Confira a semana de No limite da paixão (24 a 29.7)



24 Jul 2017



Segunda-feira



Vicente chega à igreja completamente bêbado e diz a Mirna que não pretende se casar com uma prostituta. Uma enfermeira faz nova coleta de sangue em Rogério. Moisés pede a ela que aproveite e meça a pressão de dona Josefa. Lucília aproveita o momento e se oferece para levar as amostras de sangue para o laboratório. Rogério procura Ana Cristina e pergunta o que aconteceu na noite em que a fotografaram. Ana Cristina diz que tentou explicar a Otávio que não aconteceu nada, mas ele não acreditou. Otávio pede a Ana Cristina que conversem mas ela diz que não adiantará, pois ele não tem sentimentos e julga as pessoas injustamente. Otávio pede que Ana Cristina o perdoe por todo o mal que lhe causou e diz que é muito triste que eles tenham que viver separados. Rogério confessa a Juliana que não se casou com Lucília por que já estava casado com Leonela e teve uma filha com ela, mas que as duas morreram em um acidente. Santinha diz a Maria Madalena que decidiu ter a crianças e que vai denunciar Gabriel por estupro. Paulo entrega a Otávio os papéis sobre a investigação do pai de Ana Cristina e diz que preferiu mostrar a ele para que juntos decidam o que vão fazer. Otávio fica surpreso ao descobrir que Otávio é o pai de Ana Cristina.



Terça-feira



Paulo explica que o investigador encontrou a certidão de nascimento de Ana Cristina e descobriu que Rogério esteve casado com Leonela. Maria Madalena flagra Gabriel no meio de uma luta, esbofeteia o Aldir e ameaça denunciá-la à polícia se não deixar seu filho em paz. Aldir não se intimida e diz a ela que tome muito cuidado com o que diz, pois quem ri por último ri melhor. Maciel parabeniza Berenice pelo belo trabalho que fez para separar Mirna e Vicente. Ele diz também que está cansado de ver Rosália posando de mãe abnegada e que José Alfredo faria um grande favor se morresse. Aldir diz a Maciel que Maria Madalena o fez perder muito dinheiro e deixa claro que vai cobrar a dívida passando uma noite com ela e depois entregando-a aos seus comparsas. Maciel se oferece para pagar a dívida, mas ele não aceita e diz que pretende cobrar pessoalmente os favores que ela lhe deve. Maria Madelena critica Rosália por não tê-la avisado que José Alfredo tinha passado mal. Aldir sequestra Maria Madalena e está a ponto de estuprá-la quando Maciel aparece e o mata.



Quarta-feira



Maria Madalena, assustada, pede a Maciel que não comente nada com Gabriel. Maciel diz a Frida que precisa se livrar do bebê que espera, pois o exame de DNA vai provar que Otávio não é o pai da criança. Frida se nega a fazer o aborto e diz que essa criança será o herdeiro que Fernando Vila Real pediu em seu testamento. Maciel prepara uma armadilha para que Frida perca o bebê e solta os parafusos do banco onde ela subirá para pegar o livro que Otávio lhe deu. Ana Cristina vai até a biblioteca para pegar um livro e sofre uma queda ao subir no banco, batendo violentamente o ventre. Frida descobre que aquela armadilha era para ela. Maciel pensa que se Ana Cristina perder o bebê já será uma vitória. Frida ameaça Maciel e diz que vai entregar ao Otávio os documentos que comprovam o empréstimo bancário e a carta que Fernando Vila Real deixou a dona Josefa advertindo-o para que não confiasse nele. Ana Cristina é levada para o hospital. Otávio a acompanha e ela pede ao médico que salve seu bebê. Gabriel diz a Maria Madalena que ele não violentou Santinha e jura que foi ela que o provocou. Maciel se confessa com o padre Jesus em pleno campo de futebol. Rebeca diz a Rosália que Maria Madalena é a verdadeira mãe de José Alfredo e que mentiram para proteger o Gabriel.



Quinta-feira



Rebeca diz a Rosália que Maria Madalena é a verdadeira mãe de José Alfredo. Maciel se confessa com o padre Jesus e, cinicamente, pergunta quando pode voltar para marcar a data de seu casamento religioso com Maria Madalena. O padre Jesus, chocado com tudo que Maciel acaba de confessar, diz que está obrigado a calar tudo que acaba de ouvir, mas jamais realizará o casamento dele com Maria Madalena. José Alfredo começa a recuperar os sentidos e chama pela mãe. Otávio acusa Maciel de ter cometido muitos erros administrativos e que, por isso, poderia mandá-lo para a cadeia. Maciel trata de culpar Ana Cristina. Maria Madalena confessa para José Alfredo que é sua verdadeira mãe. Ana Cristina sofre uma hemorragia e é submetida a uma cirurgia de urgência. Depois da cirurgia o Dr. Ramos tranquiliza Otávio e diz que Ana Cristina já está fora de perigo. Frida ouve quando Caetana diz a Rosália, em tom de gozação, que fica muito comovida a ver esse seu amor de mãe, esse instinto que desconhecia nela apesar de serem irmãs. Otávio fica surpreso quando o Sr. Manuel diz que pretende voltar para o mosteiro.



Sexta-feira



Otávio pergunta ao Sr. Manuel se ele é sacerdote. Manuel responde que sim e afirma que tudo tem a ver com a origem de Ana Cristina. Maria Madalena está diante do túmulo do marido quando Maciel aparece. Hipócrita, ele diz que visita sempre o túmulo do amigo e que esse encontro é como um sinal do céu aprovando a união dos dois. Dona Josefa pede a Otávio que dê outra oportunidade a Maciel, pois o considera como um filho, e por isso o incluiu em seu testamento. Maria Madalena e Santinha tentam conversar com José Alfredo para que ele diga se foi testemunha do estupro, mas Rosália não permite que elas vejam o rapaz. Otávio diz a Maciel que se ele quiser continuar trabalhando na fábrica terá que se submeter às ordens de Vicente, que é o gerente, e diz que o Paulo seguirá sendo o administrador. O padre Jesus aconselha Maria Madalena a não se casar no religioso com Maciel. Ele diz que não pode lhe dizer o motivo, mas pede a Maria Madalena que confie nele. Otávio comunica a Ana Cristina que já estão divorciados. Ele diz que não fica feliz com a separação, deixa claro que vai se casar com Frida por causa do filho que espera e confessa a Ana que ela foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida.





