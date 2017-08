Você está: No Controle

Novo filme da série "Transformers" chega aos cinemas



Vcfaz - 21 Jul 2017 - 17:03



Este final de semana será agitado nos principais cinemas brasileiros com a chegada de diversos filmes. Nesta quinta-feira, dia 20 de julho, novas produções estrearam nas melhores salas.



Entre os destaques está o longa " Transformers: O último cavaleiro ".



O gigante Optimus Prime embarcou em uma das missões mais difíceis de sua vida: encontrar, no espaço sideral, os Quintessons, seres que possivelmente são os responsáveis pela criação da raça Transformers. O problema é que, enquanto isso, seus amigos estão precisando de muita ajuda na Terra, já que uma nova ameaça alienígena resolveu destruir toda a humanidade.











Para a garotada o destaque é o longa " Detetives do Prédio Azul ". Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. Pippo, Sol e Bento se infiltram na festa de Dona Leocádia, a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá eles presenciam um crime "mágico", que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência.











Direto da França estreia a comédia " Tal mãe, tal filha ". Inseparáveis, Avril e sua mãe Mado não poderiam ser mais diferentes. Avril, 30 anos, casada e organizada, é o oposto de sua mãe, eterna adolescente irresponsável que depende financeiramente da filha após seu divórcio. Quando as duas se vêem grávidas ao mesmo tempo, o embate torna-se inevitável.











Ainda da França outra opção é o longa " Monsieur & Madame Adelman ". Como Sarah e Victor fizeram para suportarem-se por mais de 45 anos? Quem era de verdade essa mulher enigmática que vivia à sombra de seu marido? Amor e ambição, traições e segredos alimentam essa odisséia de um casal fora do comum.











Fechando as estreias da semana está o longa " De canção em canção ". Em Austin, no Texas, dois casais, os compositores Faye e BV, e o magnata da música e uma garçonete iludida, perseguem o sucesso através de uma paisagem de rock 'n' roll, sedução e traição.













