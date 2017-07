Você está: FabioTV

Dudu e Maisa: outros pupilos "perdidos" de Silvio Santos



Vcfaz - 21 Jul 2017 - 16:49



Olá, internautas



Outros dois personagens ligados ao animador Silvio Santos ganham espaço na mídia, diante de polêmicas irrompidas no tradicional dominical do SBT. Os dois adolescentes, Maisa Silva e Dudu Camargo, participaram do inocente Jogo das Três Pistas. E a imaturidade de ambos explodiu no palco.



O “patrão” lançou brincadeiras para animar o bate-papo. Brincou ao especular um possível namoro entre a mini petit e o apresentador do “Primeiro Impacto”. Puro chiste. A garota não entendeu o espírito da “zoação” e começou a detonar o colega da emissora. “Ele é muito engessado, não parece que é de verdade. Ele fala esquisito. Ninguém é assim o tempo todo, as pessoas gostam de gente de verdade”, disparou.



Totalmente desnecessário. Maisa enfrenta um momento delicado. Vive a transformação da fase de “criança prodígio” para a adolescente que precisa encontrar alguma nova identidade na mídia. Muitos atores mirins, por exemplo, não vingam na carreira artística. E Maisa parece espelhar-se em Livia Andrade. Adota o estilo “falastrona” que pode magoar até companheiros de emissora. O “sincericídio” é fatal. Isso até é um dos mantras do batido BBB....



Por outro lado, Dudu também enfrenta inseguranças. A sua vida íntima ganha espaço na mídia. Um possível ex-namorado botou a boca no trombone e começou a falar algumas “possíveis” intimidades. “Possíveis” mensagens antigas do Twitter de Dudu vieram à tona, que confirmariam tal romance homoafetivo.



Dudu negou tudo. Para expor a imagem de heterossexual, resolveu encarar uma situação constrangedora no “Pânico na Band”, humorístico que perdeu o humor há alguns anos. O “jornalista” surgiu na pegação com panicats. Após tal momento de “menino safadão”, agora aparece em um vídeo bem mais comportado com declarações que enaltecem o Congresso para o Sucesso do Templo de Salomão, empreendimento da Igreja Universal do Reino de Deus...



Maisa e Dudu precisam de um bom direcionamento em suas carreiras e também na vida pessoal. A explosiva exposição na mídia pode ser prejudicial a ambos. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E Silvio Santos sai, mais uma vez, de fininho...



Fabio Maksymczuk





