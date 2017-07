Você está: Novelas

Confira a semana de A padroeira (24 a 29.7)



24 Jul 2017



Segunda-feira



Diogo chega e afirma que Faustino é inocente: Honorato cancela o enforcamento. Diogo quebra a promessa de Izabel. Fernão desconfia que Cecília está escondendo alguma coisa dele. Manoel repreende Imaculada por ter sido cruel com Faustino e ela teme que o poeta não goste mais dela. Izabel explica para Dodô que prometeu se casar com Diogo para salvar Faustino. Manoel pergunta se Dodô está procurando seu filho na vila e ela se irrita. Blanca encontra Valentim e entrega o mapa para ele. Valentim descobre que estava na margem errada do rio. Cecília pede que Gertrudes alargue a cintura de seus vestidos sem revelar nada a ninguém. Lourenço vê Damião conversando com Marcelina. Izabel se encontra com Faustino e pede que ele a esqueça.



Terça-feira



Izabel afirma para Faustino que vai se casar com Diogo porque ele é mais rico. Lourenço pergunta a Marcelina se Damião é o filho do conde, mas Zoé afirma que não. Imaculada ouve Gertrudes falando que vai alargar os vestidos e Cecília disfarça afirmando que os deu de presente para sua madrasta. Dodô consola Faustino. Cecília aconselha Izabel a quebrar sua promessa e fugir. A Santa garante a Damião que ele vai ter um sonho que lhe revelará algo sobre sua mãe. Cecília confessa a Gregório que tem pena de Fernão. Valentim, Aguilar e Blanca seguem o mapa, mas não conseguem encontrar nada. Chega Antonieta, antigo amor de Fernão. Blanca descobre que o pai de Valentim escreveu o mapa com tinta invisível e com palavras ao contrário, e eles entram na pista certa. Cecília vê Fernão abraçando Antonieta e fica confusa.



Quarta-feira



Antonieta confessa para Fernão que o ama e Cecília vê os dois se beijando. Fernão gosta de ver que Cecília está com ciúmes. Damião se preocupa porque o sonho sobre sua mãe ainda não veio. Fernão afirma para Antonieta que ama Cecília, que fica feliz. Blanca e Aguilar esperam por Valentim, impacientes. Honorato confessa a Gertrudes que não sente apenas desejo por ela, mas ela afirma que não pode abandonar sua família. Imaculada e Joaquina marcam a data do casamento de seus filhos com Padre Gregório.



Quinta-feira



Imaculada e Joaquina marcam a data do casamento de seus filhos com Padre Gregório. Faustino fica arrasado ao saber. Cecília aconselha Izabel a procurar Faustino. Molina e Fernão planejam acabar com Valentim caso ele volte à vila. Valentim aparece nas minas acompanhado de dragões da coroa e como provedor da capitania de São Paulo. Blanca conta toda sua história a Valentim e pede que ele fique com ela, mas ele afirma que ainda ama Cecília. Blanca tenta se matar. Cecília e Fernão discutem e quase se beijam.



Sexta-feira



Valentim afirma para Blanca que não a ama, mas a pede em casamento. A lavra do ouro prospera e Valentim decide voltar para se vingar de todos os que lhe fizeram mal. Dodô se preocupa com Faustino. Fernão fica sabendo que o novo provedor da capitania vem morar na vila, e manda que Imaculada o instale em sua antiga casa. Imaculada decide dar uma festa para o visitante ilustre. Valentim chega na vila, mas não se mostra para ninguém. Todos se preparam para ir à festa. Delfina, Dodô, Manoel e Faustino decidem entrar de penetras. Valentim chega à festa e todos ficam pasmos ao ver que ele é o provedor. Cecília e Manoel ficam radiantes. Fernão expulsa Valentim de sua casa. Cecília pede que Izabel marque um encontro entre ela e Valentim. Blanca pergunta a Valentim o que ele sentiu ao ver Cecília. Valentim se esquiva.



Sábado



Izabel avisa a Valentim que Cecília quer encontrá-lo. Blanca fica sabendo mas decide não falar nada. Manoel e os músicos vão até a casa de Blanca exigir sua parte do dinheiro. Fernão percebe que Cecília saiu escondida e fica furioso. Cecília revela a Valentim que está grávida. Blanca afirma que não fez acordo nenhum e põe todos para fora de sua casa. Cecília fica horrorizada pois Valentim não acredita que o filho seja dele. Molina ameaça Blanca, mas vê que não pode fazer nada contra ela. Cecília pede conselho para a Santa. Blanca afirma para Valentim que os músicos são interesseiros, e Valentim avisa Manoel que só vai dar dinheiro a ele se expulsá-los de sua casa. Inspirada pela Santa, Cecília decide revelar a Fernão que está grávida de Valentim. Fernão sai furioso, mas encontra Gregório, que o aconselha a ouvir seu coração. Fernão decide perdoar Cecília e aceitar seu filho.





