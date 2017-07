Você está: Novelas

Confira a semana de Pega Pega (24 a 29.7)



24 Jul 2017



Segunda-feira



Domênico desconfia que Timóteo esteja envolvido com o roubo do Carioca Palace. Nelito diz a Luiza que Pedrinho está deprimido desde que soube da reforma do hotel. Eric confessa a Luiza que tem ajudado Nelito nas despesas de Pedrinho. Malagueta avisa a Maria Pia que Athaíde não quer voltar para casa. Luiza comenta com Rúbia que não sabe como Eric reagirá quando souber que ela trabalha na boate. Bebeth se esquiva de responder a Mathias sobre as recordações de sua mãe. Malagueta descobre que Júlio pensa em colocar a mala em uma exposição para devolver o dinheiro. Lígia pede ajuda a Pedrinho para salvar seu casamento. Pedrinho recebe um cartão anônimo de Júlio, informando que uma mala com 10 milhões de dólares estará em uma exposição. Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena observam Júlio saindo de casa com a mala.



Terça-feira



Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena impedem Júlio de devolver a mala. Antônia decide fechar um estabelecimento temporariamente para fazer uma busca. Malagueta avisa a Júlio que ficará com a mala do garçom por um tempo. Eric questiona Sabine sobre sua saúde, ao descobrir que ela foi vista na companhia de um médico. Wanderley pede dinheiro a Agnaldo para pagar as contas de Madalena, que foi assaltada. Márcio convida Bebeth para manipular os bonecos com ele na festa infantil. Tânia observa Dom conversando com Natália e conta para Sabine. Maria Pia e Malagueta seguem Luiza e veem a neta de Pedrinho entrar em um carro com Flavio.



Quarta-feira



Dilson flagra Agnaldo dando dinheiro para Wanderley, que justifica que a quantia é para Madalena. Bebeth e Márcio combinam de ensaiar no quarto do hotel. Madalena não aceita a ajuda de Cristóvão. Sabine fica perplexa ao ouvir de Dom que ele permanecerá no Brasil. Nelito comenta com Júlio que Pedrinho tem esperanças de reencontrar suas malas com os dólares. Lígia descobre que Athaíde vai para a Noruega e tenta impedi-lo. Júlio enterra o dinheiro no cemitério de cachorros e pede aos companheiros de roubo que respeitem sua decisão.



Quinta-feira



Athaíde não cede aos apelos de Lígia para não viajar com Ulla. Malagueta avisa a Maria Pia que Luiza entrou em uma boate. Douglas se surpreende ao ver Malagueta na boate. Júlio sente saudades da mãe. Pedrinho e Nelito planejam ajudar na reconciliação de Antônia e Júlio. Luiza avisa a Eric que decidiu voltar para a faculdade. Júlio e Antônia reatam o namoro. Eric decide vender sua casa para investir no hotel. Luiza visita Pedrinho e conta ao avô sobre seu trabalho na boate. Maria Pia e Eric chegam à boate onde Luiza trabalha.



Sexta-feira



Eric surpreende Luiza na boate e briga com um dos clientes para defendê-la. Maria Pia é expulsa da boate por Rúbia. Mônica não conta a Evandro que Malagueta a reconheceu na rua. Maria Pia beija Malagueta. Lígia avisa a Maria Pia que vai para Ibiza. Mônica se emociona com os sapatinhos de bebê que guarda em uma caixa. Eric e Luiza vão com Bebeth almoçar na casa de Mário. Dilson conversa com Dom. Sabine diz a Natália que precisa saber suas reais intenções com Dom. Pedrinho descobre que Eric está ajudando Nelito a sustentar suas despesas.



Sábado



Pedrinho se sente traído por Nelito e decide se hospedar na casa de Athaíde. Madalena diz a Dilson que sua amizade com Dom não dará certo. Timóteo chantageia Malagueta. Expedito comunica a Domênico o falecimento de Waldemir. Cássio combina com Timóteo a fuga do presídio. Flávio entende que Pedrinho não o reconheceu. Luiza se entristece ao conversar com Pedrinho. Domênico descobre que algumas páginas do livro de visita ao presídio foram arrancadas. Cristóvão diz a Dilson que ele é culpado pelo desaparecimento de Tidinho. Nelito descobre que um carrinho de chá do hotel desapareceu.





