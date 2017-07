Você está: FabioTV

FabioTV

Evaristo Costa sai da TV Globo?



Vcfaz - 21 Jul 2017 - 16:55



Olá, internautas



Uma bomba agita os bastidores da TV brasileira. De acordo com Flavio Ricco, Evaristo Costa sairá da TV Globo. O jornalista enfatizou que tal decisão baseia-se em questões pessoais.



Eu tive a oportunidade de conhecer Evaristo, pessoalmente, em 2000. Fiz um trabalho acadêmico na USP sobre os programas femininos e fui até a redação do “Mais Você”, aqui em São Paulo. E lá vi o atual apresentador do jornal Hoje. Na época, ele era repórter de Ana Maria Braga. Alto e com sorriso no rosto. Essa foi a minha primeira impressão que permanece até hoje na minha memória. Simpático. Alto astral.



Evaristo traz isso, de alguma forma, no vídeo. Mesmo no jornalismo factual. Evaristo e Patricia Poeta trilharam caminhos semelhantes. Vieram do entretenimento e atracaram no telejornalismo. Depois, saíram do noticiário diário (se confirmar o afastamento do comandante do “Hoje”) e buscaram novos caminhos.



Patricia é uma das apresentadoras do “É de Casa”. E não seria surpresa alguma se Evaristo entrasse no entretenimento mesclado com jornalismo em alguma atração da TV brasileira. Seja na Record ou até mesmo no SBT.



Ou então Evaristo permanecerá na TV Globo que, possivelmente, fará uma contraproposta. Muitos colocavam o joseense como sucessor natural de William Bonner na bancada do “Jornal Nacional”. E como ficará Sandra Annenberg sem o seu companheiro de trabalho? Outra decisão ingrata para a emissora platinada. Eu não admiro o estilo de Rodrigo Bocardi. Por outro lado, Cesar Tralli é excelente no “SPTV”. Ele é a alma do telejornal regional. O namorado de Ticiane Pinheiro é outra opção. Porém, “cobre um santo e descobre outro”.



A conferir.



Fabio Maksymczuk





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).