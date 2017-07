Você está: Novelas

Confira a semana de Chiquititas (24 a 29.7)



24 Jul 2017



Segunda-feira



Rafa tenta animar Mosca, que está com ciúme de Mili. Mosca diz que vai desistir de ficar com Mili. Carol diz para Clarita que ficou com ciúme de Fernando, que saiu com Érica. Carol explica que não sabe se gosta de Fernando. Clarita diz que está encantada com Francis. Gabriela questiona Carmen o motivo que seu quarto está vazio, sem roupas. Carmen diz que o curso que ela fará na França demorará anos e por isso não tem nada em seu quarto. Renata briga com seu namorado, JP, que está pensando em Mili. JP liga para o orfanato e pede para falar com Mili, mas Cris atende e diz que Mili não quer mais falar com o garoto. Amanhece na floresta Amazônica. Junior e Neco saem da árvore que estavam escondidos e correm. JP vai até o orfanato falar pessoalmente com Mili. Ele pede desculpa por não ter dito que namorava, diz que apresentou Renata, pois ficou com medo de Mili estar iludida com ele. Mili diz que eles são só amigos. Duas ex-fãs de Tomás Ferraz vão ao Café Boutique e reconhecem Clarita, que cantava com ele. As meninas pedem para que ela cante. Clarita e Érica cantam e encantam todos no Café. Armando observa o sucesso que elas fizeram. Carol avisa Maria que ela foi matriculada na escola. Vivi sugere que as meninas montem o grupo TOP 5 na escola. Pata, Mili e Bia não concordam. Cris gosta, mas Vivi diz que ela não tem popularidade suficiente. As duas discutem. Carmen suborna Nicoletti (Gabriela Rosa), uma francesa que acompanhará Gabriela na viagem. Carmen instrui que ela lhe chame de Sofia e que não conte nada sobre a verdade para que não ajude Gabriela a recuperar a memória. Na floresta Amazônica, Neco é mordido por uma cobra Cascavel e Junior lhe ajuda. Carol pergunta se Fernando está livre para sair ao anoitecer. Fernando diz que sim e que a levará num lugar surpresa. No Café Boutique, Armando convoca todos os funcionários e diz que teve uma ideia para atrair o público mais jovem ao Café. Ele explica que a partir de agora, além de servir, eles também irão cantar e entreter. Cris decide chegar para o primeiro dia de aula com um novo estilo para todos pensarem que ela é popular.



Terça-feira



Após uma discussão em casa, Maria Cecília decide sair do apartamento para ter um pouco de sossego. Gabriela viaja para França. Carmen comemora. Miguel visita Valentina no hospital. Junior carrega Neco, que foi picado por uma cobra Cascavel, pela mata. Junior chega a uma estrada, onde consegue carona para saírem do local. Miguel pede perdão para a mãe. Fernando leva Carol para jogar bilhar. Maria está ansiosa para começar a estudar. A Boneca Laura, que cria vida apenas para Maria, diz que quer acompanhá-la na escola. Carol ganha a partida de bilhar. Fernando aproveita a situação e beija Carol, que retribui. Neco se recupera num posto médico local, na Amazônia. Chega o primeiro dia de aula. Ernestina não deixa Maria levar a Boneca Laura. Maria decide esconder a boneca em sua mochila. Cris coloca roupas estranhas e tiara com orelhas de pelúcia para chamar a atenção e fingir ser popular. Dani fica com vergonha, pois ainda está na cadeira de rodas e teme ser vítima de brincadeiras. Mili e as demais Chiquititas mais velhas reclamam ao notar que Janu caiu na sala delas após repetir de ano. Mili alerta que ela é a garota mais encrenqueira da escola. Junto com Janu está Bel, que é nova na escola. Trata-se da estreia das duas personagens na trama, Janu (Anna Livya Padilha) e Bel (Bruna Carvalho). Armando faz todos os funcionários do Café Boutique usarem chapéus em forma de doces. Armado explica aos clientes que toda a vez que o sino tocar haverá um pequeno show no palco do Café. Todos os funcionários, apresentados como "The Cupcakes", cantam e dançam a música "Quero Te Encontrar". Na escola, Janu chama as Chiquititas de crianças da "Terra do Nunca", pelo fato de serem órfãs. A professora (Flávia Viana) apresenta os novos alunos. Maria Cecília chega e chama a atenção de Armando por ter feito tudo isso no Café Boutique sem autorização da diretoria. Armando responde que, na ausência de Junior e José Armando, ele é o chefe. Na sala infantil, outra professora explica que existe uma regra na escola que ninguém pode levar brinquedos. Junior convida Neco para acompanhá-lo até São Paulo e morar no Orfanato Raio de Luz, onde poderá brincar, estudar e ser feliz.



Quarta-feira



Chegou a hora do recreio. Mosca, Rafa e Thiago são enfrentados por Janjão (João Pedro Carvalho), Tatu (Alexandre Bittencourt) e André (Matheus Lustosa). Tratam-se de três novos personagens na trama, que são encrenqueiros. Pata e Janu se desentendem. Janu alerta Pata que é melhor ela ficar preocupada, pois se ela quiser, toda a escola ficará contra ela. Mais tarde, no orfanato, a boneca Laura fica com ciúme da escola e dos estudos de Maria. Eduarda fica triste com a decisão de Maria Cecília morar sozinha no apartamento em que iria viver com Junior após o casamento. Eduarda e sua mãe, Regina (Glauce Graieb), discutem. A mãe dela decide ir embora. As chiquititas e os chiquititos vão jogar taco na rua. Bel, Janu, Tatu, Janjão e André aparecem na rua, dizem que moram no condomínio perto do local. Janu chama Pata de "Gansa" e os demais chamam Samuca de "nerd" e "ridículo". Eles decidem jogar uns contra os outros. Tobias conversa com o pai de Maria Cecília, Oscar (Beto Nasci), no Café Boutique. O pai dela diz que acha que Maria Cecília ainda gosta muito dele e que está num grande conflito. Tobias diz que irá conversar com ela. As chiquititas ganham a brincadeira e ficam com o direito de usar a rua para brincarem só entre eles.



Quinta-feira



Neco sai de dentro do posto médico, pois os capangas da prisão da Amazônia apareceram lá. Carol e Fernando namoram e veem filme na casa dela. Tobias vai atrás de Maria Cecília no apartamento novo. Ele diz que Oscar avisou que ela está sozinha e que decidiu levar comida para ela. Os dois jantam juntos, a luz de velas, pois o apartamento está sem luz elétrica. A Boneca Laura fala com a mascote Pipoca que Maria está crescendo e esquecendo ela aos poucos. A Boneca diz que irá fugir. Maria Cecília assume que está confusa e não sabe se irá casar com Junior, quando ele voltar da Amazônia. Tobias diz que ama muito ela. Maria Cecília diz que o ama. Tobias pede para ela fugir com ele, mas Maria Cecília diz que tem medo. Os dois se beijam. No orfanato, Maria acorda e fica desesperada ao notar que a Boneca Laura não está em sua cama. A menina corre pelo orfanato em busca da boneca e vai até o porão. Junior liga para Carmen, diz que agora está tudo bem e que está voltando para casa. Carmen avisa que José Ricardo sofreu um infarto. Ao desligar o telefone, Carmen resmunga que Junior podia ficar desaparecido para sempre. Maria se depara com Miguel e os dois conversam nos túneis do porão do orfanato. Miguel diz que foi ele quem a ajudou a sair do túnel. Maria volta ao pátio e encontra a boneca Laura na casa da mascote Pipoca. Maria Cecília diz para Tobias que topa fugir com ele. Tobias garante que ela será a mulher mais feliz do mundo. Na escola, Janu senta no lugar de Cris e gera uma nova discussão. Samuca realiza uma prova de conhecimentos gerais. A professora (Flávia Viana) avisa que ele não pode mais ficar no sétimo ano como as demais chiquititas e que a banca avaliadora da escola chegou a conclusão que ele deve ir para o primeiro colegial, pois além de responder todas as perguntas com exatidão, ainda dissertou sobre elas.



Sexta-feira



Junior volta para São Paulo com Neco. Carmen não gosta de ver o menino, mas Junior avisa que o garoto irá para o Orfanato Raio de Luz. Carmen avisa que uma fatalidade aconteceu e que Valentina foi atropelada e está em coma. Junior pergunta se prenderam o assassino. Carmen diz que o criminoso fugiu, sem testemunhas e sem câmeras. Janu joga vários papéis em Cris. Pata tenta defender a amiga e quase briga com Janu. A professora manda as duas para a diretoria. Dani se incomoda por ainda estar numa cadeira de rodas e por ninguém querer brincar com ela na escola. Maria aparece e compartilha um lanche com a pequena. Junior visita José Ricardo no hospital. Junior faz um longo discurso sobre todo sofrimento familiar gerado por José Ricardo. Junior desabafa como se sentia perto dele. José Ricardo escuta e chora. Junior perdoa José Ricardo por tudo o que fez. José Ricardo falece e Junior fica desesperado. As Chiquititas voltam a se estranhar com as crianças da escola. Mili é chamada por Heitor (Osvaldo Romano) para que ela e Renata montem uma festa de aniversário para JP. Renata diz para Mili que ela não lhe engana e sabe que a chiquitita está dando em cima de seu namorado. Mili diz que respeita o namoro deles. Anoitece e Maria Cecília vai ao apartamento que morava com a mãe, fazer as malas para fugir com Tobias. O barista aguarda Maria Cecília em um restaurante. Ao sair do apartamento, Maria Cecília se depara com Junior, que diz que voltou da Amazônia. Junior conta sobre todos os problemas recentes e da morte de seu pai. Maria volta a visitar Miguel no túnel do orfanato.





