[Última semana] Confira a semana de A escrava Isaura (17 a 22.7)



Segunda-feira



Sebastião, Gioconda, Geraldo e Malvina vão ao encontro de Martinho. Perpétua chega na casa de Álvaro. O Comandante diz que está certo que foi Isaura que matou Leôncio. Raimundo e Martinho são assassinados. Álvaro vai para a fazenda. Estela se desespera com o plano de Branca. Gioconda proíbe o namoro de Gabriel e Perpétua. André volta para casa ferido por Belchior. Perpétua flagra Rosa limpando a arma que era de Leôncio. Rosa coloca sonífero na moringa d’água de Álvaro. Maria e Pedrinho planejam investigar a morte de Leôncio. Álvaro estranha o comportamento de Belchior. Helena desconfia de Malvina e Sebastião. Aurora sente ciúme de Henrique. Branca chega à casa de Álvaro. Branca agradece a ajuda de Rosa. Belchior diz à Rosa que está com medo. Álvaro está tonto e Branca entra no seu quarto. Álvaro reconhece Branca, mas não tem forças para contê-la. Aurora ameaça voltar para Portugal e romper o noivado com Henrique. Francisco encontra os corpos de Martinho e Raimundo. Estela conta a Geraldo que Branca foi à casa de Álvaro. Gioconda discute com Gabriel. Perpétua estranha que Álvaro ainda não acordou. Álvaro acorda e se assusta ao ver Branca que afirma que os dois transaram. O Comandante ameaça Isaura para que ela confesse o crime. Tomásia, Miguel, Pedrinho e Maria chegam à fazenda de Álvaro. Álvaro discute com Branca. Miguel e Tomásia chamam Belchior para conversar. Branca desce do quarto e deixa Miguel furioso com Álvaro. Pedrinho e Maria acham Martinho e Raimundo mortos. Belchior encontra Pedrinho e Maria.



Terça-feira



Miguel não sabe se acredita na fidelidade de Álvaro. Belchior segura Pedrinho e Maria perto da casa abandonada, onde estão Raimundo e Martinho mortos. Aurora cogita a ideia de voltar para Portugal por ciúmes de Henrique. Helena tenta consolar seu irmão. Malvina começa a chorar ao se lembrar que um dia disse ter coragem de matar Leôncio. Álvaro desconfia que Rosa tenha ajudado Branca. Miguel conta que Belchior sumiu. Tomásia quer contar à Isaura sobre a carta que o Cel. Sebastião recebeu de Martinho dizendo que sabe quem é o assassino. Branca se sente vitoriosa com seu plano bem executado e diz à sua mãe que teve ajuda de Rosa. Bernardo mostra para Moleca diamantes brutos tirados do quilombo. Gabriel se declara para Perpétua e a beija. Pedrinho bate com uma madeira em Belchior e foge com Maria. O Comandante diz a Álvaro que vai encerrar as investigações. Miguel lhe conta sobre a carta de Raimundo e pede que o Comandante averigue o fato. Perpétua escuta berros de crianças. Pedrinho conta a André sobre os dois defuntos na casa abandonada. André sai para conferir o ocorrido e Perpétua manda uma mensagem para a polícia. Álvaro conta à Isaura o que Branca aprontou. Isaura começa a chorar. O Comandante recebe o aviso das mortes. Álvaro, Tomásia e Miguel também são avisados. Belchior chega na fazenda. Branca mostra um vidro de veneno para sua mãe. Estela fica chocada. Branca resolve envenenar Isaura. Belchior sente-se pressionado com as perguntas de Perpétua e foge. Gabriel quer ir atrás dele, mas cai da cadeira. Álvaro conta à Isaura sobre os novos assassinatos. Isaura passa a acreditar nas palavras de Álvaro sobre o ocorrido com Branca. André e João vão atrás de Belchior. Diogo visita Helena. Aurora e Henrique fazem as pazes. O Comandante vai até a fazenda do Coronel. Branca encontra Isaura na prisão e a ameaça de morte. Rosauro traz comida para Isaura. Branca o despista e coloca veneno na comida. Isaura janta sem saber. Geraldo beija Malvina com ardor e diz que deseja tê-la. O Comandante suspeita de Álvaro e Miguel. Acredita que eles queiram inocentar Isaura. Rosa se lembra de uma conversa com Leôncio sobre as pessoas que ela não gosta. Isaura se contorce de dor e grita para os guardas.



Quarta-feira



Rosauro ajuda Isaura que diz ter sido envenenada. Álvaro sente uma dor no peito, mas logo passa. Rosa fica brava com as acusações de Joaquina e João. Belchior conversa com uma flor presa em uma árvore e diz que corre risco de vida. Comandante conversa com o Cel. Sebastião. Rosauro pede ajuda para Isaura. Branca conta à sua mãe que envenenou Isaura. Tomásia recebe a notícia do envenenamento de Isaura. Cel. Sebastião também recebe a notícia. O Comandante volta para a cadeia. Diogo sai logo em seguida. João avisa Álvaro sobre o estado de Isaura. Diogo examina Isaura e diz ao policial que precisa tirá-la de lá. O Comandante proíbe. Diogo coloca ventosas nas costas de Isaura. Rosauro comenta sobre a visita de uma bela moça na cadeia. Preocupado com Isaura, Álvaro diz ter matado Leôncio. Isaura é liberta e Álvaro preso. Rosa diz a André que Branca é a mais provável de ter envenenado Isaura. Belchior se lembra das maldades de Leôncio. Francisco procura Belchior e diz que quer saber o que Belchior tem de informação. Francisco tem uma arma na mão. Bernardo avisa que o quilombo será atacado. Álvaro fala para o Comandante que mentiu. O policial se irrita e diz que ele será condenado mesmo assim. André vai buscar o antídoto para Isaura. Belchior bate em Francisco. O Comandante diz que vai incriminar Álvaro. Rosa torce para Isaura morrer. Francisco persegue Belchior. Pedrinho chora por Isaura. Gabriel conta uma história para Pedrinho e Maria. Perpétua visita Álvaro na cadeia. O Sargento encontra Francisco desmaiado e o leva para prestar depoimento. Rosauro fala sobre a mulher que envenenou Isaura. Álvaro e Geraldo concluem que foi Branca. Geraldo discute com Branca e diz que vai interná-la em um hospício. Isaura delira. André chega com o antídoto. Francisco é preso. O Comandante ordena a prisão de Belchior. André discute com Rosa. Aurora desconfia de Malvina, Sebastião, Rosa ou Henrique. Malvina marca encontro secreto com Geraldo. Isaura reage ao medicamento.



Quinta-feira



Tomásia diz à Isaura que Álvaro assumiu a culpa pelo assassinato para poder salvá-la. Isaura conta a seu pai que antes de receber a comida envenenada Branca esteve na prisão. Malvina, Aurora e Helena trocam confidências. Geraldo sugere que Branca fuja para longe, caso contrário será presa. Cel. Sebastião tem pressa com o casamento de Helena. Rosa avisa André que o quilombo será atacado. Malvina chama Geraldo para sua alcova. Comandante decide ir até o quilombo. Francisco é solto. Diogo diz que Isaura está curada. Henrique fica sabendo do ataque ao quilombo. Após uma noite de amor, Geraldo pede Malvina em casamento. Tomásia e Miguel pedem perdão para Álvaro. Comandante dá ordem de prisão à Branca. Rosa acorda Belchior para conversar. Bernardo e os quilombolas se armam para defender o quilombo. Morre o Sargento Aloísio. Belchior diz à Rosa que Álvaro não será condenado se ele ou a Rosa falarem a verdade para o juiz. Rosa promete fazer um escândalo no casamento de Sebastião. Tomásia e Miguel falam em adotar filhos. Gabriel consegue andar com muletas. As noivas provam seus vestidos de casamento. Branca tem uma crise de demência na frente do comandante. Estela conta à Perpétua que o filho que Branca espera é de Leôncio. O Comandante diz que Álvaro será condenado à morte. Malvina conta a Sebastião que Geraldo a pediu em casamento. Isaura visita Álvaro na cadeia. Gabriel convida Perpétua para o casamento. Gioconda, nervosa, diz que não vai se casar. Joaquina pergunta a Belchior quem matou Leôncio. Francisco chega na fazenda em busca de Belchior. Rosa discute com Sebastião. Francisco ameaça Joaquina. Perpétua conta a Álvaro que Gabriel quer pedi-la em casamento. Serafina, Flor-de-Lis e Margarida vão ao casamento. Francisco encontra Belchior e ameaça matá-lo.



Sexta-feira



O Comandante encontra Belchior. Rosauro sai em busca de Francisco. Malvina recepciona os convidados do casamento. O Comandante pressiona Belchior para que ele diga quem matou Leôncio. Rosa chega ao casamento e enfrenta Sebastião. Gioconda está indecisa com seu casamento. Sebastião fica com medo se Gioconda desistir do casamento. Começam os casamentos. Belchior é preso. Álvaro pede para Belchior dizer quem matou Leôncio. Belchior chora. André, João e Joaquina vão a festa de casamento avisar Isaura que Belchior foi preso. Rosa cumprimenta Sebastião e Gioconda, mas volta a ameaçar fazer um escândalo. Rosa insulta Isaura. Rosa pega o buquê de Helena e começa o escândalo. Sebastião vende Rosa para Isaura. Isaura dá a carta de alforria para Rosa. Isaura vai a cadeia e pede para Belchior dizer quem matou Leôncio. Isaura tenta convencer Belchior a lhe contar sobre o verdadeiro assassino. Geraldo conta à Malvina que Branca está grávida de Leôncio. Isaura entrega a carta de alforria para Rosa. O juiz ordena a prisão de Belchior até o dia do julgamento. Álvaro entrega seu testamento para Perpétua. Miguel leva aos braços de Tomásia seu filho.





