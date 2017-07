Você está: Novelas

Confira a semana de Os dias eram assim (17 a 22.7)



Vcfaz - 16 Jul 2017 - 14:34



Segunda-feira



Renato sai com Alice. Kiki se preocupa com a viagem de Vitor com os netos. Leon comenta com Vera sobre o estranho comportamento de Ernesto. Alice e Renato se beijam. Vitor manipula seus filhos contra Alice. Toni deixa Monique ficar em sua casa. Leon conforta Maria. Renato afirma a Alice que resolverá sua vida com Rimena. Alice vai à casa de Cora à procura de Vitor. Caíque sai de casa ao encontrar Monique, e Toni tenta falar com o filho. Vera não deixa Gustavo consolar Rimena, que foge da conversa com Renato. Lucas liga para Alice e Vitor faz ameaças. Gustavo fica deprimido e Cátia se penaliza. Natália começa a escrever seu relato em um caderno. Maria fica perturbada ao ver Monique de biquíni na casa de Toni. Renato procura Alice.



Terça-feira



Renato e Alice se amam. Vitor tenta obrigar Lucas a atirar com sua arma. Renato fala de Rimena e Alice sente ciúmes. Cora tira satisfações com Amaral por causa de Ive. Gustavo se embriaga e discute com Cátia. Rimena percebe que Renato estava com Alice e fica chateada. Vitor convence os filhos a não contarem para Alice sobre a viagem. Serginho desafia Amaral. Ernesto evita conversar com Vera sobre política. Serginho participa da aula de Natália. Josias admira o entusiasmo de Natália ao falar do livro que vai escrever. Renato passa seu projeto para Rubens. Gustavo vê Rimena chorando, mas não consegue ajudá-la. Lucas e Gabriela se recusam a contar para a mãe para onde eles foram com Vitor. Renato pede a separação para Rimena.



Quinta-feira



Rimena afirma que não concederá a separação a Renato. Vitor faz ameaças e Alice se assusta. Maria percebe a angústia de Gustavo com relação a Rimena. Gabriela conta para Alice o que Vitor fez no sítio. Caíque e Esperança brigam com Monique. Amaral se insinua para Ive. Alice chega à construtora e Cora estranha o nervosismo da secretária. Alice pede para Ive ajudá-la a se separar de Vitor. Sandoval se preocupa com a febre de Nanda. Caíque reclama do fato de Toni deixar Monique trabalhar na loja. Cátia comenta com Natália sobre sua desconfiança em relação os sentimentos de Gustavo por Rimena. Caíque visita Nanda. Renato fala para Alice que Rimena não quer se separar dele. Rimena garante a Gustavo que engravidará para manter seu casamento.



Sexta-feira



Gustavo condena a decisão de Rimena. Alice lamenta a notícia dada por Renato. Cora avisa a Vitor sobre Ive e o empresário decide recompensar a secretária. Cora se preocupa com Alice. Cora vê Renato deixar o ateliê de Alice. Cora reclama de Amaral ensinar Vitor a atirar. Rudá convida a mãe para o sarau na livraria. O projeto de Renato no hospital é aprovado. Natália elogia Serginho para Josias. Lucas defende Vitor para Alice, que fica angustiada. Gustavo briga com Renato por causa de Rimena, e Vera o recrimina. Alice conta para Nanda que Ive é amante de Vitor. Gustavo discute com Rimena. Cora revela a Alice que sabe sobre seu relacionamento com Renato.





