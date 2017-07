Você está: Novelas

Band

Confira a semana de Mil e uma noites (31 a 5/8)



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:13



Segunda-feira



Fusun defende o irmão da ira de Burhan. Sherazade recebe ameaças por telefone. Bennu desconfia que a irmã usa drogas. Kerem não aceita a aproximação entre Sherazade e Onur e investe em Bennu. Burhan repreende Ali Kemal e o culpa pela manifestação na empresa. Onur é ameaçado por concorrentes que oferecem suborno a Sherazade. Fusun compra remédios para depressão. A mãe de Onur não aceita o amor do filho por Sherazade. Bennu e a irmã Melek fazem as pazes. Sherazade leva um tiro na porta de casa. Bennu também é ameaçada.



Terça-feira



Onur beija Sherazade no hospital. Sherazade vai se recuperar numa casa de campo. Burhan tenta se reconciliar com Ali Kemal. O homem que atirou em Sherazade é preso. Fusun mexe no computador de Gani e encontra uma foto comprometedora. Burhan e Nadide veem a foto de Ali com a amante. Ali Kamel chega e Burhan dá um tapa na cara dele. Kerem convida Bennu para sair. Ali Kemal vai para a casa da amante. Fusun está desesperada e disposta a proibir o pai de ver as filhas



Quarta-feira



Burhan pressiona Gani e ele assume que ganhou o carro fazendo chantagem. Sherazade organiza um leilão em benefício das crianças com leucemia. Melek começa a trabalhar na Binyapi. Burhan lê jornal e se orgulha do sucesso de Sherazade. Feride diz que Onur e Sherazade não podem ficar juntos, pois não são do mesmo nível. Onur continua muito ciumento. A vida agitada de Kerem começa a comprometer seu trabalho. Bennu abre o coração para Kerem. Onur quer que a mãe aceite Sherazade. Fusun revira o comércio de Yansel. A relação entre Onur e Sherazade deixa Bennu em choque.



Quinta-feira



Sherazade e Onur discutem. Ali Kemal começa a gastar mais dinheiro com Yansel. Melek começa a ter um comportamento estranho e Bennu desconfia. Feride não perde a chance de humilhar Sherazade. Bennu acha que Kerem está traindo ela com sua irmã. Onur fica muito magoado com a carta que Sherazade escreveu para ele. Burhan quer ver Kaan. Bennu não entende os sentimentos de Kerem por ela. Feride tenta se reconciliar com o filho.



Sexta-feira



Onur e Sherazade finalmente se entendem. Um acontecimento na Binyapi deixa todo mundo assustado. Ali Kemal está com dificuldades para ver suas filhas. Sherazade deixa a empresa de Onur. As filhas pequenas se rebelam contra a mãe, Fusun, já que eles não conseguem ver seu pai. Nadide toma uma decisão importante para que possa ter Ali Kemal de volta em casa. Seval faz algo que surpreende seu filho Kerem.



Sábado



Sherazade - que está sendo espionada por alguém - vive, mais uma vez, momentos assustadores. Feride não aguenta a rejeição de Onur e decide ser mais compreensiva com Sherazade. Nadide não confia em Gani e quer que Anuska vá embora. Burhan toma novas precauções com Ali Kemal e faz uma proposta importante a Sherazade. Kerem não consegue tirar Sherazade da cabeça e enfrenta problemas em seu relacionamento com Bennu.





