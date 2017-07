Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (24 a 29.7)



Vcfaz - 24 Jul 2017 - 14:49



Segunda-feira



Keyla fala para as amigas que encontrará Deco antes da festa. Felipe ensina Lica a grafitar. Keyla não consegue se concentrar no ensaio e Tina e Ellen a repreendem. Roney se recusa a contar para Josefina o que aconteceu entre ele e o pai de Tato. Tina e Ellen dão um ultimato em Keyla. MB discute com Lica por causa de Felipe. Keyla manda uma mensagem para Deco. Tato pede que Anderson conserte o aparelho de CD que Roney usará no show. MB tenta afastar Felipe da banda. Marta e Luís se beijam. Edgar discute com Malu. Dóris fica orgulhosa ao ver a escola arrumada. Benê se preocupa com a renda da festa. Keyla não ouve a mensagem de Deco, avisando que irá ao encontro dela.



Terça-feira



Roney apressa a filha para ir a festa. Keyla se preocupa com Tonico. Ellen tenta animar Benê. Tina e Lica ficam encantadas com Dóris. Das Dores avisa a Tato para tomar cuidado com K2. Nena chega à festa e Anderson e Ellen comemoram. Bóris incentiva Edgar a ir à festa no colégio público. Samantha e MB se surpreendem com o show de Fio. Josefina repreende Roney por seu comportamento. Keyla não consegue sair de casa e fica cuidando de Tonico. A banda Os Caranguejos entra no palco. Anderson elogia a performance de Samantha e Tina fica enciumada. Keyla se emociona ao ouvir Tonico falar e corre para encontrar Tato. Deco chega à lanchonete.



Quarta-feira



Keyla não percebe a presença de Deco. Tina se incomoda com os elogios que Anderson faz para Samantha. Tato se emociona quando Keyla conta que Tonico falou “papai”. Ellen sente ciúmes de Fio. Guto percebe o desespero de Benê e tenta tranquilizá-la. Noboru obriga Telma a ir com ele para a festa junina. Josefina sente ciúmes de Nena com Roney. Julinho fica encantado com Telma. Benê entra em pânico no palco. Anderson pede para Guto tocar com a banda de Tina. MB se insinua para K1. Roney e Nena vibram juntos por causa de Keyla e Ellen. Edgar observa Lica no palco. Deco vê Keyla cantando.



Quinta-feira



Deco vibra com a apresentação de Keyla. K1 se insinua para MB. Lica vê Edgar e se afasta com Felipe. Keyla deixa Tonico com Roney e sai com Tato para a quadrilha. K2 dança com Deco. Benê reconhece Deco e alerta Keyla. Tato vê Keyla dançando com Deco e fica intrigado. Samantha se insinua para Anderson. Deco questiona K2 sobre Keyla. Lica mostra Deco para Tina. Nena não gosta do comentário que Marta faz sobre a amizade das filhas. Noboru aprova o hambúrguer feito por Tato. Bóris leva Dóris para falar com Edgar, mas a diretora o trata com hostilidade. Termina a quadrilha e Deco sai atrás de Keyla. Lica, Tina e Benê se preocupam com a amiga. Tato flagra Deco falando com Keyla.



Sexta-feira



Keyla explica para Tato quem é Deco. Lica, Tina e Benê contam para Ellen sobre Deco. Keyla pede ajuda para as amigas. Tato cobra explicações para Keyla. Roney se desespera cuidando de Tonico antes do show. Anderson pensa em produzir um vídeo da banda de Samantha. Roney perde a voz. Dóris agradece a todos pela festa. Fio anuncia os vencedores do concurso de melhor barraca. Tato vê Keyla saindo do pátio com Deco. Jota vê Ellen beijar Fio. Guto procura Benê. Roney consegue cantar e todos ficam empolgados. Keyla pede para conversar com Deco depois da festa.





