento seu, desta vez para ajudar Dani. Trata-se de um dispositivo para que Dani possa chamar Ernestina, que na verdade é Matilde, sempre que precisar. Francis assume para Clarita que está apaixonado por ela há um bom tempo e que ele é o autor dos bilhetes. Carmen entra no quarto de José Ricardo - no hospital - e consegue que ele assine o falso testamento que beneficia apenas Carmen. Valentina chega, mas não a tempo de interromper a assinatura. A governanta não desconfia de nada, mas estranha a atitude de Carmen, que alegou serem documentos do Café Boutique. Junior tenta pensar em algum jeito de sair do cativeiro na floresta Amazônica. Na mansão dos Almeida Campos, Valentina decide mexer nos papeis que Carmen levou pra José Ricardo assinar e descobre que se trata de um testamento alterado, que tira a herança que seria deixada para Mili. Carmen aparece. As duas discutem e Valentina diz que não é pra Carmen chegar perto de sua neta, Mili. Thiago e Binho estão na cozinha comendo bolo durante a noite. Samuca aparece sonâmbulo. Os meninos vão atrás dele e ficam assustados. Na manhã seguinte os meninos contam para Tati e Ana sobre o sonambulismo de Samuca. Mili está na casa de JP, os dois conversam e o garoto diz que após a última conversa ele se sentiu inspirado e compôs uma canção. JP canta para Mili. Junior tenta ajudar um garoto que também é mantido refém e com trabalho escravo - Trata-se da estreia do personagem Neco (Kaik Francisco) -, mas é impedido pelos capangas.



Quarta-feira



Valentina se arruma para ir até um escritório de advocacia falar sobre o falso testamento. JP diz que está pensando em chamar a música de "Namoradinha". No caminho, Valentina é atropelada e levada em estado de emergência ao hospital. O pai de JP, Heitor (Osvaldo Romano), diz que Mili está com olhar de apaixonado e aconselha o garoto a não a iludir. Mili conta para Vivi e Cris sobre a música que JP fez para ela. A repórter de celebridades, Kelly Keller (Nelly Trindade), tenta entrar escondida no Café Boutique para conseguir uma entrevista exclusiva com Maria Cecília. Mili e Carol ficam no hospital de prontidão para saber sobre o estado de saúde de Valentina, que está em coma. Junior conversa com Neco e diz que quer ajudá-lo a fugir. Junior fica preocupado, pois Neco é apenas um menino. Francis convida Clarita para ir ao cinema. A garçonete aceita, desde que seja apenas como amigos. Tati, Ana, Thiago e Binho aproveitam que Samuca está sonâmbulo para fazer com que ele abra seu cofre. As crianças matam a curiosidade e encontram um objeto que não sabem exatamente para que serve. Beto se arruma mais para tentar mostrar pra Francis que ele não conseguirá conquistar Clarita. Tati, Ana, Binho e Thiago apertam o objeto de Samuca, uma espécie de controle remoto. O objeto lança raios que fazem com que um urso de pelúcia se multiplique em três. As crianças ficam impressionadas. Ligam do hotel onde Junior estava hospedado na Amazônia e avisam para Carmen que Junior está desaparecido. Carmen vibra e diz: "A Gabriela fugiu, José Ricardo está hospitalizado, Valentina sofreu um acidente e agora o Junior está desaparecido. Tudo está a meu favor! A casa é só minha! Eu acho que esse momento merece champagne!". A vilã se preocupa apenas com Miguel e decide ser cautelosa. No orfanato, os quatro chiquititos seguem multiplicando seus objetos prediletos.



Quinta-feira



Thiago diz para Binho, Ana e Tati que ao invés de usarem o invento de Samuca para multiplicar brinquedos, deveriam multiplicar dinheiro para poderem comprar o que quiserem. Porém eles percebem que o invento não funciona com dinheiro. Samuca pergunta para Chico e Ernestina, que na verdade é Matilde, se pode montar um laboratório de estudos no quartinho de limpeza. Os dois autorizam. Junior tenta fugir com Neco, mas não consegue. Carol e Fernando levam Dani para visitar Beto e o Café Boutique. Carol pensa em chamar Fernando para sair à noite, mas descobre que ele terá um encontro com Érica. Eduarda está no Café Boutique com sua mãe, Regina (Glauce Graieb). Tobias aproveita a ocasião e se senta na mesa com elas para conversar sobre Maria Cecília, mas não surge efeito. Ana, Tati, Thiago e Binho falam sobre a máquina multiplicadora para Bia. Eles tentam multiplicar a mascote Pipoca. Samuca aparece e os raios da máquina atingem Ana, que ganha quatro cópias. Samuca explica que as cópias não são humanas e nem similares à original, por isso não pode ser usado em seres vivos. Carol conta para Chico que demorou muito tempo para perceber que Fernando é um homem especial e que agora pode ser tarde. As quatro cópias de Ana bagunçam todo o orfanato. O casal que está com Gabriela encontra um cartaz de busca com a foto dela. Eles ligam para a mansão dos Almeida Campos e falam com Carmen. A vilã fica preocupada ao saber que Gabriela voltou a falar e avisa que irá buscá-la, embora não desminta o fato deles acharem que Gabriela - que perdeu a memória - se chama Sofia.



Sexta-feira



Samuca usa um dos inventos de seu avô que leva ao sono. Assim, conseguem capturar os clones de Ana e desfazer o incidente da máquina multiplicadora. Francis e Clarita vão ao cinema assistir uma comédia romântica. Francis é muito carinhoso e cavalheiro com Clarita. JP liga para Mili, convida ela para ir à piscina de sua casa e levar quem ela quiser. Mosca fica enciumado e diz que não irá. O programa de celebridades que tentou entrevistar Maria Cecília e Tobias exibe as imagens e uma entrevista exclusiva com uma suposta testemunha secreta, que afirma que os dois se encontravam na sala dela durante horário de trabalho. Tobias e Maria Cecília assistem ao programa e ficam horrorizados com a matéria. A testemunha falsa é na verdade Armando. Mili sonha com JP a chamando de "Minha Namorada". Carmen vai até a casa do casal que está com Gabriela. Carmen fica feliz ao perceber que Gabriela perdeu a memória e que acredita se chamar Sofia. A vilã finge preocupação e felicidade em reencontrá-la. Mili faz maquiagem e se arruma toda para ir até a casa de JP. Bia, Cris, Pata e Vivi acompanham Mili. Maria Cecília diz que sabe que foi Armando que deu aquela entrevista para prejudicá-la. Ele diz para Maria Cecília parar, pois está no lugar de Junior e que ele pode a qualquer momento mandar todos do Café Boutique embora. Clarita conta para Érica que adorou o passeio com Francis e que ele foi muito cavalheiro e cuidadoso. Clarita confessa que quase rolou um beijo. A garçonete pergunta para Érica se touro (seu signo) combina com Peixes (signo do Francis). Érica diz que sim. Clarita pergunta se touro também combina com Escorpião (signo de Beto). Érica diz que essa combinação tem bastante química, mas como são signos opostos, pode acarretar muitas discussões. As meninas aguardam JP na piscina. O garoto chega acompanhado de sua namorada, Renata (Brunna Martins). Trata-se da estreia da personagem Renata (Brunna Martins).





