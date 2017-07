Você está: Novelas

Confira a semana de Os dias eram assim (24 a 29.7)



24 Jul 2017



Segunda-feira



Cora ameaça Alice e se preocupa com Vitor. Rimena implora pelo apoio de Gustavo. Valentim vai para a casa da avó. Rimena não consegue seduzir Renato. Cora liga para a casa de Amaral e ele manda Eunice atender o telefone. Alice discute com Vitor. Maria ajuda Vera a se arrumar para o sarau. Ive conta a Alice sobre seu encontro com Vitor. Maria brinda com Monique. Ernesto elogia Vera. Monique tenta se insinuar para Toni, que beija Maria. Rimena se embriaga e causa constrangimento no sarau. Alice fotografa Vitor e Ive entrando no motel. Rimena e Gustavo se beijam. Alice conta para Renato sobre as provas que conseguiu contra Vitor. Rimena e Gustavo se amam.



Terça-feira



Maria se incomoda com a troca de olhares entre Toni e Monique. Rimena se arrepende de seu envolvimento com Gustavo. Alice revela as fotos de Vitor e Ive e mostra para Renato. Leon beija Rudá. Ernesto convida Vera para ir à sua casa. Rimena finge dormir quando Renato se aproxima. Gustavo destrata o irmão. Hugo questiona Vitor sobre a morte de Arnaldo. Monique prepara um café da manhã para Toni e Maria decide ficar com o namorado. Serginho discute com Amaral. Natália e Cátia comemoram a notícia da publicação do livro com as denúncias. Rimena decide voltar para o Chile. Nanda passa mal na loja e Monique a leva para o hospital. Maria vai morar com Toni. Kiki chega ao hospital para ver Nanda e se incomoda ao ver Domingos cuidando da filha. Gustavo briga com Renato por causa de Rimena. Alice mostra a Vitor suas fotos com Ive e pede a separação.



Quinta-feira



Vitor se enfurece e culpa Ive pelo flagra de Alice. Vera tenta acabar com a briga entre Gustavo e Renato. Monique discute com Kiki por destratar Domingos. Cora se preocupa com o desespero de Vitor e decide procurar Alice. Sandoval vê Vitor pegar uma caixa de remédios de Kiki. Natália percebe que está sendo observada. Monique tenta disfarçar o incômodo ao saber que Maria irá morar com Toni. Vera e Ernesto se beijam. Rudá visita Leon. Gustavo grava a música que compôs. Vera e Ernesto se amam. Vitor pede para sair com Alice. Vera se surpreende ao saber que Ernesto é militar. Amaral descobre sobre o seminário que acontecerá na faculdade e fica furioso. Gustavo entrega a Rimena a fita com a música que gravou. Vitor dopa Alice. Valentim pede para brincar com Renato. Vitor leva Alice, desacordada, para um motel.



Sexta-feira



Vitor observa Alice dormir. Vera questiona Renato sobre Rimena. Gustavo e Renato se reconciliam. Rimena ouve a fita que recebeu de Gustavo e fica encantada com a música. Renato estranha a ausência de Alice no ateliê. Vitor não consegue atirar contra Alice. Kiki leva outro médico para avaliar Nanda. Renato pede para Domingos perguntar por Alice na casa de Nanda. Alice acorda assustada no motel. Cora se preocupa com o filho. Padre Nuno, Natália e Gustavo pensam em como podem ajudar as pessoas que foram torturadas. Domingos se preocupa com o estado de Nanda. Sandoval conta para Kiki que Vitor esteve em seu quarto. Rudá gosta da aproximação de Leon, mas fica apreensivo. Ernesto pensa em contar sobre seu passado para Vera. Monique se insinua para Toni. Renato exige que Alice conte o que Vitor fez com ela.





