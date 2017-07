Você está: Novelas

[Última semana] Confira a semana de Ezel (17 a 22.7)



Vcfaz - 16 Jul 2017 - 14:27



Segunda-feira



Cengiz relembra seu passado de abandono. Eysan consegue contar à polícia que Cengiz é o culpado. Ezel e Cengiz se enfrentam no farol e Ezel dá uma surra em Cengiz. A vida de Cengiz fica nas mãos de Ezel e Ali. Cengiz morre.



Terça-feira



Eysan não resiste aos ferimentos e Ezel se desespera. Ezel se despede de Sebnem, Bade e Ali. Ezel embarca num trem onde estão Bahar, Mert, Ramiz e Tefo. Ezel usa o anel que herdou de Ramiz. Após uma passagem de tempo, Yan - já moço -, vai a um farol desativado dizendo que quer ver o pai. Quando a porta se abre, aparece a silhueta de um homem com o mesmo porte de Ezel, mas que não pode ser identificado.





