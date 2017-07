Você está: Novelas

Confira a semana de O que a vida me roubou (24 a 29.7)



Vcfaz - 24 Jul 2017 - 14:38



Segunda-feira



Pedro insiste com José Luiz para que o ajude a eliminar Alessandro. Montserrat comenta com Nádia que Alessandro já aceitou sua gravidez e disse que a apoiará em tudo. Maria propõe a Graziela uma aliança para separar Montserrat e Alessandro, mas ela se nega e diz que a felicidade de sua filha está em primeiro lugar. Graziela vai embora levando as chaves do apartamento sem que Maria perceba. Mônica se encontra com Ezequiel para conseguir mais informações sobre o Escorpião. Demétrio provoca ciúme em Josefina ao contar que vai se casar com Mônica. Alessandro vai até a casa e pede que lhe entregue o testamento, mas ela se nega. Alessandro chama a polícia. Pedro Medina descobre que Maria está viva e cobra explicações de Ezequiel. Renato conversa com José Luiz sobre a captura de Maria e de sua possível responsabilidade do que aconteceu com Montserrat. Renato recebe um telefonema e sai às pressas. Adolfo está no armazém descarregando a droga quando é surpreendido pela polícia. Após uma troca de tiros, Adolfo consegue fugir, mas é alcançado por Mônica, que descobre que Adolfo é o Escorpião.



Terça-feira



Ao se sentir desmascarado e encurralado, Adolfo dispara contra a moça. Graziela diz a Macário que não sabe o que fazer para ajudar suas filhas, pois tem em suas mãos o verdadeiro testamento de Benjamin. Se o entrega devolverá a felicidade a Montserrat, porém destruirá Fabíola. Macário fica atônito e não sabe o que responder. Maria é interrogada pelo juiz sobre o envenenamento de seu patrão, Benjamin Almonte, crime do qual é acusada de ser cúmplice. Maria nega tudo e acusa Pedro Medina de querer matá-la. Graziela chega ao velório para consolar o filho pela morte de sua namorada, mas Demétrio a rejeita, diz que precisa do consolo de uma mãe e abraça Rosário. Montserrat pede à mãe que vá embora, porque Demétrio não se sente bem. José Luiz se sente incomodado quando Alessandro chega e se aproxima para cumprimentar Montserrat. Amélia vai até a casa de Pedro e pede que a deixe levar Nádia para visitar Josefina. Vitor não cabe em si de felicidade ao encontrar Nádia e Vitória. Eles aproveitam que Pedro está no velório para curtirem o momento. Adolfo e Josefina vão até o velório para consolar Demétrio. Graziela relembra vários momentos ao lado de Benjamim nos quais ele afirma que ela não nasceu para ser mãe, pois estava feita apenas para satisfazer um homem como ele. Também relembra o dia em que ele disse que ela estava enganada se pensava que com um filho conseguiria com que ele se casasse com ela. Macário aconselha Alessandro a procurar Graziela, pois é possível que ela esteja com o testamento de seu pai.



Quarta-feira



Adolfo e Josefina voltam para casa e se surpreendem ao encontrar Vítor com Nádia e a filha. Adolfo pede a Amélia que acompanhe sua irmã e sobrinha para que Pedro não desconfie de nada. Graziela está trancada no quarto. Carlota tenta consolar a irmã, mas é desprezada por ela. Pedro chega à casa de Josefina e fica enfurecido ao encontrar Nádia com Vítor. Os dois começam a lutar e Amélia tenta, em vão, acalmar os ânimos. Pedro tenta levar Nádia embora, mas Vítor o impede. Montserrat visita o irmão, mas Demétrio pede para ficar sozinho. Montserrat tenta conversar com José Luiz sobre o divórcio para que possa formar uma família ao lado de Alessandro, mas ele se nega a falar sobre o assunto. Adolfo enfrenta Ezequiel e faz ameaças. Nádia avisa Adolfo que Pedro descobriu que Vítor está na casa de Josefina e ficou furioso. José Luiz entrega ao Almirante a cópia do documento que Joaquim deixou antes de se suicidar. O Almirante pergunta como ele conseguiu. Ele diz que por enquanto não pode dizer quem é sua fonte de informação, mas espera suas ordens para mobilizar a equipe para prender Medina. Adolfo vai até a casa de Pedro e este o acusa de ser um traidor por ter ajudado Josefina a permitir que Nádia e Vítor continuassem se encontrando. Adolfo agradece Pedro por tê-lo transformado em um ser humano frio, pois assim poderá matá-lo sem remorso. Adolfo atira em Pedro. Graziela chega com Fabíola à casa de Amélia e exige que lhe diga como fez para roubar sua filha, entregá-la a Anastácia e convencê-la de que seu bebê estava morto. Fabíola tem uma crise de choro ao descobrir a verdade. Amélia tenta, em vão, se desculpar. Alessandro vai até o tribunal e é informado que Maria já prestou depoimento e deixou claro que foi seu tio Juventino quem matou seu pai. Macário conta para Montserrat que sua mãe tem em seu poder o testamento de Benjamim. Ele aconselha Montserrat a falar com Graziela antes que o documento caia em mãos erradas.



Quinta-feira



Ezequiel é avisado pelo Almirante que Pedro Medina está morto e precisa que ele revele a identidade do Escorpião. Ele afirma que Pedro e o Escorpião são a mesma pessoa. Montserrat pede à mãe que lhe entregue o testamento. Graziela conta que Fabíola também é sua filha e explica que escondeu o documento para que ela não seja presa. Maria procura Montserrat e confessa que foi ela quem avisou José Luiz sobre seus encontros com Alessandro. Indignada, Montserrat pede ao Tenente que a expulse e não volte a permitir sua entrada. Maria, aos gritos, diz que enquanto ela viver Montserrat jamais poderá ser feliz com Alessandro. Graziela visita Fabíola para contar que o testamento está nas mãos de Alessandro e que a qualquer momento o entregará ao juiz como prova e ela será acusada de fraude e perderá toda sua fortuna. Diante disso, ela propõe a Fabíola que se unam em um plano. Josefina conta que foram prender Pedro Medina em sua casa e, chegando lá, descobriram que ele foi morto e estão procurando o corpo. Fabíola, antes que suas contas sejam bloqueadas, transfere para uma conta de Graziela todo o dinheiro da herança de Alessandro. Alessandro entrega o testamento às autoridades competentes para que seja analisado e possa recuperar seu sobrenome. Graziela conta a Fabíola sobre sua origem e diz que seu pai era um empresário milionário e sua mãe uma estilista. Montserrat se encontra com Alessandro na casa de Demétrio e conta que Fabíola é filha de Graziela e Benjamim. A notícia deixa os dois surpresos. Depois de dar à luz, Esmeralda volta para casa com o bebê acompanhada por Amélia. Renato pede a ela que vá ver como ficou o quarto do bebê. Esmeralda se surpreende, mas não diz a ele que gostou. Renato conta para Amélia que Pedro foi assassinado e que é provável que ela seja chamada para depor. Carlota conversa com Ezequiel para tentar descobrir que relação ele mantinha com Pedro Medina, mas é interrompida por uma ligação de Montserrat avisando que o Almirante foi assassinado. Adolfo convida Josefina para jantar e diz que gostaria que eles formalizassem a relação. Josefina fica nervosa e pede tempo para pensar no assunto. Amélia chega à casa de Fabíola e se surpreende ao ver que ela está de malas prontas. Ela conta que viajará com a mãe para conhecer a casa onde vive com seus pais. Amélia revela que Graziela não nasceu na Itália como diz e que sua mãe era uma humilde costureira.



Sexta-feira



José Luiz joga futebol com Laurinho e depois da partida o menino diz que precisam ter uma conversa de menino pra homem. Laurinho diz a José Luiz que o ama muito e agradece que também o ame e a sua mãe também, mas diz que eles preferem viver ao lado de seu pai. Laurinho pede que ele os deixe ir. José Luiz responde que não pode deixá-los ir, pois sua mãe vai ter um bebê e ele é o pai. Laurinho se emociona e corre para contar a Rosário. Alessandro reclama com Macário por não ter contado que Fabíola e Montserrat são irmãs. Ele se justifica dizendo que o fizeram jurar que jamais diria a verdade e que esteve sempre pressionado por Benjamim, Amélia e Graziela. Rosário critica José Luiz por ter contado a Laurinho que sua mãe está grávida. Os dois discutem e José Luiz expulsa Rosário de sua casa. José Luiz vai até a casa de Fabíola e comunica que tem uma ordem de apreensão contra ela. Montserrat e Alessandro vão até a casa de Carlota para apoiá-la na conversa que precisa ter com Ezequiel. Maria vai até a casa de José Luiz e tenta seduzi-lo para entender o que Montserrat sente ao estar com ele pensando no Alessandro. José Luiz a despreza. Alessandro comenta com Carlota que em breve Montserrat e Laurinho estarão vivendo com ele. Ezequiel, indignado por Carlota ter chamado Montserrat e Alessandro para presenciar uma conversa que deveria ser só entre eles, decide ir para o quarto de hóspedes, já que não pode dormir ao lado de uma mulher que desconfia dele. Renato chega na casa de Esmeralda e, com a criança em seus braços, pede ao filho que o ajude a convencer sua mãe a aceita-lo de volta para que possam estar sempre juntos. Ezequiel visita padre Anselmo para contar que Alessandro está vivo e esperando por ele em Água Azul. Alessandro vai com Montserrat visitar Fabíola na prisão e diz que para ele é muito importante que seja filha de seu pai. Magoada, ela responde que seu pai nunca a quis e que sua mãe acaba de jogá-la no lixo. Montserrat pergunta por que está dizendo isso e ela conta que Graziela mentiu dizendo que viajariam juntas para que não fosse presa e ficou com todo seu dinheiro. Fabíola conta a Montserrat a verdadeira história de sua mãe e afirma que ela nunca foi rica. Montserrat fica surpresa com a revelação.





