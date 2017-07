Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (17 a 22.7)



16 Jul 2017



Segunda-feira



Lica se enfurece com Edgar e Tina tenta acalmar a amiga. MB e Felipe enfrentam Edgar, e o diretor ameaça expulsar os dois. Malu pensa em culpar Lica pelo desentendimento com o diretor. Bóris se preocupa ao saber que alunos registraram a briga de Edgar e Lica. Incentivada pelos amigos, Lica conta para Marta sobre o ocorrido com Edgar. Ellen e Fio iniciam a campanha de financiamento coletivo para a festa do colégio e pedem que todos os alunos divulguem o site. Tina mostra para os amigos o site do financiamento coletivo do colégio de Ellen. Marta chega ao colégio e afirma que processará Edgar.



Terça-feira



Keyla, Tina, Benê e Ellen apoiam Lica. Malu sugere que Edgar tente seduzir Marta. Marta conversa com a advogada e comunica a Lica as opções que tem contra seu pai. Edgar chega à casa de Marta e ela decide ir à delegacia. Deco manda uma mensagem para Keyla. Bóris e Dóris conversam sobre o problema criado por Edgar e Lica. Julinho atrapalha o namoro de Josefina e Roney. Bóris pede para Edgar convocar uma reunião de pais. Lica fica intimidada ao chegar à escola e Tina a apoia. Clara provoca Lica com a ajuda de alguns alunos e reage com despeito ao ver Felipe consolar a rival. Benê não se conforma com a demora para consertar o seu quarto. K1 implica com Benê, que a enfrenta.



Quarta-feira



Josefina interfere entre Benê e K1. Dóris organiza a documentação para iniciar os pedidos para a comunidade. Ellen sugere que Roney faça um show na festa julina. Edgar se aconselha com Malu sobre como agir com Marta. K1, K2 e Keyla propõem uma trégua durante a organização da festa junina. Clara pede para conversar com Luís. Josefina pede para Roney aceitar o pedido para tocar na festa julina. Fio aproveita a saída de Ellen e intimida Jota. Guto se espanta quando Benê avisa que deixou a banda. Tato desconfia do comportamento de Keyla ao receber uma mensagem em seu celular. Benê pensa em voltar a tocar piano. Lica flagra Edgar abraçando Marta.



Quinta-feira



Edgar pede para voltar para casa e Marta e Lica se espantam. Bóris convence Mitsuko a convocar os pais para a reunião de emergência na escola. Lica enfrenta Edgar e Marta a apoia. Ellen se surpreende ao saber que a mãe é fã de Roney. Felipe emociona Lica ao tocar uma música. Deco pede para se encontrar com Keyla. Edgar exige que Bóris prepare a defesa contra os pais dos alunos. Edgar tenta contribuir com a festa julina do colégio Cora Coralina e Dóris fica indignada. Felipe fica encantado com os desenhos de Lica e sugere que eles grafitem um muro perto do colégio. Benê volta a tocar piano. Edgar vê Marta e Luís chegando juntos para a reunião de pais. Mitsuko declara que a associação de pais e mestres exige o afastamento de Edgar da diretoria do colégio e Malu se desespera.



Sexta-feira



Edgar tenta revogar a decisão da associação de pais. Mitsuko comunica que os pais querem que Lica seja suspensa e Marta se enfurece. Mitsuko organiza uma votação para afastar Edgar e Lica do colégio. Malu não aceita que Bóris fique no lugar de Edgar. Marta conta para Lica sobre as decisões tomadas na reunião. MB sente ciúmes da proximidade de Felipe com Lica. Edgar tenta se desculpar com os alunos, mas é hostilizado. Dóris anuncia a festa no colégio pelas ruas e é elogiada por todos por seu engajamento. Malu tenta convencer Edgar a colocá-la em seu lugar como diretora. Deco manda as passagens para Keyla ir encontrá-lo. Fio sorteia o nome de Keyla e Tato para serem os noivos da quadrilha na festa junina.





