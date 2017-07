Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de No limite da paixão (17 a 22.7)



Vcfaz - 16 Jul 2017 - 14:23



Segunda-feira



Ana Cristina diz a Otávio que não precisa provar nada e volta a afirmar que ele não é o pai do filho que espera. Gabriel chega em casa drogado e agride José Alfredo. Rebeca tenta impedi-lo e a golpeia no rosto. Maciel pergunta a Frida se ele pode ser o pai do filho que espera. Ela responde que sim pois foi obrigada a manter relações com ele. Maciel golpeia o ventre de Frida e diz que nenhuma criança vai atrapalhar seus planos pois antes que isso aconteça a obrigará a fazer um aborto. Maria Madalena pede a Rosália que leve José Alfredo para sua casa e cuide dele, pois quer protegê-lo do ódio de Gabriel. Ao saber que dona Josefa o incluiu em seu testamento, Maciel decide matá-la e prepara uma armadilha. Josefa cai da escada e fica inconsciente. O Dr. Edgard diz a Otávio que dona Josefa fraturou a bacia e precisará ser operada. Paulo diz a Otávio que não o vê como inimigo, pois em breve ele se divorciará de Ana Cristina. Otávio diz a Paulo que está disposto a se afastar de Ana Cristina desde que ele se comprometa a fazê-la feliz. Otávio comunica a Maciel que o Dr. Ayala fará uma auditoria na fábrica.



Terça-feira



Maciel pergunta a Otávio por que não o avisou com antecedência sobre a auditoria. Otávio responde que se tudo está em ordem não tem com o que se preocupar. Maciel, ofendido, entrega sua carta de demissão argumentando que, se depois de tantos anos de serviços prestados não confia na sua honestidade, é melhor se afastar definitivamente da empresa. Otávio aceita o pedido de demissão de Maciel. Maciel exige que Frida consiga uma cópia da chave do escritório que está no quarto de dona Josefa. Frida vasculha os pertences de dona Josefa e encontra uma carta do Sr. Fernando na qual ele pede a irmã que tenha muito cuidado com Maciel, pois descobriu que ele falsifica perfeitamente sua letra e sua assinatura. Caetana diz a Frida que embora tenha documentos que comprometem Maciel não deve fazer nada contra ele, pois é um homem muito perigoso e poderá separá-la de Otávio se contar que é o pai do filho que ela espera. Frida diz que se Maciel tentar destruí-la fará de tudo para que ele caia com ela. Ana Cristina entrega a Otávio os papéis do divórcio, diz que já cumpriu a promessa que fez ao Sr. Fernando e deixa claro que não quer nenhum centavo da fortuna dos Vila Real.



Quarta-feira



Ana Cristina diz a Otávio que o prazo estipulado por seu tio já foi cumprido e, por isso, deve assinar imediatamente os papéis do divórcio. Ela deixa claro também que não permitirá que se faça teste de DNA, pois ele não é o pai do filho que espera. Otávio pede a Paulo que assuma a administração da fábrica e diz estar convencido de que ele é a pessoa certa para ocupar o cargo. Santinha diz a Célia que não quer ter o filho que espera, pois ele seria um laço que a uniria para sempre ao homem que a violentou. Juliana continua interessada em Otávio Vila Real, mas ele descarta qualquer possibilidade de um relacionamento entre os dois, pois Frida está grávida e não pode abandoná-la. Santinha procura uma clínica para fazer um aborto, mas o médico, indignado, diz que esse tipo de trabalho é muito arriscado e caro. Ana Cristina pede ao padre José que lhe diga o nome de seu pai e onde pode encontrá-lo.



Quinta-feira



Ana Cristina comenta com o avô que o padre Jesus não pode lhe dizer o nome de seu pai, pois lhe foi revelado em segredo de confissão. Paulo promete a Ana Cristina que a ajudará a encontrar seu pai. Gabriel pede perdão a José Alfredo e promete que vai tentar mudar seu jeito de ser. Lucília vai ao cemitério e, diante do túmulo da rival, diz que finalmente viverá tranquila, pois Leonela e a filha estão mortas. Ana Cristina chega nesse momento e diz a Lucília que é a filha de Leonela. Lucília fica perplexa e jura que nunca permitirá que ela descubra que Rogério é seu pai. Maciel volta a pedir Maria Madalena em casamento e ela pede o consentimento de Gabriel, José Alfredo e Rebeca, que acabam concordando que os dois se casem. Gabriel e Juliana viajam juntos. Depois de sofrer outro desmaio, Rogério é submetido a uma bateria de exames. Dr. Edgard comunica a Otávio que encontraram arsênico em sua corrente sanguínea.



Sexta-feira



O Dr. Edgard afirma que foi encontrado arsênico no sangue de Rogério e diz que precisa descobrir qual é a causa para desintoxicá-lo. Otávio e Juliana tentam convencer Rogério a ficar mais uns dias internado para que sejam feitos todos os exames necessários. Lucília, ao contrário, tenta convencê-lo a viajar para Miami, pois teme que descubra que ela está envenenando o marido. Tobias faz ameaças a Maciel e diz que se arrependerá se não tirá-lo da cadeia. Maciel dá instruções a Aldir para que continue viciando o Gabriel. Paulo comenta com Juliana que está ajudando Ana Cristina a procurar seu pai. Lucília ouve a conversa e já pensa no que vai fazer se Ana Cristina descobrir que Rogério é seu pai. Sabendo que dona Josefa sofre do coração, Maciel tenta matá-la assustando-a com uma faca. Otávio flagra Paulo e Ana Cristina se beijando e critica o rapaz por ter mentido ao dizer que entre eles não existe nenhuma relação sentimental. Paulo tenta explicar o que aconteceu, mas Otávio não acredita. Vicente vai ao clube para sua despedida de solteiro e encontra Mirna numa situação muito comprometedora. Frida diz a Mirna que seu vestido de noiva é muito bonito e confessa que sonha em se casar na igreja com Otávio. Ana Cristina diz a Frida que isso não será possível, pois ela e Otávio estão casados no religioso.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).