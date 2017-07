Você está: Novelas

Record

Confira a semana de Belaventura (24 a 29.7)



24 Jul 2017



Terça-feira



Enrico está sobre um pedestal, envolto por alguns servos, que ajustam um traje de festa para ele. A duquesa Vitoriana, sua mãe o observa, ao lado de Carmona, sua irmã. No campo, Pietra sorri ao notar uma borboleta pousar em sua mão. Corinto dá boas vindas ao reino de Belaventura e diz que depois de várias guerras, será o dia de conhecer o rei. Pietra pede à sua mãe Lucy para ver o festejo, mas ela não permite. O Mestre e Cedric chegam ao castelo Valedo e são recebidos por Marion e o Conde Severo. Fernão entrega a Severo uma grande lança de madeira. Fernão retira da algibeira uma ponta de ferro e orienta onde Severo deve atingir o duque Otoniel durante a competição. Severo trama com Fernão uma forma de ninguém perceber a fraude da ponta da lança. Pietra chega com sua mãe Lucy na arena. Corinto apresenta Otoniel para o público que vibra na arena. Mistral conduz o cavalo com o jovem Enrico para dentro da arena. Pietra fica encantada ao ver Enrico. Pietra corre na arena e Enrico corre em sua direção para não ser pisoteada por algum cavaleiro. Pietra como retribuição, entrega a Enrico um cordão de pedra que usa. Severo entra na arena, também pomposamente vestido, com sua armadura. Fernão com ele, como escudeiro. Na vila, Bartolion avista alguns cavaleiros de Severo e estranha. Otoniel e Severo estão prontos para o combate. Severo acerta em cheio o pescoço de Otoniel que cai do cavalo. Eles se enfrentam novamente e os dois caem ao chão. Corinto não sabe o que anunciar. Severo se levanta e é aclamado pelo público. Otoniel se levanta com dificuldade e é aplaudido pelo Mestre da Ordem. Pietra foge e ao longe vê sua mãe Lucy sendo levada por Cedric. Vitoriana passa mal e desmaia. Numa passagem de tempo, Enrico já adulto, está diante do túmulo de sua mãe. Severo está foragido numa floresta. Paris leva sua sobrinha Tamar até Otoniel no castelo. Otoniel pede a Mistral que chame Enrico para conhecer sua futura noiva. Pietra está na floresta recolhendo lenha. Accalon chega e a surpreende. Próximo dali, Enrico é aconselhado por Bartolion a voltar para o castelo e assumir seu lugar. Pietra é levada em cima da carroça em movimento e pede por socorro. Enrico surge e grita para libertar Pietra. Pietra golpeia o homem com a carroça em movimento. Pietra cai no chão e fica desacordada. Enrico se aproxima e tenta acordá-la. Enrico se surpreende com a beleza de Pietra.



Quarta-feira



Enrico está surpreso diante de Pietra, que fica um tanto confusa. Accalon aparece e quer levar Pietra com ele, mas Enrico impede. Jacques analisa um mapa do reino de Belaventura, diante de Otoniel, Cedric e Mistral. Jacques tenta provar que o mapa é de inimigos que querem invadir o reino. Na floresta, Severo está furioso diante de uma preocupada Leocádia que pede que ele esqueça a vingança contra Otoniel. Severo está bastante nervoso com Marion e pede que ela admita que envenenou Vitoriana. Vitoriana nega e eles discutem. Otoniel chega e manda prender Severo e Marion. Enrico luta com Accalon e Pietra se assusta. Enrico consegue fugir com Pietra. Tiana conversa com Joniel e não consegue disfarçar o abalo de ter tido seu filho roubado, mesmo depois de tantos anos. Gonzalo chega na taverna de Falstaff. Tácitus está jogando quando chega sua mãe Matriona e dá uma panelada nele e o manda para casa. Polentina se oferece para ajudar e Matriona responde com grosseria. Otoniel desconfia de Jacques e comenta com Cedric que ele não é confiável. Otoniel observa Vitoriana sendo cuidada por Merlino. Vitoriana não resiste e morre. Carmona e Lizabeta se vestem com trajes de festas. Pietra entra em casa, suja e cansada. Jacques entra no Castelo Valedo, observa a espada de Severo e fala para si mesmo que devolverá a honra à sua família. Gonzalo entra no castelo e encontra com Brione por quem é apaixonado e os dois se beijam. Enrico observa uma bela vestimenta feita para ele, mas recusa usar. Carmona diz que foi um pedido especial do pai. Otoniel entra e os dois se encaram. Enrico discute com Otoniel. Otoniel abre os braços para um abraço e Enrico recusa. Enrico se aproxima devagar e abraça o pai. Otoniel desmaia nos braços de Enrico.



Quinta-feira



Pietra segura uma barra de ferro diante de Biniek, que tem a caixa com os pertences de Lucy nas mãos. Pietra pede a Biniek que devolva a caixa. Enrico, Lizabeta e Carmona muitos nervosos, tentam amparar Otoniel que está desmaiado. Otoniel desperta e percebe os olhares de preocupação. Cedric encara Bartolion, com raiva. Mistral observa, satisfeito. Jacques furioso com a espada encostada em Gonzalo. Brione pede para eles pararem. Gonzalo ameaçado diz que quer tomar Brione por esposa. Brione reage, surpresa. Gonzalo dá um beijo em Brione e logo vai embora, deixando Jacques no chão, furioso. Accalon chega a estalagem e quer se hospedar por lá. Quixote e Matriona aceitam e lhe dão uma chave para guardar suas coisas no baú. Cedric pede a Nodier, seu sobrinho que seduza Carmona para que fique mais perto do rei. Brione conta à Marion que está apaixonada por Gonzalo e conta como se conheceram. Alguns convidados já estão no salão do castelo de Belaventura. Elia comenta com Mistral que o rei não participará da festa. Elia conta sobre a suspeita de invasão do castelo. Cedric orienta os cavaleiros para ficarem atentos a qualquer movimentação estranha. Jacque afronta Cedric ao dizer que pelos fundos do castelo qualquer um poderia entrar. Jacque diz que ele será o homem que ganhará a confiança do rei e se tornará o comandante da guarda. Biniek oferece Pietra para alguns homens. Pietra consegue fugir e levar consigo a caixa. Pietra corre pela mata e encontra dois bufões e pede para a tirarem dali. Eles aceitam e pedem que ela os ajude em troca. Os arautos tocam as trombetas anunciando a entrada da família real. Corinto se coloca num ponto de destaque do salão. Enrico adentra o salão vestindo um traje festivo e chama a atenção de todos. Ele usa o colar de Pietra.



Sexta-feira



Enrico se junta a suas irmãs Carmona e Lizabeta e diz que Enrico está deslumbrante. Enrico se desculpa com Paris por não ter comparecido no encontro com Tamar. Tamar faz reverência e Enrico beija a mão dela. Na fronteira do reino, Severo se oferece aos cavaleiros para seguir com eles. Severo é reconhecido como o conde de Valedo que está foragido e é cercado. Marion e Fernão se beijam na cama, calorosamente. Brione diz à Laurinda que vai se casar com Gonzalo e que sua mãe não a entende. Gonzalo também confessa à Tiana que não desistirá de seu amor. Nodier se aproxima de Carmona com Cedric e beija sua mão. Tácitus está por ali e olha para Carmona de cima para baixo, ela percebe. Enrico diz a Mistral que está intrigado com a presença de Jacques no castelo. Mistral diz que é um voto de confiança do rei. Severo tenta convencer os cavaleiros a se juntarem a ele para tomar Belaventura, porém os cavaleiros dizem que foram contratados por outra pessoa para fazer o mesmo e Severo se surpreende. Enrico está desconfiado que algo de estranho ronda o castelo e que Mistral e Bartolion escondem o que está para acontecer. Solimara está nervosa porque todas as facas sumiram da cozinha. Os bufões chegam com Pietra vestida num bonito traje e nas mãos a caixa da mãe. Enrico não fica à vontade enquanto dança com Tamar. Todos estão dançando no salão do castelo quando Pietra entra e fica completamente extasiada. Ela não vê rosto de Enrico. Na fronteira do reino Severo luta contra os cavaleiros de Belaventura. Enrico discute com Otoniel. A apresentação dos bufões acaba e Lizabeta pede para que Pietra fique. Jacques grita para que ninguém saia do castelo e todos se assustam. Jacques lança um punhal no homem que estava próximo de Carmona. O homem mesmo ferido transforma Carmona em refém. Após discutir com o pai, Enrico deixa o local usando apenas calça e uma camisa simples. Enrico é encapuzado. Otoniel chega e salva Enrico que pretende recuperar a espada e salvar suas irmãs. Otoniel diz a Enrico para voltar para o quarto e se proteger. Carmona está apavorada com o punhal no pescoço. Otoniel se oferece no lugar da filha e todos se espantam. Pietra aproveita e corre dali. No meio do salão outros homens tiram suas facas das roupas e fazem mais reféns. Otoniel é cercado. Pietra se esconde quando é surpreendida por um homem com uma espada e ela pede que não a machuque. É quando ela reconhece que é Enrico, no espanto dos dois.



Sábado





