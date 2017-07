Você está: Novelas

Confira a semana de Novo mundo (24 a 29.7)



Vcfaz - 24 Jul 2017 - 14:50



Segunda-feira



Fred se surpreende com o que Anna sabe sobre Thomas. Leopoldina se preocupa com a saída de Anna. Joaquim tenta convencer Peter a se entender com Bonifácio. Fred conta a Anna o que aconteceu com seu pai. Amália pede que Joaquim não deixe que Vitória seja tirada de Anna. Elvira sente falta de Quinzinho. Thomas questiona Licurgo e Germana sobre Elvira. Greta fica frustrada por Ferdinando não querer sua companhia. Bonifácio explica a Dom Pedro por que é contra a Constituição. Chalaça afirma que se vingará de Domitila. Domitila pede ajuda financeira a Thomas. Anna conta para Joaquim como descobriu as coordenadas do Galeão Espanhol. Hassan e Jacinto disputam a atenção de Elvira. Anna recebe uma intimação para comparecer à Embaixada da Inglaterra.



Terça-feira



Cecília decide vender a joia que ganhou de sua mãe para ajudar Libério no jornal. Liu não acredita que Anna saiba a localização do Galeão Espanhol. Tibiriçá elogia os feitos de Piatã como Pajé. Hassan tenta obrigar Elvira a contar onde Thomas esconde seus tesouros. Bonifácio teme que a Constituição seja aprovada. Domitila encomenda a cópia de suas joias. Libério discute com Cecília. Diara ofende Greta e Wolfgang desconfia. Licurgo encontra a escritura da taberna. Pedro obriga Peter e Bonifácio a fazerem as pazes. Domitila finge desmaio para não sair com Dom Pedro. Cecília desabafa com Amália. Joaquim tenta fazer Quinzinho falar. O Barão de Marescal e outros aliados exigem que Leopoldina se posicione contra a Constituição.



Quarta-feira



Leopoldina afirma ao Barão de Marescal que não irá contrariar Dom Pedro. Pedro suspeita de que Domitila esteja grávida. Libério e Cecília se reconciliam. Elvira sonha com Hugo. Joaquim pensa em fugir com Anna e Vitória novamente. Hugo se interessa pela escritura da taberna. Peter e Libério imprimem o jornal em apoio às eleições. Bonifácio desconfia da candidatura de Licurgo. Thomas exige que Domitila assine uma promissória. Bonifácio conta a Dom Pedro sobre a ameaça do Barão de Marescal. Piatã se preocupa com Jacira. Chalaça fica indignado ao descobrir que Dom Pedro assumiu seu romance com Domitila. Jacira cai desmaiada em um buraco durante uma tempestade. Diara provoca Greta. Domitila é impedida de entrar no teatro e todos aplaudem. Joaquim encontra Chalaça.



Quinta-feira



Chalaça conta a Joaquim sobre sua vingança. Amália reconhece a joia que está com Domitila e Peter fica intrigado. Dom Pedro nomeia os Embaixadores do Brasil com a ajuda de Leopoldina. Anna se enfurece com o presente que recebe de Thomas. Piatã tem um pressentimento e encontra Jacira. Peter faz uma seção de hipnose com Amália. Piatã enfrenta Ubirajara para cuidar de Jacira. Dom Pedro tenta seduzir Leopoldina. Piatã teme pela saúde de Jacira. Domitila conta para Dom Pedro que foi expulsa do teatro. A comida de Hugo faz sucesso com os clientes e Licurgo se vangloria. Elvira percebe o interesse de Hassan e Jacinto e manda os dois trabalharem para ela. Piatã afirma a Jacira que vai curar sua doença. Anna e Thomas se encontram na audiência.



Sexta-feira



Thomas conta ao ministro como Anna fugiu de sua casa. Nívea fica intrigada com a saída de Liu. Germana pede para Licurgo deixar Hugo cozinhar o almoço para os patrocinadores de sua campanha. Piatã confessa a Olinto que não sabe como curar Jacira. Amália se emociona com a descrição que Cecília faz da joia que vendeu e a jovem estranha os questionamentos de Peter sobre a joia de sua mãe. Greta mente para Wolfgang. Diara avisa a Ferdinando para se afastar de sua cunhada. Liu volta ao navio e ameaça Elvira. Thomas se faz de vítima para o ministro. Joaquim revela a Leopoldina que Chalaça voltou ao Brasil. Anna pede ao ministro que lhe conceda a separação. Diara teme o que Greta possa fazer contra Ferdinando. Piatã descobre como curar Jacira. O ministro toma sua decisão e Anna e Thomas ficam apreensivos.



Sábado



Anna implora que o ministro não deixe Vitória com Thomas. Idalina alerta Diara sobre Greta. Hugo convence os possíveis patrocinadores da candidatura de Licurgo a voltarem para comer a sua comida. Elvira faz um acordo com Liu. Anna volta para o palácio. Domitila acredita estar grávida de Dom Pedro. Diara decide fazer as pazes com Greta para agradar o marido. Schultz se preocupa quando Greta fala sobre a saúde de Wolfgang. Piatã cuida de Jacira com a ajuda de Olinto. Ubirajara briga com Jurema por causa de Jacira. Leopoldina e Bonifácio trocam elogios. Greta beija Ferdinando. Anna afirma a Joaquim que precisa mandar Thomas para a cadeia. Thomas e Fred se encontram no presídio.





