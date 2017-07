Você está: FabioTV

FabioTV

Programa caça-níquel se transforma em nova erva daninha da TV



Vcfaz - 21 Jul 2017 - 16:51



Olá, internautas



Ao invés de investir na programação, algumas emissoras preferem “alugar” faixas horárias. Ganham o “cascalho” e o telespectador fica com opções indigestas. Já comentamos que a RedeTV! aloca diversos blocos para igrejas evangélicas. Mas os pastores não estão sozinhos nestas negociações.



Os programas chamados de “caça-níqueis” invadiram a TV brasileira. Proliferam-se até em horários estratégicos. A Band obtém bons índices de audiência com o “Jogo Aberto” e “Os Donos da Bola”. Neto entrega a programação, às 15 horas, para o inacreditável “Super Bônus” que teria a premissa da “interatividade”. Posteriormente, no “Brasil Urgente”, Datena precisa, sozinho, alavancar a audiência que sai do traço. É o efeito cascata negativo.



Já à 1h05 aparece “Top Game”, outro "interativo com distribuição de prêmios". O programa, com o mesmíssimo nome, também dá o ar de sua graça na RedeTV! em plena faixa das 18 horas. Início do horário nobre. Também vai ao ar na madrugada de sábado para domingo, à 1h30.



O velhíssimo e batido discurso dos apresentadores corrói tais atrações. “Ninguém está aproveitando a oportunidade. Cadê o meu participante? Cadê o meu campeão? ” E dá-lhe semblante “pensativo” na tela com aquela sinistra música instrumental ao fundo.



Agora, os apresentadores conversam com a diretora que “deixa” o desafio mais “fácil”. E embaralha as letras. O apresentador olha para o lado esquerdo da tela. Mais ar pensativo. “Vamos lá, participante! Aproveite a sua chance!”. Depois, ele fica bravo: “Fico me empenhando e você desliga o telefone?”.



É o mesmo roteiro todos os dias. E o pior: a linha “cai”. O apresentador atende alguém que desliga o telefone. Ou então, atende algumas pessoas que falam respostas erradas. Mesmo com desafios facílimos....



A modalidade desta programação começou com o “Insomnia” que tinha até alguma produção se comparado aos atuais exibidos em diferentes emissoras. Por que as produtoras não investem e, de fato, tiram o ar de caça-níquel e transformam as atrações em games interativos de verdade? Com isso, até poderiam conquistar mais audiência e melhor retorno financeiro. É indigesto.



Fabio Maksymczuk





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).