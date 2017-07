Você está: FabioTV

FabioTV

Angelique Boyer visita Brasil após 20 anos de Thalia



Vcfaz - 21 Jul 2017 - 16:52



Olá, internautas



As novelas mexicanas integram o DNA do SBT. Isso é inegável. As produções da Televisa reconquistaram a boa audiência nesta década no Brasil, após se fixarem na programação vespertina do canal de Silvio Santos.



Neste espaço, já comentamos sobre o sucesso de Teresa (atingiu dois dígitos na média) e também “Abismo de Paixão”, tramas protagonizadas por Angelique Boyer, a nova “rainha” das novelas da tarde. Atualmente, vai ao ar “O Que a Vida Me Roubou”, trama que não repete o mesmo êxito das outras lideradas por Angelique por aqui. Mesmo assim, fica entre as maiores audiências do SBT até a entrada de “Carinha de Anjo” na programação.



Os fãs pediram e ela visita o Brasil desde a última sexta-feira (15/07). Logo no sábado (16/07), a atriz franco-mexicana já participou de uma “Live” comandada por Maisa Silva exibida nas redes sociais. Sucesso absoluto. Mais de 1 milhão de visualizações. Ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter com a hashtag #AngeliqueNoSBT.



Já no domingo (17/07), Angelique Boyer foi a convidada especial de Celso Portiolli no “Domingo Legal”. O programa já se transformou em espaço obrigatório para receber as estrelas do México. Angelique se transformou em “Teresa” e aprontou com o animador que comeu, de olhos vendados, insetos... Entre ser ou não ser, eu sou! Rs..



Angelique comportou-se como as outras atrizes da Televisa. Rasgou elogios aos fãs, ao Brasil, às comidas tupiniquins e até viveu um momento à la “Dancing Brasil”. Encarou a coreografia de uma música de Anitta e também elogiou a cantora que, segundo ela, fará sucesso no México.



Acredito que os profissionais da Televisa recebam algum treinamento para se relacionar com fãs de outros países, especialmente do Brasil. Isso é sinal de respeito com as pessoas que assistem às novelas e acompanham, atualmente, ao elenco das novelas pelas redes sociais, especialmente o Twitter. Com a grande final de ”Teresa”, por exemplo, parte do elenco até mandou mensagens carinhosas em português no microblog.



A visita de Angelique trouxe a lembrança de Thalia no Brasil. Respeitando, evidentemente, as proporções. A intérprete de Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes é um dos maiores marcos na história do SBT. Na época, o “Domingo Legal” cobriu intensamente a chegada da atriz aos estúdios do canal. Um helicóptero sobrevoou o percurso do carro (uma limusine). Thalia mandava beijos aos fãs espelhados pelas ruas. E quando ela chegou ao estúdio? Loucura total! Gugu a recepcionou. Thalia cantou diversas músicas. Liderança absoluta no IBOPE. E tudo isso ocorreu em 1997. Há 20 anos. E todo aquele alvoroço permanece intacto na minha memória. “Amo o Brasil!”.



20 anos depois, vem Angelique Boyer. E ela está hospedada no mesmo hotel onde Lucero ficou. Na Avenida Paulista. Passei em frente no sábado, por volta das 21 horas, e os fãs estavam por lá. Agora, Angelique fará um tour nos programas do SBT, entre eles Eliana e The Noite. Ai, caramba!



Fabio Maksymczuk





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).