Você está: No Controle

Cinema

Filme de ação "Dunkirk" é destaque entre as estreias desta semana



Vcfaz - 27 Jul 2017 - 16:09



Estreia nesta quinta-feira, dia 27 de julho, o longa " Dunkirk " nas principais salas de cinema do país.





História baseada na Operação Dynamo, planejada durante a Segunda Guerra Mundial na tentativa de evacuação de Dunquerque, cidade portuária no Norte da França.













Outra opção para quem curte longas de ação é o filme " Em ritmo de fuga ". Baby é um rapaz surdo que precisa escutar música o tempo inteiro para impedir o zumbido que perturba seus ouvidos. Quando um assalto a banco não dá certo, o piloto de fuga cai na estrada.











A comédia " Como se tornar um conquistador " também estreia nesta quinta. Despejado pela namorada, um mulherengo que fez carreira seduzindo mulheres ricas e mais velhas, se muda para viver com sua irmã e seu filho. Nessa transição, ele começa a aprender o verdadeiro valor da família.











A comédia romântica " O reencontro " promete conquistar o público. Claire, uma parteira apaixonada por sua profissão, vê sua vida virar de cabeça para baixo com o retorno de Beatrice, a extravagante ex-mulher de seu falecido pai.











O terror " 7 desejos " deve arrepiar o brasileiro. Uma adolescente descobre uma caixa com poderes mágicos, mas que vem com um preço mortal.











O cinema nacional vem com a estreia de " Love Film Festival ". Filmado em quatro países – Portugal, Brasil, Colômbia e Estados Unidos –, este filme é um documentário sobre personagens fictícios. Conta a história de Luzia e Adrián, uma roteirista brasileira e um ator colombiano, que se apaixonam num festival de cinema em 2009 e vivem um amor ao longo de seis anos, sempre em festivais de cinema ao redor do mundo.











O drama argentino " Esteros " fecha a lista de estreias da semana. Matias e Jeronimo são dois grandes amigos que cresceram juntos em Paso de Los Libres, uma região simples e folclórica na Argentina. Durante sua adolescência, surgiu uma inesperada atração sexual entre os dois, que viveram os sentimentos com curiosidade. Mas a vida acabou separando seus destinos. Após anos afastados, eles lidam de maneiras totalmente distintas com as lembranças do passado. Mas, quando os dois se reencontram, o sentimento renascerá e se confrontará com todos os tipos de conflitos morais.













Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).