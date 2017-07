Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Carinha de anjo (24 a 29.7)



Vcfaz - 24 Jul 2017 - 14:41



Segunda-feira



Silvestre entrega para Estefânia a pintura de um quadro que fez como presente de noivado para ela e Vitor. Silvestre pede apenas para que os dois abram o presente quando estiverem juntos. Enquanto isso, Fabiana chora desesperada com o atropelamento de Dulce Maria. A carinha de anjo é levada de ambulância e os paramédicos, no hospital, pedem para que a noviça reze. Cecília telefona para Gustavo e avisa que Dulce Maria está no hospital de Doce Horizonte em estado grave. Gustavo chega ao hospital com Vitor, Estefânia e Padre Gabriel. O médico diz para a família que Dulce Maria está em estado de choque e por isso não acordou, mas que não sofreu danos no cérebro e nem na coluna. No internato, as irmãs e Madre Superiora rezam. Gustavo vai ao quarto de Dulce, diz que ama a carinha de anjo e chora.



Terça-feira



A família apoia Gustavo no hospital, que está abalado com o atropelamento da filha. Fabiana chora e pede perdão para a Madre Superiora e chora por se sentir culpada. Madre diz para ela não se sentir culpada e pede para rezarem juntas. No dia seguinte o doutor André avisa a família que Dulce Maria recuperou a consciência, saiu da UTI e já está no quarto. Empolgados, todos vão ver como está a carinha de anjo. Dulce Maria pede ao pai para ver Cecília, pois está com saudade e quer que ela vá lhe ver no hospital. Os médicos fazem um exame em Dulce e constatam que ela não sente ou movimenta as pernas. Gustavo é informado que Dulce Maria ainda não recuperou todos os movimentos, mas que com o tempo eles podem voltar. Cecília está em outro município e telefona para sua irmã, Fátima, para contar que foi embora por estar angustiada. Cecília recebe a notícia de que Dulce Maria sofreu um grave acidente.



Quarta-feira



As meninas do internato estão preocupadas com Dulce Maria. O doutor André vai até o colégio para contar para a Madre Superiora como está a carinha de anjo. Rosana leva Juju e sua amiga Babi para gravarem o videoclipe novo de Zeca. No hospital, Dulce Maria percebe que não consegue mexer as pernas. Os médicos avisam Gustavo e Vitor que Dulce Maria está bem, com todos os exames em dia, mas que o diagnóstico da carinha de anjo é emocional e por isso ela não consegue mexer as pernas. Os profissionais da saúde indicam que ela passe por tratamento psicológico. Emílio, Zé Felipe e Miguel colocam plano em ação para que Luciano e seus amigos não consigam atrapalhar a filmagem do clipe de Juju. Diana recebe uma ligação e avisa Inácio que Cecília está de volta a Doce Horizonte. Flávio treina Noemia (Stella Miranda) na academia e Haydee aparece. A mãe de Flávio acha que a mulher é avó de Noemia.



Quinta-feira



Gustavo fica impressionado com a transformação de Cecília e a chama de irmã, mas Cecília pede para que ele não lhe chame mais assim. Na sequência, Gustavo explica como foi o acidente de Dulce. Cecília chora e se sente culpada por tudo: "Eu nunca vou me perdoar. A sua filha é a coisa mais importante do mundo para mim", diz. Gustavo tenta acalmar a ex-noviça. Ao Luciano e seus amigos abrirem a caixa misteriosa que estava com Emílio, Miguel e Zé Felipe, acabam caindo na armadilha e ficam sujos de "cocô". Antes de Cecília ver a carinha de anjo, Estefânia tenta explicar para Dulce Maria o fato de Cecília não usar mais o hábito. A carinha de anjo diz que não quer ver essa nova Cecília que lhe abandonou, pois gosta apenas da irmã Cecília. Haydee descobre que Noemia é a mulher mais velha que viu na academia. Flávio tenta explicar que a mulher é muito rica, mas Haydee diz que jamais aceitará Noemia por ser velha demais para ele. Dulce diz ao pai que Cecília não poderá mais colocá-la para dormir todo dia ou se tornar sua mãe, então ela não é mais uma pessoa especial, mas sim uma mulher qualquer.



Sexta-feira



Doutor André vê Cecília e fica encantado com a beleza da mulher. Gustavo avisa que Dulce Maria compreendeu a mudança, mas não quer mesmo vê-la. O pai de Dulce oferece carona para levar Cecília até a casa de Fátima. André chega na recepção, diz que a psicóloga começa o tratamento em Dulce no dia seguinte e aproveita para também oferecer carona para Cecília. Gustavo intervém para dizer que é ele quem vai levar Cecília para casa. Já em frente de sua residência, Cecília diz para Gustavo que ama Dulce e espera que ela lhe aceite, comenta ainda que agora vai procurar um emprego como qualquer mulher. Gustavo toca o rosto de Cecília e diz: "Você não é como toda mulher. Você é especial Cecília". A ex-noviça responde que não se sente assim e Gustavo discorda, além de afirmar que ela é doce e linda. Fabiana vai à casa de Fátima e fica surpresa ao ver a amiga pela primeira vez sem o hábito. Dulce Maria volta para casa. Os pais de Luciano e Frida vão até a casa de Diana para reclamar dos filhos deles.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).