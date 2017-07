Você está: Novelas

Confira a semana de O rico e Lázaro (17 a 22.7)



Vcfaz - 16 Jul 2017 - 14:25



Segunda-feira



Arioque segue as ordens do rei e prende Joaquim. Neusta e Edissa se desesperam. Zac fica tenso ao ouvir Rabe-Sáris dizer que Asher foi chamado para trabalhar nos jardins do palácio. Evil-Merodaque reencontra Shamiran. Lia diz não saber o que Daniel sente por ela. Zabaia reclama da bebedeira de Shag-Shag. Ela recebe os cuidados de Hurzabum. Ilana não permite que Rebeca convide Hurzabum e Shag-Shag para o jantar. Aspenaz encontra Asher e avisa que a rainha quer vê-lo. Lior conversa com Naomi e fala sobre o milagre ocorrido na inauguração da estátua. Edissa chora ao ver Joaquim sendo preso no calabouço. Raquel diz que é melhor avisar a Evil sobre a prisão de Joaquim. Neusta invade a sala do trono e implora para o rei libertar seu filho. Evil se surpreende ao saber que Joaquim foi preso. Neusta desmaia aos pés do rei. Ilana pede para Joana e Rebeca buscarem água. Amitis conversa com Asher sobre Kassaia. Dalila reencontra Sadraque. Daniel diz que Aspenaz já tinha o alertado sobre uma possível aliança entre Neusta e Irom, o rei de Tiro. Sammu e Nebuzaradã comemoram o êxito do plano contra Joaquim. Aspenaz apresenta os jardins da rainha a Asher. Nabucodonosor diz que decidirá a punição para Joaquim. Beroso diz estar intrigado com o comportamento de Kassaia. Neusta se abre com Edissa e confessa ter tramado com o rei de Tiro contra a Babilônia. Na prisão, Ebede tenta acalmar Joaquim. Nicolau tenta descobrir o que Absalom está tramando. Arioque procura por Shag-Shag na Casa da Lua. Kassaia conta para Nebuzaradã que o viu aos beijos com a sacerdotisa. Joana vê Fassur em estado deplorável e lhe oferece água. Enquanto cuida dos jardins da rainha, Asher é surpreendido com a presença de Zac.



Terça-feira



Zac pergunta se Asher continuará morto para Joana. Fassur dá sinais de loucura. Kassaia avisa que pedirá ao rei para anular seu casamento. Nebuzaradã se desespera, mas é expulso do quarto da princesa. Asher diz que continuará fingindo-se morto para Joana, mas avisa que não deseja deixar a Babilônia. Oziel tenta amparar Fassur. Elga pede para Zac respeitar Fassur. Absalom manda Nicolau se preparar para o plano de conquistar Dana. Matias fala sobre a prisão de Joaquim. Gadise fica chocada ao ouvir Kassaia contar sobre a traição do marido. Nebuzaradã encontra Sammu-Ramat e diz que a princesa viu os dois se beijando. A sacerdotisa diz que falará com Kassaia. Zelfa diz que visitará Shag-Shag. Daniel e os sábios falam de suas amadas. Neusta visita Joaquim no calabouço. O príncipe fica irritado ao saber que a rainha se aliou ao reino de Tiro. Em conversa com Zac, Rabe-Sáris sugere que ele peça ajuda a Nebuzaradã para se livrar de Asher.



Quarta-feira



Nicolau e Absalom saem para pôr o plano em prática. Elga pede para conversar com Talita. Aspenaz avisa que Joaquim será julgado no dia seguinte. Na casa da Lua, Zac diz não ter coragem de fazer mal a Asher. Zelfa marca um encontro com Shag-Shag. Larsa ameaça Hurzabum. Zelfa desconfia ao ver a dançarina misteriosa. Elga diz que Talita deverá ajudá-la a encontrar Fassur. Lior aconselha Asher a procurar Joana. Dana é surpreendida ao ouvir Absalom cantando em sua porta e tem uma crise de risos. Ele se sente humilhado e fica furioso. Samira acaba trombando com Zelfa durante a dança. A criada reconhece a voz da moça, que foge do estabelecimento, desesperada. Absalom tem um pesadelo com Dana e Chaim. Ravina comenta sobre a serenata do rapaz. Daniel pergunta se Neusta tramou com o rei de Tiro. Sadraque busca Joaquim no calabouço para o julgamento. Nabonido estuda as estrelas. Fassur entra escondido na casa de Ravina e observa Joana. Dalila tenta aclamar Edissa. Nabonido interrompe o julgamento de Joaquim e avisa que o eclipse do sol está prestes a acontecer. A luz na sala do trono começa a diminuir. Todos se espantam.



Quinta-feira



Nabucodonosor se surpreende com o eclipse. Fassur aproveita a distração de Joana e a golpeia. Ela cai desmaiada. Zelfa descobre a verdade sobre as saídas noturnas das gêmeas. Absalom diz que o eclipse é um mau presságio. Sammu-Ramat se aproxima, misteriosa, de Kassaia. O rei observa a escuridão tomar a cidade. Kassaia é asfixiada por Sammu-Ramat. Zac sai para procurar Joana. Sammu-Ramat mata Kassaia e se encontra com Darice. Samira e Talita temem que Zelfa as delatem. Elga estranha o comportamento de Absalom. Sammu-Ramat pede para Darice guardar segredo. Shamiran fica assustada com o eclipse. Sammu obriga Darice a usar a erva da alegria. Hurzabum diz amar Shag-Shag. Ravina pede para Oziel ter calma. Asher e Lior ficam impressionados com a falta de luz provocada pelo eclipse. Edissa ora a Deus. O rei avisa que Joaquim ficará preso o resto da vida. Neusta se desespera. Gadise procura Kassaia. Dana encontra sangue no local onde Joana estava. Talita e Samira revelam a verdade sobre a dança para seus maridos. Preocupada, Shag-Shag pede cerveja ao filho. Nabucodonosor parabeniza Nabonido pelos cálculos. Gadise diz que algo aconteceu à princesa. Edissa corre para ver Joaquim no calabouço. Evil pergunta o que o príncipe de Judá está escondendo. Daniel diz para os amigos manterem a fé em Deus. Ravina fica preocupado com Joana. Amitis se desespera ao ver Kassaia morta. Lia avisa Daniel sobre a morte da princesa. Asher diz estar satisfeito com o novo emprego. Amarrada, Joana é levada por Fassur para um cativeiro.



Sexta-feira



Beroso diz ao rei que os deuses levaram Kassaia. Joana se desespera ao ver que foi sequestrada por Fassur. Daniel se surpreende ao saber que a princesa está morta. Ao saber que Joana sumiu, Zac avisa que vai procurar Fassur. Joaquim pede para Edissa não visita-lo mais na prisão. Elga manda os filhos expulsarem as gêmeas de casa. Rabe-Sáris encontra Nitócris e avisa ter más notícias. Arioque chama Evil. Neusta lamenta a prisão do filho. Absalom trabalha ao lado de Nicolau. Elga reclama da atitude dos filhos em relação às gêmeas. O rei pede para ficar sozinho. Daniel comenta com os amigos sobre o ocorrido. Sammu-Ramat mente para Nebuzaradã e afirma que não matou Kassaia. Shamir e Tamir pedem para esposas dançarem para eles. Beroso cuida do corpo de Kassaia. Fassur diz não saber do paradeiro de Joana. Aspenaz chora a morte de Kassaia. Joana se debate tentando fugir. Fassur diz palavras sem sentido para ela. Nitócris ameaça Sammu. Zac procura Asher e fala do sumiço de Joana. Talita e Samira dançam para os maridos. Prestes a ser atacada, Joana consegue alcançar um objeto e ataca Fassur. Ela foge do local. O corpo de Kassaia é velado no palácio. Durante a fuga, Joana se emociona ao ver Asher. Amitis chora, se despedindo da filha. Asher se esconde. Zac corre e ampara Joana. O sol volta a iluminar a cidade.





