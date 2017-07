Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Pega pega (17 a 22.7)



Vcfaz - 16 Jul 2017 - 14:31



Segunda-feira



Eric diz a Luiza que Pedrinho é capaz de tudo para afastar os dois. Cristóvão admira a simplicidade de Dom. Júlio acredita que, enquanto estiver com o dinheiro roubado, não pode ter um relacionamento com Antônia. Timóteo avisa a Malagueta que denunciará o roubo, caso continue a ignorá-lo. Luiza se emociona ao ler o processo da morte de Mirella. Tânia deixa Sabine furiosa ao lhe contar que Dom estava pescando com Cristóvão. Malagueta e Maria Pia planejam acabar com o namoro de Eric e Luiza, usando Ulla para seduzir o empresário. Eric confirma com Luiza que foi o brinquedo de Bebeth que travou o pedal do freio e provocou o acidente de Mirella. Siqueira pergunta à esposa de Waldemir se o marido está envolvido no roubo do Carioca Palace. Wanderley conta a Dilson que já se envolveu com Sandra Helena. Sabine exige que Cristóvão se afaste de Dom.



Terça-feira



Sabine ameaça demitir Cristóvão. Agnaldo pergunta a Wanderley por que quer ficar distante dele. Cíntia revela a Nelito que Júlio não está interessado nela. Luiza pede a Rúbia que continue se encontrando com Pedrinho. Madalena reza para reencontrar seu filho desaparecido. Borges descobre que Márcio estava mentindo para a família quando disse que Flor não estava com Bebeth. Dom não entende a frieza de Cristóvão quando o chama para pescar. Sabine pede a Tânia para ficar de olho em Cristóvão. Marieta diz a Sandra Helena que gosta muito dela. Luiza fica com ciúmes de Ulla.



Quarta-feira



Malagueta diz a Maria Pia que não imaginava que Eric gostasse tanto de Luiza a ponto de não se interessar por Ulla. Marieta avisa a Sandra Helena que deixará sua fortuna para ela. Athaíde se interessa por Ulla. Lígia vê Sabine com Adriano. Júlio leva a mala de dinheiro de volta para o porão de sua casa. Sandra Helena aconselha Júlio a esquecer a ideia de devolver o dinheiro do roubo. Timóteo chantageia Malagueta. Siqueira manda Expedito ir ao hospital conseguir alguma informação com Waldemir ao saber que o segurança acordou do coma. Sabine vai até a casa de Lígia.



Quinta-feira



Madalena fica confusa com a forma como Lígia trata Sabine. Cristóvão evita se aproximar de Dom, com medo de perder seu emprego. Lígia não consegue fazer com que Sabine confesse o namoro com Adriano. Bebeth conversa com Mathias sobre sua infância. Sérgio diz a Eric que Luiza confia nele. Maria Pia flagra Athaíde com Ulla. Adriano decide se hospedar no Carioca Palace para passar uma noite com Sabine. Nathália e Dom demonstram interesse recíproco. Adriano percebe que Sabine não gosta de ver Pedrinho acompanhado de Rúbia. Pedrinho lava louça no restaurante do hotel para pagar a conta. Prazeres avisa a Elza sobre o depósito mensal em sua conta bancária. Antônia pede a Domênico que inclua Júlio na lista de interrogados, ao constatar que ele escondeu que havia saído do hotel no dia do roubo.



Sexta-feira



Ulla diz a Eric que o pai não mostrou interesse no hotel. Eric pede a Sérgio que venda o seu haras. Júlio fala para a polícia que esqueceu que havia saído do hotel no dia do roubo e inventa que passou mal. Eric convoca uma reunião e comunica que investirá na reforma do hotel com seu dinheiro pessoal. Sabine avisa a Eric que a empresa não irá ajudá-lo. Waldemir conta a Expedito o nome da funcionária do hotel com quem ele tinha um relacionamento. Siqueira avisa a Antônia e Domênico que descobriram que uma funcionária do hotel pode ter participado do roubo.



Sábado



Athaíde avisa a Maria Pia que deixou Lígia. Ulla diz a Maria Pia que está apaixonada por Athaíde. Expedido revela a Gilda que Waldemir confessou que tinha um relacionamento com ela. Gilda afirma ao delegado que esteve na recepção durante a festa que ocorreu no hotel no dia do roubo. Sabine se surpreende quando Dom afirma que permanecerá no hotel para ajudar Eric. O advogado de Timóteo avisa que, em breve, ele deixará a cadeia por bom comportamento. Cássio questiona Timóteo sobre seu plano de fuga. Sabine pede a Tânia que fique de olho em Dom durante a reforma do hotel. Domênico observa Timóteo.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).